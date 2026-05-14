GDZ elektrik duyurdu: İzmir'de 50 farklı noktada elektrik kesintisi yaşanacak
Bugün İzmir'in 19 ilçesinde 50 farklı noktada elektrik verilmeyecek. Aliağa'dan Urla'ya, Foça'dan Torbalı'ya uzanan kesintiler şebeke yenileme gerekçesiyle yapılıyor; bazı mahallelerde kesinti süresi 8 saate kadar çıkıyor.
14 MAYIS 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
14 Mayıs 2026 Perşembe günü İzmir’in 19 ilçesinde 50 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
14 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Aliağa
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Horozgediği, Horozgediği Çeşme Küme Evleri, Horozgediği Karanfil Küme Evleri, Horozgediği Fatih Küme Evleri, Horozgediği Yıldız Küme Evleri, 14. Cd., 19/13. Sk., 19/2. Sk., 19/9. Sk., Ada Küme Evleri, Sanayi Cd., Egelim Küme Evleri, Gökmen Küme Evleri, Çınar Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Aliağa
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Bozköy │ Fatih, Papatya Küme Evleri, Eski Foça Asfaltı Cd., Bahçeli Evler Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 MAYIS 2026 İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayındır
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 22:00 - 06:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Balcılar, Balcılar Yolu Sk., Ortaca Kozulca Sk., Balcılar Köyü İç Yolu │ Çınardibi, Çınardibi Cumhuriyet Küme Evleri, Çınardibi Çınar Küme Evleri, Tüfekçi Küme Evleri, Ayaydın Küme Evleri, Osmaniye Küme Evleri, Özterzi Küme Evleri, Tener Küme Evleri, Işılay Küme Evleri, Rumeli Küme Evleri, Çınardibi Cami Küme Evleri, Merkez Küme Evleri, Kavakalan Küme Evleri, Şair Küme Evleri, Özkasap Küme Evleri, Çınar Cami Sk., Nesrin Kahraman Küme Evleri, Köy İç Yolu, Osmaniye Köyü, Çınardibi Köyü │ Dernekli, Dernekli Sk., Çınardibi Köy Yolu Cd., Mersinli Sk. │ Osmanlar, Kestanelik Sk., Osmanlar Yolu Küme Evleri, Osmanlar Köyü İç Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bayındır
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Hisarlık, Başyayla Sk., Hisarlık Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bayındır
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Karahalilli, 1. Çayır Sk., İsimsiz, 2. Çayır Sk., Cumhuriyet Mevki Sk., Demir Yolu Sk., 3. Çayır Sk. │ Fırınlı, Demiryolu Küme Evleri, Furunlu Köy Yolu Küme Evleri, Canlı İstasyon Cd., Bayındır Yolu Cd., Osmanoğlu Mevki Küme Evleri, Yenice Kuyu Küme Evleri, Eski Fırınlı Köyü Sk. │ Sadıkpaşa, Kocabaş Küme Evleri │ Tokatbaşı, Güney Sk., Eğitim Sk., Kantar Sk., Yüksel Topal Sk., Serçe Sk., Tokatbaşı Yolu Küme Evleri, Tokatbaşı Köyü İç Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bayındır
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Fatih, Arap Kirli Küme Evleri, Beylik Küme Evleri │ Yakacık │ Yusuflu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayraklı
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 16:30 │ Süre: 7 saat
- Konum: Mansuroğlu, 283/3. Sk., 283/5. Sk., 283/6. Sk., 283/7. Sk., 286/10. Sk., 286/3. Sk., 286/4. Sk., 286/5. Sk., 286/6. Sk., 283/1. Sk., 283/15. Sk., 283/2. Sk., 283/4. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bergama
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Pınarköy, Pınarköy Küme Evleri, Tepe Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bergama
