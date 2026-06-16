14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar soruşturmasında 8 gözaltı, 6 tutuklama!

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, geçtiğimiz yıldan beri sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları 14 yaşındaki kız çocuğunu tehdit ve şantajla baskı altına alıp farklı adreslerde cinsel istismara maruz bıraktığı gerekçesiyle yürütülen soruşturmada 8 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, mağdur çocuk devlet koruması altına alındı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEHDİT VE ŞANTAJ

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu, tehdit ve şantaj yapıldığı iddiaları üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı.

Elde edilen bilgilere göre şüphelilerin, mağdur çocukla geçtiğimiz yıldan itibaren sosyal medya üzerinden iletişim kurmaya başladığı belirlendi. Şüphelilerin ilerleyen süreçte çocuğa yönelik tehdit ve şantaj yoluyla baskı uyguladığı öne sürüldü.

FARKLI ADRESLERDE CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Soruşturma dosyasında yer alan iddialar doğrultusunda, şüphelilerin farklı adreslerde mağdur çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü.

Emniyet birimlerince yürütülen çalışmaların ardından dün gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, ÇOCUK KORUMA ALTINDA

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.B.Ç., C.A., E.A., B.A., S.S. ve C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler İ.K. ve C.S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirilirken, mağdur çocuğun ise koruma altına alındığı açıklandı. (DHA)