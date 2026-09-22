146 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Hakkında çeşitli dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş 146 yıl 5 ay 24 gün hapis cezası bulunan firari M.E., Afyonkarahisar'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.

LİSTEDE ÇOK SAYIDA DOLANDIRICILIK VE FİRAR SUÇU VAR

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir aranan M.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. M.E.'nin dosyasında yer alan ve kesinleşen suçlar şunlar:

Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık,

Kooperatif yöneticilerinin kooperatif faaliyeti kapsamında dolandırıcılık,



Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık,



Hükümlü veya tutuklunun kaçması,



Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme.

Bu suçlardan hakkında toplam 146 yıl 5 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin kentteki hareket alanı takibe alındı.

ADIM ADIM İZLENDİ, CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Polis ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından M.E.'nin bulunduğu adres tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan hükümlü, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Buradaki yasal işlemleri tamamlanan M.E., cezasının infazı için cezaevine teslim edildi. (DHA)