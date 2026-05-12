Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye 14 yabancı kadın fuhuş çetesinin elinden kurtarıldı

14 yabancı kadın fuhuş çetesinin elinden kurtarıldı

Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde sanal medya üzerinden verdikleri ilanlarla yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran kişilere yönelik operasyonda 11 şüpheli tutuklandı, 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

14 yabancı kadın fuhuş çetesinin elinden kurtarıldı

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sanıl medya üzerinden fuhuş yaptıran kişilere yönelik çalışma başlattı.

fuhuş çetesi

Masaj salonunda fuhuş baskını: 1 gözaltıMasaj salonunda fuhuş baskını: 1 gözaltı

Polisin teknik ve fiziki takibinde, şüphelilerin sanal medya platformlarından verdikleri ilanlarla yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlendi.

Polis, Çerkezköy ile Kapaklı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli ile yabancı uyruklu 14 kadını gözaltına aldı.

fuhuş çetesi

ÇATIYA ÇIKAN ŞÜPHELİYİ MERDİVENLİ ARAÇLA ALDILAR

Operasyon sırasında binanın çatısına kaçan ve inemeyen bir şüpheli, polisin olay yerine çağırdığı itfaiye aracının merdiveniyle çatıdan indirilip gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu kadınlar emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Operasyon Tekirdağ
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro