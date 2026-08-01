14 yaşındaki çocuk tatil için gittiği evde öldürüldü! 14 yaşındaki arkadaşı tutuklandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, yaz tatili için aile dostlarının yanına giden 14 yaşındaki Murat İmrağ’ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada çok sıcak bir gelişme yaşandı. İlk incelemelerde kaza ile kendini vurduğu değerlendirilen küçük Murat'ın, evdeki diğer çocuk tarafından vurulduğu anlaşıldı.

TATİL İÇİN GELMİŞTİ, CANINDAN OLDU

Olay, 28 Temmuz günü Arifiye ilçesine bağlı Ahmediye Mahallesi’nde meydana geldi. İstanbul'da ikamet eden 14 yaşındaki Murat İmrağ, yaz tatilini değerlendirmek amacıyla kız kardeşiyle birlikte Sakarya'daki aile dostlarının evine misafirliğe geldi.

İmrağ, evde ailenin çocuğu Y.D.S. (14) ile vakit geçirdiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tabancayla başından vuruldu. İhbar üzerine adrese hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, kanlar içinde yere yığılan Murat İmrağ’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

DETAYLI İNCELEME OYUNU BOZDU

Olayın hemen ardından polis ekiplerince yapılan ilk değerlendirmelerde, Murat İmrağ'ın evdeki tabancayla oynarken kazara kendini vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştu. Ancak olay yeri inceleme ve asayiş ekiplerinin yürüttüğü detaylı teknik incelemeler, acı gerçeği ortaya çıkardı. Silahın bir başkası tarafından ateşlendiği kesinleşti.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK TUTUKLANDI

Cinayet büro amirliği ekipleri, tabancanın sahibi olan emekli polis F.K. ve torunu Y.D.S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından dede F.K. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 14 yaşındaki Y.D.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 yaşındaki Murat İmrağ'ın ölümüyle ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor. (DHA)