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Zafer, Selimiye Cd., Köprülüler Sk., Koca Ahmet Sk., Kazım Paşa Sk., Harzemşah Cd., Halk Cd., Hacı Ahmet Sk., Gümüşpala Cd., Ergenekon Sk., Dikili Sultan Cd., Cezaevi Ar., Babürşah Cd., Atatürk Blv., Asklepion Cd., 602. Sk., 2. Sultan Sk., 1. Sultan Sk., 1. Atatürk Cd., Cami Ar. Sk., 609. Sk., 612. Sk., 610. Sk., 619. Sk., 603. Sk., 608. Sk., 606. Sk., 618. Sk., 621. Sk., 620. Sk., 607. Sk., Ümit Sk., 605. Sk., 601. Sk., İdris Ağa Sk., Şehit Er Ali Balıkçı Cd., Şehitler Cd., Çeşme Sk., Yeşil Sk., Timur Sk., Melikşah Sk., 617. Sk., Dikili Sultan 1. Aralık Sk. │ Bahçelievler, Şehit Serkan Eroğlu Cd., Yaşar Doğu Cd., Sümer Cd., Sipahiler Cd., Estergon Cd., 50. Yıl Cd., 502. Sk., Taylan Sk., 503. Sk., Gazneliler Cd.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bornova
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Egemenlik, Kemalpaşa Cd., Aydınlar Cd., 6065. Sk., 6066. Sk., Alp Cd., Emek Park İçi Yolu, Işıkkent Mezarlığı İçi Yolu │ Işıklar
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bornova
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Ümit, Kemalpaşa Cd., 7406/1. Sk., 7408. Sk., 7408/2. Sk., 7408/6. Sk. │ Kemalpaşa │ Yunus Emre, 7404/2. Sk., 7404/13. Sk., 7402. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 MAYIS 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Buca
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Ufuk, 907. Sk., 914. Sk., 916. Sk., 1001. Sk., 1003. Sk., 889. Sk., 893. Sk., 894. Sk., 918. Sk., Ceylan Sk., 895. Sk., 898. Sk., 900. Sk., 903. Sk., 906. Sk., Fevzi Çakmak Cd., 907/5. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Buca
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 12:00 - 16:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Şirinkapı, 1059. Sk., 1060. Sk., Yavuz Sultan Selim Cd., Şehit Er Mehmet Çadırcı Cd., 1057. Sk. │ Gaziler, 1054. Sk., 1055. Sk., 1056. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Buca
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Yaylacık, 190/2. Sk., 190/3. Sk., 190/4. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Buca
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Belenbaşı, 3010. Sk., 3008. Sk., 3005. Sk., 3016/1. Sk., 3020, 3020/1. Sk., 3013. Sk., 3009. Sk., 3006. Sk., 3001. Sk., 3004. Sk., 3015/2. Sk., 3015/3. Sk., 3002/2. Sk., 3017/1, Goca Yörük Cd., 3018/3. Sk., 3018/2. Sk., 3018/4. Sk., 3002/1. Sk., 3015. Sk., Belen Cd., 3007. Sk., 3018. Sk., 3002. Sk., 3003. Sk., Hürriyet Cd., Beylik Cd., 3023. Sk., 3019/1. Sk., 3019. Sk., 3018/1. Sk., 3017. Sk., 3012. Sk., 3016. Sk., 3015/1. Sk., 3014. Sk., 3011. Sk. │ Kırklar, Karatekeli Cd.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çeşme
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Alaçatı, 12113/8. Sk., Haydariye Mevkii Küme Evleri, 12080/2. Sk., 7152. Sk., 12113/7. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çeşme
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Altınyunus, 3215. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çeşme
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Fahrettinpaşa, 2200/1. Sk., Mağara Küme Evleri, 2234. Sk., 2303. Sk., 2304. Sk., 2305. Sk., 2306. Sk., 2307. Sk., 2309. Sk., 2310. Sk., 2311. Sk., 2312. Sk. │ Çakabey, 2305/1. Sk., Sarnıç Mevkii Küme Evleri, Eski Çeşmeköy Mevkii Küme Evleri, Çeşmeköy Küme Evleri, 2200. Sk., 2308. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çeşme
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ovacık, 7152. Sk., Kabaçelik Sk. │ Çakabey │ Alaçatı
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çeşme
