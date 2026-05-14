İZSU'dan İzmir'e su kesintisi duyurusu: 11 ilçede 42 mahalle etkileniyor
İzmir'de bugün 11 ilçe, 42 mahallede su kesintisi yaşanacak. En uzun kesinti 9 saatle Ödemiş'te görülürken Gaziemir'de 17 mahalleyi kapsayan şebeke yenileme çalışması 3 saat sürecek. Kiraz ve Torbalı'da da kesintiler 5 saati aşıyor.
14 MAYIS 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ
14 Mayıs 2026 Perşembe günü İzmir’in 11 ilçesinde 42 mahallede su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçeler…
14 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
Bayraklı
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:15 - 11:15 │ Süre: 2 saat
- Konum: Mansuroğlu, 284/2 Sokak
- Sebep: Branşman Arızası
14 MAYIS 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ
Beydağ
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:23 - 11:30 │ Süre: 2 saat 7 dakika
- Konum: Aktepe
- Sebep: Ana Boru Arızası
14 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ
Bornova
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:40 - 10:41 │ Süre: 1 saat 1 dakika
- Konum: Egemenlik, 6118 Sokak
- Sebep: Vana Arızası
14 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
Çiğli
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 10:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Köyiçi │ Küçük Çiğli, 8088 Sokak
- Sebep: Ana Boru Arızası
14 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ
Foça
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:40 - 13:00 │ Süre: 3 saat 20 dakika
- Konum: Cumhuriyet │ Mustafa Kemal │ Atatürk
- Sebep: Ana Boru Arızası
14 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ
Gaziemir
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 07:40 - 10:40 │ Süre: 3 saat
- Konum: Aktepe │ Atatürk │ Atıfbey │ Beyazevler │ Binbaşı Reşatbey │ Dokuz Eylül │ Emrez │ Fatih │ Gazi │ Gazikent │ Hürriyet │ Irmak │ Menderes │ Sevgi │ Yeşil │ Zafer │ Zafer SB
- Sebep: Şebeke Yenileme/Döşeme
14 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
Karabağlar
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Peker │ Selvili │ Yunus Emre
- Sebep: Bölge Sayaç Bakımı
Karabağlar
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 08:13 - 11:13 │ Süre: 3 saat
- Konum: Cennetçeşme │ Gazi │ Umut │ Yurdoğlu, 3839 Sokak
- Sebep: Müteahhit Çalışması
14 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ
Kiraz
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:20 - 14:00 │ Süre: 4 saat 40 dakika
- Konum: Yeni
- Sebep: Bağlantı Çalışması
14 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
Ödemiş
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Karakova │ Kayaköy │ Seyrekli
- Sebep: Elektrik Arızası
14 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ
Torbalı
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:43 - 12:43 │ Süre: 3 saat
- Konum: Kuşçuburun │ Yazıbaşı
- Sebep: Ana Boru Arızası
Torbalı
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 07:46 - 12:46 │ Süre: 5 saat
- Konum: Sağlık
- Sebep: Ana Boru Arızası
14 MAYIS 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ
Urla
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:09 - 11:09 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kalabak │ Yelaltı │ Yenice
- Sebep: Ana Boru Arızası
14 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Aliağa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bergama ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Buca ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Dikili ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Güzelbahçe ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karaburun ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Konak ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Menderes ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Menemen ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Seferihisar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Tire ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.