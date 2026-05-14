14 yıldır aranıyor: 16 yaşındaki Osman'ın annesi ve 3 komşusu tutuklandı

Aydın-Nazilli'de yaşayan 16 yaşındaki Osman Aktepe 14 yıl önce kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Osman Aktepe'den kalan telefon incelemesi ve HTS kayıtları ile bir tanığın itirafları üzerine soruşturma derinleştirildi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yaklaşık 9 ay önce yeniden çalışma başlattı.

ANNE İLE ÇOBAN ARASINDA İLİŞKİ

Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası Aktepe'nin kaybolmadan önce Sezgin Özkan'ın yanına çobanlık yapması için verildiği belirlendi. Kaybolmasının ardından ise annesi Gülsüm Çaltı ile Özkan arasında sık telefon görüşmesi olduğu tespit edildi. Anne Çaltı ile Özkan arasında ilişki olduğu ortaya çıktı.

ANNE VE KOMŞULAR TUTUKLANDI

Aktepe'nin annesi Gülsüm Çaltı, babası ve dayısı ile 2 komşusunun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli 11 Mayıs'ta gözaltına alındı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Aktepe'nin annesi Gülsüm Çaltı, komşusu Sezgin Özkan, onun kardeşi Tansu Özkan ile arkadaşları Ramazan Kartal tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.