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Boyalık, 3202. Sk., 3246. Sk., 3245. Sk., 3244. Sk., 3243. Sk., 3242. Sk., 3240. Sk., 3239. Sk., 3238. Sk., 3237/1. Sk., 3237. Sk., 3235. Sk., 3233. Sk., 3232. Sk., 3231. Sk., 3230. Sk., 3229. Sk., 3228. Sk., 3227/1. Sk., 3227. Sk., 3225. Sk., 3224. Sk., 3223. Sk., 3222. Sk., 3221. Sk., 3217. Sk., 3216. Sk., 3215. Sk., 3213. Sk., 3211. Sk., 3210. Sk., 3209. Sk., 3208. Sk., 3207. Sk., 3205. Sk., 3204. Sk., 3203. Sk., 3200. Sk., 3199. Sk., 3198/1. Sk., 3198. Sk., 3197. Sk., 3196. Sk., 3195. Sk., 3194. Sk., 3190. Sk., 3189. Sk., 3187. Sk., 3182. Sk., 3145. Sk., 3123. Sk., 3196/1. Sk., Çeşme Asfaltı Cd., Et Ve Balık Kurumu Eğitim Ve Dinlenme Tesisi, 3262. Sk., 3261. Sk., 3260. Sk., 3259. Sk., 3258. Sk., 3256. Sk., 3255. Sk., 3254. Sk., 3253. Sk., 3252. Sk., 3250. Sk., 3249. Sk., 3248. Sk., 3247. Sk. │ Altınyunus, Salman Apart Yazlık Villaları, 3444. Sk., 3436. Sk., 3435. Sk., 3434. Sk., 3433. Sk., 3432. Sk., 3431. Sk., 3430. Sk., 3428. Sk., 3424. Sk., 3423. Sk., 3421. Sk., 3420. Sk., 3419. Sk., 3418. Sk., 3412. Sk., 3411. Sk., 3402. Sk., 3401. Sk., 3400. Sk., 3407. Sk., 3415. Sk. │ Sakarya, 3180. Sk., İzmir-Çeşme Yolu, 3176. Sk., 3175. Sk., 3152. Sk., 3146. Sk., 3139. Sk., 3138. Sk., 3137. Sk., 3135. Sk., 3133/1. Sk., 3133. Sk., 3127. Sk., 3126. Sk., 3125. Sk., 3124. Sk., 3121. Sk., 3120. Sk., 3119. Sk., 3174/1. Sk. │ İsmet İnönü, 2300. Sk., 2170/1. Sk., 2170. Sk., 2126. Sk., 2120. Sk., 2119. Sk., 2118/1. Sk., 2118. Sk., 2115. Sk., 2114. Sk., 2113. Sk., 2112. Sk., 2111. Sk., 2110. Sk., 2109. Sk., 2108. Sk., 2107. Sk., 2106. Sk., 2100. Sk., 2099. Sk., 2098. Sk., 2097. Sk., 2096. Sk., 2095. Sk., 2084. Sk., 2083. Sk. │ Fahrettinpaşa, 2312. Sk., 2311. Sk., 2310. Sk., 2309. Sk., 2308. Sk., 2307. Sk., 2306. Sk., 2305. Sk., 2304. Sk., 2303. Sk., 2301. Sk., 2234. Sk., 2222/1. Sk., 2200/1. Sk., Mağara Küme Evleri, Emine Çizgenakat Sk. │ Çakabey, 2200. Sk., Çeşmeköy Küme Evleri, Eski Çeşmeköy Mevkii Küme Evleri, Sarnıç Mevkii Küme Evleri, 2305/1. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Foça
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Kazım Dirik, 401/1. Sk., 403/1. Sk., 452. Sk., 460/2. Sk., 460/1. Sk., 474. Sk., 479. Sk., 464. Sk., 465. Sk., 454/1. Sk., 453/1. Sk., 457. Sk., 449/1. Sk., 459. Sk., 458. Sk., 441. Sk., 460. Sk., 448. Sk., 447. Sk., 446. Sk., 456. Sk., 4/2. Sk., 8/3. Sk., 8/2. Sk., 8/1. Sk., 7/3. Sk., 7/2. Sk., 7/1. Sk., 6/1. Sk., 6. Sk., 5/1. Sk., 477. Sk., 463. Sk., 462. Sk., 461. Sk., 456/1. Sk., 455. Sk., 454. Sk., 453. Sk., 445. Sk., 443. Sk., 442. Sk., 429. Sk., 427. Sk., 421. Sk., 419/3. Sk., 419. Sk., 417/2. Sk., 417/1. Sk., 417. Sk., 408. Sk., 405. Sk., 404. Sk., 402. Sk., 401. Sk., 4/1. Sk., 3/2. Sk., 3/1. Sk., 3. Sk., 27/1. Sk., 2/5. Sk., 2/4. Sk., 2/3. Sk., 2/1. Sk., 419/4. Sk., 419/2. Sk., 417/3. Sk., 10/5. Sk., 10/3. Sk., 10/2. Sk., 10/1. Sk., 10. Sk., 1/6. Sk., 1/4. Sk., 1/3. Sk., 1/2. Sk., 1/1. Sk., Pazar Sk., 421/1. Sk., 3/3. Sk., 469. Sk., 402/2. Sk., 444. Sk., 1/5. Sk. │ Yeniköy, Yeniköy Köyü Küme Evleri │ Yenibağarası, 20/4. Sk., Bahçecik Mevkii Küme Evleri, 1010/1. Sk., 1040. Sk., Yenifoça Cd., Foça İzmir Karayolu Sk., 1019. Sk., 1018. Sk., 1017. Sk., 1016. Sk., 1015. Sk., 1014. Sk., 1013. Sk., 1012. Sk., 1011/1. Sk., 1011. Sk., 1010/2. Sk., 1010. Sk., 1009. Sk., 1008. Sk., 1007. Sk., 1006. Sk., 1005. Sk., 1004. Sk., 1003. Sk., 1002. Sk., 1001/1. Sk., 1001. Sk., 20. Sk., Zeytindede Mevkii Kümesi Evleri, Killik Mevki Küme Evleri, 1055. Sk., 1053. