Son Dakika| 15 bin kiralık konut başvurularının tarihi belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kiralık konutların başvurularının gelecek hafta başlayacağını duyurdu.

"İstanbul'da 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Başvurularımızı 14 Eylül'de almaya başlayacağız. Ekimde ilk bin kiralık konutun teslim kurasını çekeceğiz" ifadelerini kullandı.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI UZATILDI

Kentsel dönüşüm için hükümetin başlattığı "Yarısı Bizden" kampanyasının da uzatıldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu.

Kampanya 31 Aralık 2027 tarihine kadar devam edecek.

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