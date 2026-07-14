15 canın gittiği Akgül Apartmanı davası: Adalet 1 yıldır 'bilirkişi' bekliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adıyaman'ın Merkez ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki Akgül Apartmanı'nın yıkılması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, yapı sahipleri Memet Akgül ve Yusuf Bozat hakkında iddianame hazırladı. Sanıklar hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

6 CELSE GEÇTİ, BİLİRKİŞİ RAPORU ORTADA YOK

Yargılama süreci devam ederken, 19 Mart 2025 tarihinde görülen ikinci duruşmada mahkeme heyeti dosyaya ilişkin yeni bir bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Ancak bu kararın üzerinden aradan 6 celse ve 1 yılı aşkın süre geçmesine rağmen talep edilen rapor mahkemeye sunulmadı. Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 8'inci duruşmaya depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar ile avukatları katılım sağlarken, sanıklar ve avukatları duruşma salonunda yer almadı. Mahkeme Başkanı, oturum sırasında, sanıkların kusur durumunun tespiti amacıyla beklenen bilirkişi raporunun henüz dosyaya girmediğini bildirdi.

"DOSYA SÜRÜNCEMEDE KALIYOR" TEPKİSİ

Raporun bir türlü gelmemesi, mağdur avukatlarının tepkisine neden oldu. Duruşmada söz alan müşteki avukatı Yusuf Özperçin, bilirkişi raporunun uzun süredir gelmediğine dikkati çekerek, "Bu nedenle gerekli tekit yazılarının yazılmasını ve dosyanın ivedi şekilde tekerrür ettirilmesini istiyoruz" dedi.

Sürece itiraz eden bir diğer müşteki avukatı da mahkeme heyetine şu sözlerle seslendi:

"Dosyanın bir yıldan fazladır bilirkişi incelemesinde olması, dosyanın sürüncemede kalmasına sebebiyet vermiştir. Bilirkişi raporunun akıbetinin sorulmasını talep ediyoruz."

DURUŞMA 19 EKİM'E ERTELENDİ

Avukatların beyanlarını ve taleplerini alan mahkeme heyeti, sanıkların kusur oranını netleştirecek olan bilirkişi raporunun beklenmesine ve raporun akıbetinin ilgili mercilere sorulmasına hükmetti. Davanın bir sonraki duruşması 19 Ekim tarihine ertelendi.