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1054. Sk., 1020. Sk., 1008/1. Sk., Kazancılı Mevkii Küme Evleri, 1002/1. Sk., 1001/2. Sk., 1050. Sk., Zeytinköy Mevkii Küme Evleri │ Mustafa Kemal Atatürk, Sadullah Sever Cd., 494. Sk. │ Mareşal Fevzi Çakmak, Çiller Sk., Atatürk Cd., Adnan Menderes Cd., 65. Sk., 64. Sk., 62. Sk., 60. Sk., 59. Sk., 58. Sk., 563. Sk., 561. Sk., 557. Sk., 556. Sk., 555. Sk., 554. Sk., 553. Sk., 552. Sk., 550. Sk., 546. Sk., 542. Sk., 540. Sk., 539. Sk., 538. Sk., 537. Sk., 535. Sk., 534. Sk., 51. Sk., 48. Sk., 47. Sk., 45. Sk., 44. Sk., 43. Sk., 41. Sk., 508. Sk., 49. Sk., 558, 513/1. Sk., 559. Sk., 509. Sk., 85. Yıl Cumhuriyet Cd., 543. Sk. │ Kemal Atatürk, 526. Sk., 525. Sk., 524. Sk., 522. Sk., 521. Sk., 520. Sk., 519. Sk., 518. Sk., 517. Sk., 516. Sk., 515. Sk., 514. Sk., 512. Sk., 510. Sk., 27 Mart Cd., 23. Sk., 11 Eylül Cd., 562. Sk., 66/1. Sk., 567. Sk., 85/1. Sk., 565. Sk., 564. Sk., İsmet Paşa Cd., Fatih Cd., Belediye Sk., 68. Sk., 66. Sk., 533. Sk., 532. Sk., 531. Sk., 530. Sk., 529. Sk., 528. Sk., 527. Sk. │ Ilıpınar, Ilıpınar Köyü Küme Evleri │ Kozbeyli │ Fevzi Çakmak │ Hacıveli, 481. Sk., 434. Sk., 422/1. Sk., 431. Sk., 431/1. Sk., 431/2. Sk., 423/1. Sk., 433/1. Sk., 30/4. Sk., 426/1. Sk., 423. Sk., 30/2. Sk., 483. Sk., 24. Sk., 30/1. Sk., 30/3. Sk., 31. Sk., 31/1. Sk., 32/1. Sk., 33/2. Sk., 33/3. Sk., 33/4. Sk., 407. Sk., 409. Sk., 422. Sk., 422/2. Sk., 423/3. Sk., 425. Sk., 426. Sk., 428. Sk., 430. Sk., 432. Sk., 433. Sk., 434/2. Sk., 435. Sk., 423/2. Sk., 33/5. Sk., 422/3. Sk., 30/5. Sk., 482. Sk., 482/1. Sk. │ Koca Mehmetler, Şehit Er Veli Yılmaz Sk., 40/5. Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 MAYIS 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güzelbahçe
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Yelki
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karabağlar
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Ali Fuat Erden, 9771. Sk., 9761. Sk., 9763/1. Sk., 9770. Sk., 9770/1. Sk., 9780. Sk., 9782. Sk., 9783. Sk., Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk., 9754. Sk., 9757. Sk. │ Limontepe
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karabağlar
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Şehitler, 52/19. Sk., 52/39. Sk., 52/37. Sk., 52/36. Sk., 52/27. Sk., 52/26. Sk., 52/64. Sk., 52/63. Sk., 52/60. Sk., 52/59. Sk., 52/51. Sk., 52/41. Sk. │ Metin Oktay, 52/9. Sk., 52/18. Sk., 52/17. Sk., 52/16. Sk., 52/15. Sk., 52/14. Sk., 52/13. Sk., 52/12. Sk., 52/110. Sk., 52/11. Sk., 52/108. Sk., 52/107. Sk., 52/106. Sk., 52/105. Sk., 52/104. Sk., 52/102. Sk., 52/101. Sk., 52/1. Sk. │ Maliyeciler
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karşıyaka
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Bostanlı, Cemal Bülbül Sk., Cengiz Topel Cd., Bestekar Yusuf Nalkesen Sk., 2013. Sk., Cemal Gürsel Cd.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karşıyaka
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:00 - 17:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Donanmacı, Yalı Blv. Park İçi Yolu │ Aksoy, 1743. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kemalpaşa
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 22:00 - 06:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Bayramlı, Bayramlı Köyü İç Yolu, Bayramlı Yolu Küme Evleri │ Cumalı, Cumalı Yolu Küme Evleri, Yeşilköy Yolu Küme Evleri, Gökyaka Yolu Küme Evleri, Tepe Arası Yolu Küme Evleri │ Dereköy, 3102 Sk., 4004. Sk., Kıralanı Yolu Küme Evleri, 3101. Sk., 3106. Sk., 3104. Sk., Dereköy Yolu, Dereköy Yolu Küme Evleri │ Gökyaka │ Kamberler, Kamberler Köyü İç Yolu, Kamberler Yolu Küme Evleri │ Vişneli, 4002. Sk., 4003. Sk., 4005. Sk., Aşağı Vişneli Yolu Küme Evleri, 4012. Sk., 4011, 4018, 4006. Sk., 4007. Sk., 4008. Sk., 4008/1. Sk., 4009. Sk., Vişneli Köyü İç Yolu, 4014. Sk., 4024. Sk., 4019. Sk., 4017. Sk., 4010. Sk., 4001. Sk. │ Yenikurudere, Yeni Kurudere Yolu, Yenikurudere Köyü Yolu │ Yeşilköy
