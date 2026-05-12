14 yabancı kadın fuhuş çetesinin elinden kurtarıldı

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sanıl medya üzerinden fuhuş yaptıran kişilere yönelik çalışma başlattı.

Polisin teknik ve fiziki takibinde, şüphelilerin sanal medya platformlarından verdikleri ilanlarla yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlendi.

Polis, Çerkezköy ile Kapaklı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli ile yabancı uyruklu 14 kadını gözaltına aldı.

ÇATIYA ÇIKAN ŞÜPHELİYİ MERDİVENLİ ARAÇLA ALDILAR

Operasyon sırasında binanın çatısına kaçan ve inemeyen bir şüpheli, polisin olay yerine çağırdığı itfaiye aracının merdiveniyle çatıdan indirilip gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu kadınlar emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)