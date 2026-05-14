İZSU'dan İzmir'e su kesintisi duyurusu: 11 ilçede 42 mahalle etkileniyor

İzmir'de bugün 11 ilçe, 42 mahallede su kesintisi yaşanacak. En uzun kesinti 9 saatle Ödemiş'te görülürken Gaziemir'de 17 mahalleyi kapsayan şebeke yenileme çalışması 3 saat sürecek. Kiraz ve Torbalı'da da kesintiler 5 saati aşıyor.

14 MAYIS 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ

14 Mayıs 2026 Perşembe günü İzmir’in 11 ilçesinde 42 mahallede su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçeler…

14 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ

Bayraklı

  • Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:15 - 11:15 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Mansuroğlu, 284/2 Sokak
  • Sebep: Branşman Arızası

14 MAYIS 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ

Beydağ

  • Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:23 - 11:30 │ Süre: 2 saat 7 dakika
  • Konum: Aktepe
  • Sebep: Ana Boru Arızası

14 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ

Bornova

  • Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:40 - 10:41 │ Süre: 1 saat 1 dakika
  • Konum: Egemenlik, 6118 Sokak
  • Sebep: Vana Arızası

14 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ

Çiğli

  • Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:30 - 10:30 │ Süre: 1 saat
  • Konum: KöyiçiKüçük Çiğli, 8088 Sokak
  • Sebep: Ana Boru Arızası

14 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ

Foça

  • Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:40 - 13:00 │ Süre: 3 saat 20 dakika
  • Konum: CumhuriyetMustafa KemalAtatürk
  • Sebep: Ana Boru Arızası

14 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ

Gaziemir

  • Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 07:40 - 10:40 │ Süre: 3 saat
  • Konum: AktepeAtatürkAtıfbeyBeyazevlerBinbaşı ReşatbeyDokuz EylülEmrezFatihGaziGazikentHürriyetIrmakMenderesSevgiYeşilZaferZafer SB
  • Sebep: Şebeke Yenileme/Döşeme

14 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ

Karabağlar

  • Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: PekerSelviliYunus Emre
  • Sebep: Bölge Sayaç Bakımı

Karabağlar

  • Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 08:13 - 11:13 │ Süre: 3 saat
  • Konum: CennetçeşmeGaziUmutYurdoğlu, 3839 Sokak
  • Sebep: Müteahhit Çalışması

14 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ

Kiraz

  • Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:20 - 14:00 │ Süre: 4 saat 40 dakika
  • Konum: Yeni
  • Sebep: Bağlantı Çalışması

14 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

Ödemiş

  • Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
  • Konum: KarakovaKayaköySeyrekli
  • Sebep: Elektrik Arızası

14 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ

Torbalı

  • Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:43 - 12:43 │ Süre: 3 saat
  • Konum: KuşçuburunYazıbaşı
  • Sebep: Ana Boru Arızası

Torbalı

  • Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 07:46 - 12:46 │ Süre: 5 saat
  • Konum: Sağlık
  • Sebep: Ana Boru Arızası

14 MAYIS 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ

Urla

  • Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:09 - 11:09 │ Süre: 2 saat
  • Konum: KalabakYelaltıYenice
  • Sebep: Ana Boru Arızası

14 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ

14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Aliağa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

14 MAYIS 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ

14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

14 MAYIS 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ

14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

14 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ

14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bergama ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

14 MAYIS 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ

14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Buca ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

14 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ

14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

14 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ

14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Dikili ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

14 MAYIS 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ

14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Güzelbahçe ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

14 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ

14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karaburun ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

14 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ

14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

14 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

14 MAYIS 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ

14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

14 MAYIS 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ

14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Konak ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

14 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ

14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Menderes ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

14 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ

14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Menemen ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

14 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ

14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

14 MAYIS 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ

14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Seferihisar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

14 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ

14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

14 MAYIS 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ

14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Tire ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