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kemalpaşa
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Bağyurdu Yeni, Demirci Mehmet Sk., Bağyurdu İzmir Cd., Bağyurdu Stadı Sk., Bahçelievler Sk., 8 Eylül Kurtuluş Cd., Çamlı Bağlar Küme Evleri, Şakiroğlu Sk., Ünveren Sk., Çavuşoğlu Sk., Koreli Sk., Adil Bey Sk., 7000. Sk., Saraçoğlu Cd., Selçuk Sk., Tavukçular Sk., Topçu Sk., Vargör Sk., Çiçekçi Sk., Öğretmen Necip Zengel Sk., İsmail Er Cd., Şehit Er Talip Yurdakul Sk., Kestaneli Bağlar Küme Evleri, Saka Sk., Parsa Sk., Ova Yolu Küme Evleri, Mısırlı Sk., Mimoza Sk., Mercanköşk Sk., Menderes Cd., Meltem Sk., Kumru Sk., Kumova Sk., Kara Mehmet Sk., Kahyalar Sk., Hasan Tahsin Sk., 7001. Sk., Gazeteci Yazar Uğur Mumcu Cd., Gardelya Sk., Emin Erol Cd., Doğan Sk., Değirmencioğlu Sk. │ Sarılar, Saz Mah. Yolu, Beyler Yolu Küme Evleri, Sinancılar Köy Yolu Küme Evleri, Saz Mahallesi Yolu Küme Evleri │ Bağyurdu Kemal Atatürk, Osman Atay Sk., Mustafa Sungur Cd., Kahveci Ali Sk., Kadir Usta Sk., Hacıoğlu Sk., Esen Sk., Bekçi İbrahim Sk., Behçet Atay Sk., Bayraktar Sk. │ Bağyurdu Kazımpaşa, Kalpakkaya Sk., Şehitlik Sk., İsmet İnönü Cd., İsmail Ulusan Cd., Özmete Sk., Çolak Ethem Sk., Çamdibi Sk., Yozgatlı Sk., Yeşildere Sk., Yaprak Sk., Yangözoğlu Sk., Yaka Mevki Bent Yolu Küme Evleri, Umut Sk., Ulucak Sk., Tireli Sk., Tamtürk Sk., Seymen Sk., Sarıoğlu Sk., Sadullah Cengiz Sk., Pehlivan Sk., Oyun Alanı Sk., Okul Önü Sk., Nergis Zambağı Sk., Mehmet Cingöz Sk., Kırmızı Sk., Koca Hüseyin Sk., Kaymakçı Sk., Kasap Ali Sk., Karanfil Sk., Hürriyet Cd., Hafız Osman Sk., Hacı Hasan Sk., Hacı Ethem Sk., Gürol Sk., Fevzi Çakmak Cd., Ekşioğlu Sk., Ebülhüda Sk., Ebe Emine Özkan Sk., Dibektaşı Sk., Deveci Ömer Sk., Dede Güme Sk., Cumhuriyet Alanı, Beşikler Sk., Bekçi Sabit Sk., Bakırlı Sk., Avcılar Sk., Ankaralı Sk., Ali Kurt Sk., Abdüloğlu Sk. │ Ören Egemen, Bahçe Arası Sk., Yiğitler Yolu Küme Evleri, Papatya Sk., Morsalkım Sk. │ Bağyurdu 29 Ekim, Çevik Sk., 7003. Sk., Emin Hoca Sk., Cumhuriyet Alanı Meydanı, Bahçivan Bekir Sk., 7005 Sk., Ekmen Sk., Yılmaz Abasız Sk., Şehit Er Bekir Varol Cd., Şah İsmail Sk., Özgün Sk., Özdirik Sk., Çerkez Yusuf Sk., Zeytincik Sk., Zafer Sk., Uncular Sk., Turgutlu Cd., Salim Ağa Sk., Sakızlı Hoca Sk., Piknik Sk., Nebioğlu Sk., Namık Kemal Sk., Mehmet Tokmak Sk., Mehmet Bey Sk., Manavoğlu Sk., M. Ali Sevinç Cd., Lise Sk., Kurt Ahmet Sk., Koca Terzi Sk., Koca Ahmetler Sk., Kirazlık Sk., Kemal Atatürk Cd., Kaymakam Bey Sk., Kadıoğlu Sk., Hüseyin Özen Sk., Hüseyin Fadul Sk., Hulusi Öztansel Cd., Hanönü Sk., Hancı Sami Sk., Halil Furan Sk., Durmuşça Sk., Cami Kebir Sk., Atlas Sk., Asansör Sk., Arıkbaşı Sk., Salim Ağalar Sk. │ Sinancılar │ Yenikurudere │ Yiğitler, 6001 Saz Yolu Küme Evleri, Yukarı Yiğitler Küme Evleri, Limon Sk., Menengeç Mevkii Yolu Küme Evleri │ Ovacık, Celiller Yolu Küme Evleri, Cevizdere Yolu Küme Evleri, Damlar Yolu Küme Evleri, Dedekler Yolu Küme Evleri, Güvendik Yolu Küme Evleri, Karabağlar Yolu Küme Evleri, Merkez Yolu, Çamiçi Yolu Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kiraz
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yeşildere, Camiönü Küme Evleri, Çamur Küme Evleri, Yeşildere Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Menemen
