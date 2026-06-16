141 milyonluk lüks araç vurgunu: Patron yurt dışına kaçtı çalışan tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde faaliyet gösteren oto galerideki iddialara ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, oto galeri sahibi Şahin Çolak ile babası Şerafettin Çolak, kardeşi Ümit Çolak ve galeride çalışan Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun, lüks araç alım ve satımı üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirtildi.

Mağdurların toplam zararının 141 milyon 255 bin 440 lira olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında oto galeri sahibi Şahin Çolak'ın yurtdışına kaçtığı belirlendi. İddianamede, baba Şerafettin Çolak'ın oto galeride emir ve talimat vererek işleyişe müdahil olduğu ve dolandırıcılığa iştirak ettiği, kardeş Ümit Çolak'ın da aynı şekilde işleyişe katıldığı ve her iki ismin 'Malvarlığı değerlerini aklama' suçunu işlediği ifade edildi.

Soruşturma sürecinde yalnızca oto galeri çalışanı Şerif Yalçın Hünüloğlu, 6 Ocak'ta 'Dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİLYONLARCA LİRA ALINDI ARAÇLAR TESLİM EDİLMEDİ

İddianameye göre, kamuoyunda bilinen galerinin sahibi Şahin Çolak, mağdurlarla güven ilişkisi kurarak yüksek bedelli araç satışı gerçekleştirdi; ancak araçları teslim etmediği gibi takas edilen araçlarla ilgili ortaya çıkan mali farkı da hak sahiplerine ödemedi.

Şüphelilerden Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun daha önceden bir oto galeri sahibi olduğu, daha sonra Şahin Çolak'ın yanında işe başladığı, kendisine ait portföyü kullanarak Çolak'a müşteri temin ettiği, bunun karşılığında komisyon aldığı ve dolandırıcılık suçuna iştirak ettiği belirtildi.

Mağdurlardan Mehmet Maruf Y., Şahin Çolak'a 2 adet Rolls Royce marka araç satın almak için toplam 66 milyon lira ödedi, ancak araçlar teslim edilmedi. Diğer mağdurlar da Bentley, Mercedes-Benz, Porsche, Audi ve Land Rover marka araçların satış ve alım işlemleri nedeniyle milyonlarca lira zarara uğradı. Çolak, mağdur Cevher T. ile Porsche, Bentley ve Mercedes-Benz marka 3 araç için 46 milyon 455 bin 440 liraya anlaştı. Mağdur parayı Çolak'ın hesabına gönderdiğinde ise Çolak, 'Araçların üzerinde banka hacizi var' diyerek araçları teslim etmedi ve parayı Cevher T.'ye iade etmedi.

GALERİYİ KAPATIP SIRRA KADEM BASTILAR

İddianamede yer alan bir diğer olayda mağdur Okan D., Şahin Çolak'a aralarındaki sözlü anlaşma gereği satması için Land Rover marka aracını bıraktı. Çolak aracı üçüncü kişilere verdi. Okan D. aracını geri istediğinde ise alıcıların otomobili Çolak'tan parasını ödeyerek satın aldıklarını öğrendi. Müşteki olarak adı geçen Yusuf A. ise Mercedes-Benz marka aracını 4 milyon 500 bin lira karşılığında noter aracılığıyla Çolak'a sattı, ancak satış bedelini alamadı. Tüm bu işlemlerin ardından Çolak, galerisini kapatıp yurtdışına kaçtı. Alınan müşteki beyanları, tanık anlatımları ve MASAK raporlarının incelendiği iddianamede, şüphelilerin çeşitli şirketler üzerinden para transferleri gerçekleştirdiği, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin şirket ve şahsi hesaplar arasında dolaştırılarak kaynağının gizlenmeye çalışıldığı vurgulandı.

87 YILA KADAR HAPİS VE ŞİRKETLERE KAYYUM TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Şeraffettin Çolak, Şahin Çolak ve Ümit Çolak hakkında 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından mağdur ve müşteki sayısı kadar, 27'şer yıldan 87'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Şerif Yalçın Hünüloğistanbullu'nun ise mağdur Adil Can B.'ye karşı işlenen 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başsavcılık, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 141 milyon 255 bin 440 liranın müsaderesini ve dosyada mali sorumlu olarak yer alan şirketlere kayyum atanmasına ilişkin tedbirlerin uygulanmasını mahkemeden talep etti. Tutuklu bulunan Şerif Yalçın Hünüloğlu ile tutuksuz yargılanacak olan baba Şerafettin Çolak ve kardeş Ümit Çolak'ın ilk duruşması, 24 Haziran'da İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (DHA)