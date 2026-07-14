14 yaşındaki down sendromlu çocuğa rehabilitasyon merkezinde şiddet: Valilik "hafif yaralandı" dedi

Elazığ’da 14 yaşındaki down sendromlu, otizmli ve epilepsi hastası çocuğun, eğitim gördüğü özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Çocuğun vücudundaki yaralanma ve morlukları fark eden baba Mehmet Yalçın, hastaneden darp raporu alarak merkez sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma açıldı. Elazığ Valiliği'nin konuya ilişkin açıklamasında, "sınıfta gözetimsiz kalan orta düzey zihinsel engelli bir öğrenci, aynı sınıfta bulunan başka bir öğrenciye plastik bayrak çubuğuyla vurmuş ve öğrenci hafif şekilde yaralanmıştır.” denildi.

Baba Mehmet Yalçın, olayın ardından görüştüğü kurum yetkililerinin darp olayının başka bir özel gereksinimli öğrenci tarafından gerçekleştirildiğini söylediğini ancak bu açıklamanın kendisini ikna etmediğini belirtti. Yalçın, özel eğitim kurumlarının sınıf ve koridorlarına kamera sistemi kurulması gerektiğini ifade etti.

VALİLİK: ÖĞRENCİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANMIŞTIR

Elazığ Valiliği'nin konuya ilişkin açıklamasında, “İlimizde faaliyet gösteren özel bir rehabilitasyon merkezinde, 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 15.00 sıralarında üzücü bir olay meydana gelmiştir. Edinilen ilk bilgilere göre, ağır zihinsel engelli bir bireyin bina girişinde taşkın davranışlar sergileyerek eğitim personeline ve servis aracına yönelik saldırgan tutum göstermesi üzerine, olayın kontrol altına alınması amacıyla görevli öğretmenler müdahalede bulunmuştur. Bu esnada sınıfta gözetimsiz kalan orta düzey zihinsel engelli bir öğrenci, aynı sınıfta bulunan başka bir öğrenciye plastik bayrak çubuğuyla vurmuş ve öğrenci hafif şekilde yaralanmıştır.” bilgisi verildi.

“EĞİTİM MERKEZİNİN CİDDİ İHMALİ SÖZ KONUSU"

Aileye destek vermek ve adli sürece müdahil olmak üzere Elazığ’a gelen Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cansu Korkmaz, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Korkmaz, aileye olay günü kurum tarafından haber verildiğini, çocuğun darbedildiğini gösteren bulguların paylaşılması üzerine ailenin savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Elazığ Valiliği’nin de İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla idari soruşturma başlatacağını duyurduğunu hatırlatan Korkmaz, “İddia başka bir özel gereksinimli öğrencinin darp olayını gerçekleştirdiği yönünde olsa da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin ciddi bir ihmali söz konusu. Biz hukukçular olarak ve Türkiye Down Sendromu Derneği olarak maddi gerçeğin, doğruluğun peşindeyiz. Eğer bu rehabilitasyon merkezindeki sınıflarda kamera olsaydı, bu darp olayını, bu şiddeti gencimize kimin gerçekleştirdiğini çok net şekilde görebilecektik” dedi.

Sınıflarda kamera sistemi bulunması halinde olayın failinin net şekilde tespit edilebileceğini vurgulayan Korkmaz, savcılığın etkili ve kapsamlı bir soruşturma yürüteceğine inandıklarını söyledi.

"DERNEK OLARAK MÜDAHİL OLACAĞIZ"

Özel eğitim sınıflarına kamera takılmasının şart olduğunu belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bu ihmaller maalesef tek değil ve hiçbir zaman da son olmayacak. Danıştay'ın verdiği karar doğrultusunda sınıflara kamera sistemi getirilirse, özellikle özel eğitim sınıflarına kamera takılması ve bunun mevzuatla güvence altına alınması sağlanırsa ancak o zaman bu olayların önüne geçebiliriz. Buradan Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bir an önce mevzuat değişikliğine giderek bu kamera sistemini sınıfların içine getirmesini talep ediyoruz. Bu konuda bizim muhatabımız rehabilitasyon merkezi değil, savcılık. Dernek olarak aile üzerinden biz de müdahil olacağız."

"OĞLUMUN DAHA UZUN SÜRELİ ŞİDDETE MARUZ KALDIĞINI DÜŞÜNDÜREN BULGULAR VAR"

Baba Mehmet Yalçın da olayın yalnızca kendi oğlunu ilgilendirmediğini belirterek, “Türkiye’nin birçok yerinde sesini duyuramayan özel gereksinimli çocukların benzer olaylara maruz kaldığına inanıyorum. Oğlumla birlikte bu konuda bir mücadele başlatmak, başka çocukların zarar görmesini engellemek istiyoruz. Daha ağır yaralanabilirdi, hatta hayatını kaybedebilirdi” dedi.

Yaşananlara ilişkin şüphelerinin sürdüğünü belirten Yalçın, “Bu olayın beş dakika içinde gerçekleşebilecek bir şiddet olduğunu düşünmüyoruz. Oğlumun daha uzun süreli bir şiddete maruz kaldığını düşündüren bulgular var. Sınıflarda ve ortak alanlarda sesli ve görüntülü kamera sistemi olmasını istiyoruz. Böylece hem velilerin içi rahat eder hem de benzer olaylarda gerçek sorumlular ortaya çıkar” diye konuştu. (ANKA)