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Buruncuk, 412. Sk., 412/1. Sk., 413. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Vakıflar Küme Eveleri Sk., 402. Sk., 401. Sk., 400. Sk., 403. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 407. Sk. │ Çavuş, 211. Sk., 200. Sk., 201. Sk., 202. Sk., 203. Sk., 204. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 207. Sk., 208. Sk., 209. Sk., 210. Sk., 212. Sk., 214. Sk., 216. Sk., Çavuşyolu Sk. │ Kesik │ Musabey, 218. Sk. │ Yıldırım, 35/5. Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Menemen
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Gazi, 7736. Sk., 7726. Sk., 7737. Sk., 7750. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Menemen
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Yıldırım
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ödemiş
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kuvvetli, 482. Sk., Ödemiş Cd., 1. Kır Sk., 2. Kır Sk., 503. Sk., Günlüce Köy Yolu Mevkii Küme Evleri, 527. Sk., Kır Sk. │ İnönü, 520. Sk., 750. Sk., 767. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: İnönü, 750. Sk., Anacık Çeşmesi Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Birgi, Muhittin Efendi Sk., İmam-ı Birgivi Sk., Berrak Sk., 2. Beyzade Sk., Aydınoğlu Sk., Şaşallı Küme Evleri, İncir Sk., 3. Beyzade Sk., 1. Beyzade Sk., Uluselvi Sk., Fatih Mehmet Bey Cd., Karaoğlu Sk., Meydanbaşı Sk., Yarbaşı Sk., İsabey Sk., Çay Sk., Allame Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Kayaköy, Berber Çıkmazı Sk., Sultan Selim Çıkmazı Sk., Derviş Sk., Hasan Çavuş Cd., Fevzi Çakmak Sk., 19 Mayıs Cd., Hidayet Sk., Halk Cd., Eskicami Sk., Onbaşı Sk., Beste Sk., Mustafa Kemal Cd., Anafartalar Sk., 23 Nisan Cd., Öztürk Sk., Kayaköy Kale Sk., Mehmet Akif Ersoy Cd., Sezer Sk., Köroğlu Sk., Akkaş Çıkmazı Sk., Aktaş Sk., Akın Çıkmazı Sk., Erdem Sk., Baştürk Çıkmazı Sk., Bey Çıkmazı Sk., Buket Çıkmazı Sk., Depo Sk., Deveci Çıkmazı Sk., Dilsiz Sk., Dinç Sk., Doyranlı Yolu, Doğan Çk., Fatih Sultan Mehmet Sk., Kabakoğlu Çıkmazı Sk., Kaya Çıkmazı Sk., Kayaköy Cd., Kayalar Sk., Zeytin Sk., Doruk Sk., Malazgirt Çıkmazı Sk., Mezarlık Sk., Meşe Çıkmazı Sk., Muhtar Çıkmazı Sk., Nar Çk., Orkide Çıkmazı Sk., Sarıgöllü Çıkmazı Sk., Sever Çıkmazı Sk., Türk Sk., Vural Sk., Yasemen Çıkmazı Sk., Zambak Çıkmazı Sk., Çakırcalı Sk., Çamurluk Sk., Çavdar Çıkmazı Sk., Çavuş Çıkmazı Sk., Çelebi Cd., Üç Haziran Cd., Şirinbebe Çk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yeniköy, Yeniköy Kahveleri Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Demircili Küme Evleri, Aşağı Aktaş Küme Evleri, Tepecik Sk., Şehit Cengiz Topel Küme Evleri, Yeniköy Küme Evleri │ Kayaköy, Şirinbebe Çk., Üç Haziran Cd., Çelebi Cd., Çavuş Çıkmazı Sk., Çavdar Çıkmazı Sk., Çamurluk Sk., Çakırcalı Sk., Zambak Çıkmazı Sk., Yasemen Çıkmazı Sk., Vural Sk., Türk Sk., Sever Çıkmazı Sk., Sarıgöllü Çıkmazı Sk., Orkide Çıkmazı Sk., Nar Çk., Muhtar Çıkmazı Sk., Meşe Çıkmazı Sk., Mezarlık Sk., Malazgirt Çıkmazı Sk., Doruk Sk., Zeytin Sk., Kayalar Sk., Kayaköy Cd., Kaya Çıkmazı Sk., Kabakoğlu Çıkmazı Sk., Fatih Sultan Mehmet Sk., Doğan Çk., Doyranlı Yolu, Dinç Sk., Dilsiz Sk., Deveci Çıkmazı Sk., Depo Sk., Buket Çıkmazı Sk., Bey Çıkmazı Sk., Berber Çıkmazı Sk., Baştürk Çıkmazı Sk., Erdem Sk., Akın Çıkmazı Sk., Aktaş Sk., Akkaş Çıkmazı Sk., Köroğlu Sk., Sezer Sk., Mehmet Akif Ersoy Cd., Kayaköy Kale Sk., Öztürk Sk., 23 Nisan Cd., Anafartalar Sk., Mustafa Kemal Cd., Beste Sk., Onbaşı Sk., Eskicami Sk., Halk Cd., Hidayet Sk., 19 Mayıs Cd., Fevzi Çakmak Sk., Hasan Çavuş Cd., Derviş Sk., Sultan Selim Çıkmazı Sk. │ Yusufdere, Tek Bıçak Küme Evleri │ Sekiköy, Küsküt Küme Evleri, Sekiköy Küme Evleri │ Ortaköy, Ortaköy Küme Evleri │ Üç Eylül, Karanlık Mezarlık Mevkii Küme Evleri, Bacaksız Kuyu Mevkii, Tenhaoğlu Mevkii Küme Evleri, Çınarlı Kuyu Mevkii Küme Evleri, İrse Gölü Mevkii, Koca Orman Mevki, Pabuçcu Gölü Mevkii Küme Evleri, 2. Kabaklı Özü Mevki, Seyrekli Küme Evleri, Koca Orman Mevkii │ Türkmen │ Emmioğlu, Balabanlı Yolu Cd. │ Köseler, Köseler Köyü Yolu, Koca Mezar Küme Evleri, Köseler Küme Evleri │ Kızılca, Kızılca Küme Evleri │ Kerpiçlik, Değirmen Mevkii Küme Evleri, Kerpiçlik Küme Evleri, Keller Küme Evleri │ Karakova, Karakova Köyü İç Yolu, Karakova Köyü Yolu, Karakova Küme Evleri │ Karadoğan, Dikilitaş Küme Evleri, Karadoğan Küme Evleri │ Işık, Yukarı Aktaş Küme Evleri, Işıklar Küme Evleri │ İlkkurşun, İlkkurşun Küme Evleri, Alabaş Küme Evleri │ Dereuzunyer, Dereuzunyer Yolu, Dereuzunyer Köyü İç Yolu, Bebekler Köyü İç Yolu │ Demircili, Yeni Dikilitaş Mevkii Küme Evleri │ Çamyayla, Çamyayla Küme Evleri │ Bülbüller, Bülbüller Yolu, Bülbüller Küme Evleri │ Bebekler, Bebekler Küme Evleri │ Veliler, Veliler Köyü İç Yolu, Veliler Küme Evleri │ Üzümlü, Üzümler Küme Evleri │ Tosunlar, Başova Küme Evleri, Dikenli Küme Evleri, Manastır Küme Evleri, Delice Küme Evleri, Tosunlar Küme Evleri │ Süleymanlar, Süleymanlar Küme Evleri │ Suçıktı, Suçıktı Küme Evleri │ Şirinköy, Şirinköy Küme Evleri │ Seyrekli
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 MAYIS 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Seferihisar
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Tepecik, Kuşadası Cd., 104. Sk., 105. Sk., 105/1. Sk., 106. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 108/1. Sk., 109. Sk., 110. Sk., 112. Sk., 113. Sk., 114. Sk., 116. Sk., 116/1. Sk., 118. Sk., Kavakdere Cd., 115. Sk., Bahçeköy Önü Küme Evleri, Tepecik Cd., 111. Sk., Bahçeköy Küme Evleri, 101. Sk., 103. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Seferihisar
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: İhsaniye, İhsaniye Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Seferihisar
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Turgut, Bozyer Küme Evleri, İhsaniye Küme Evleri │ İhsaniye
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 MAYIS 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tire
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Derebaşı │ Kızılcahavlu │ Kahrat, İzmir Ödemiş Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Tire
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Karateke │ İbni Melek, Nazilli Kuyusu Küme Evleri, Karateke Yolüstü Küme Evleri, Tabakçayı Küme Evleri │ Toki
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Torbalı
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 22:00 - 06:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kuşçuburun, 9409. Sk., 511. Sk., 9435. Sk., 509. Sk., 513. Sk., 514 Çıkmaz Sk., 515. Sk., 552 Çıkmaz Sk., 553. Sk., 555 Çıkmaz Sk., 557. Sk., 561. Sk., 562. Sk., 563. Sk., 563/1. Sk., 564. Sk., 9400. Sk., 9400/1. Sk., 9402. Sk., 9403. Sk., 9404. Sk., 9405. Sk., 9407. Sk., 9411. Sk., 9419. Sk., 9421. Sk., 9423. Sk., 9424. Sk., 9425. Sk., 9431. Sk., Yazıbaşı İzmir Cd., Seyrantepe Cd., Taşocağı Küme Evleri, 9407/1. Sk., 551. Sk., 9435/1. Sk., 9425/1. Sk., 9421/2. Sk., Başmimar Sinan Cd. │ Yedi Eylül, Ümit Tunçağ Cd., 5551. Sk., 5549. Sk., 5562. Sk., 5542. Sk. │ Arslanlar, 6131/1. Sk., 6131. Sk., Bayındır Asfaltı Cd. │ Torbalı │ Yazıbaşı, Karabağ Sk. │ Çapak, 2586. Sk., 2595. Sk. │ Eğerci │ Gazi Mustafa Kemal
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Torbalı
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 22:00 - 06:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Dağkızılca, 6214. Sk., 6202. Sk., 6211/4. Sk., 6180/9. Sk., 23. Sk., 6180. Sk., 6203. Sk., 6204. Sk., 6205. Sk., 6206. Sk., 6207. Sk., 6208. Sk., 6209. Sk., 6210. Sk., 6211. Sk., 6212. Sk., 6213. Sk., Elmalı Sk., Philsa Cd., Yukarı Alan Kümesi Küme Evleri, 6208/2. Sk., 6180/8. Sk., 6217. Sk., 6213/3. Sk., 6208/1. Sk., 6218/1. Sk., Seyirtepe Küme Evleri, 6211/2. Sk., 6208/4 Sk., 6213/4. Sk., 6216. Sk., 6218. Sk., 6181. Sk., 6213/6. Sk., 6213/2. Sk., 6213/1. Sk., 6216/1. Sk., 6211/1. Sk., Dağkızılca Köy Meydanı, Esentepe Küme Evleri, 6211/3. Sk., Günvar Sk., 6213/5. Sk. │ Karaot, 007 Karaot Köy Yolu Küme Evleri, 6175. Sk., Karaot Köyü İç Yolu │ Saipler, 2602. Sk., 2603/1. Sk., 2600. Sk., Saipler Köyü İç Yolu │ Çamlıca, Çamlıca Yolu Küme Evleri, Çamlıca Köyü İç Yolu, Taştepe Cd. │ Dağteke, Dedepınarı Sk., 6230. Sk., 6231. Sk., 6233. Sk., 6234. Sk. │ Düverlik, Düverlik Yolu Küme Evleri, 6338/4. Sk. │ Helvacı, 6332/1. Sk., 6280. Sk., 6279. Sk., 6285/1. Sk., 6283/1. Sk., 6283/3. Sk., 6281. Sk., 6282. Sk., 6283. Sk., 6284. Sk., 6286. Sk., 6287. Sk., 6288. Sk., 6289. Sk., 6290. Sk., 6291. Sk., 6292, 6293. Sk., 6285. Sk. │ Karakızlar, 6170. Sk., Karakızlar Köy Yolu, 6174/1. Sk., 6146. Sk., 6173. Sk., 6150. Sk., 6154. Sk., 6142. Sk., 6152. Sk., 6143. Sk., 6144. Sk., 6141. Sk., Karakızlar Mahallesi Atatürk Cd., 6140. Sk., 6149. Sk., 6145. Sk., 6153. Sk., 6148. Sk., 6171. Sk., 6172. Sk., 6180/7. Sk. │ Dirmil, Aydınlık Sk., Gazi Cd., 9000. Sk., 9000/2. Sk., Çeşmealtı Sk., Topraklık İlkokul Sk., Günebakan Sk., Küllük Sk., Mesnevi Sk., 6332. Sk., Aldaş Sk., Alparslan Sk., Aşağı Çeşme Sk., Balcı Sk., Beste Sk., Depo Sk., Değirmendere Sk., Dutlu Sk., Döşemelik Sk., Fetih Sk., Gelincik Sk., Gündoğdu Sk., Irmak Sk., Kayalık Sk., Kurtlar Sk., Kınalı Sk., Mezarlık Sk., Molla Sk., Narlık Sk., Songül Sk., Soykan Çıkmazı Sk., Yağhaneler Sk., Zincirli Sk., Ata Cd. │ Çapak, 2521/1. Sk., 2556. Sk., 2510/1. Sk., 2517/2. Sk., 2554. Sk., 2548. Sk., 2560/3. Sk., 2502. Sk., 2506. Sk., 2501. Sk., 2503. Sk., 2504. Sk., 2505. Sk., 2507. Sk., 2508. Sk., 2509. Sk., 2510. Sk., 2511. Sk., 2512. Sk., 2513. Sk., 2514. Sk., 2515. Sk., 2516. Sk., 2518. Sk., 2519. Sk., 2520. Sk., 2522. Sk., 2524. Sk., 2525. Sk., 2526. Sk., 2527. Sk., 2528. Sk., 2529. Sk., 2530. Sk., 2531. Sk., 2532. Sk., 2533. Sk., 2534. Sk., 2535. Sk., 2536. Sk., 2537. Sk., 2538. Sk., 2539. Sk., 2540. Sk., 2542. Sk., 2543. Sk., 2544. Sk., 2546. Sk., 2550. Sk., 2552. Sk., 2560. Sk., 2562. Sk., 2564. Sk., 2521. Sk., 2517. Sk. │ Gazi Mustafa Kemal, Mustafa Kemal Atatürk Cd., 7702. Sk., 7213/2. Sk., Sultan Kuyusu Cd., Sedirçam Sk., Osman Efendi Sk., Ortanca Sk., Okul Sk., Mimar Sinan Cd., Leyla Sk., Kubilay Sk., Kocabıyık Sk., Kestaneci Fatma Sk., Kesiklik Sk., Kasımpatı Sk., Kamelya Sk., Hastane Sk., Gümüş Sk., Gülfidan Sk., Gölhayıt Sk., Gonca Gül Sk., Gazozcu Sk., Fatih Cd., Engin Sk., Deste Sk., Cömert Sk., Karabekir Cd., Beyaz Karanfil Sk., Başak Sk., Battal Sk., Bardakçı Sk., Avcı Sk., Ardıç Sk., Ahu Sk., Çamlı Yol Sk., Süleyman Bey Sk., 7213/9. Sk., Subakan Sk., Şükrü Mehmet Sk., Şakayık Sk., İnceoğlu Sk., Çınar Sk., Zümrüt Sk., Yel Değirmeni Cd., Yasemin Sk., Yaren Dede Sk. │ Bozköy, 6160/2. Sk., 6160/1. Sk., 6169/1. Sk., 6161. Sk., 6162. Sk., 6164. Sk., 6165. Sk., 6166. Sk., 6167. Sk., 6160. Sk., 6165/2. Sk., 6165/3. Sk., 6168. Sk., 6163. Sk., 6165/1. Sk. │ Çakırbeyli, 6008/2. Sk., 6180/4. Sk., İsimsiz, 6180/6. Sk., 6180/10. Sk., 6180/5. Sk., 6180/18. Sk., 6180/19, 6180/3. Sk., 6008/1. Sk., Mehmet Akif Cd., Çeşme Sk., Lalezar Sk., Burhan Bey Cd., Cami Sk., Gazi Mustafa Kemal Cd., Gökçe Sk., Göktepe Sk., Hayıtlı Sk., Kara Ayşe Sk., Koreli Sk., Nergiz Sk., Osman Gazi Cd., Oğuzlar Cd., Yonca Sk., Yukarı Çeşme Sk., İstiklal Cd., 6180/11. Sk., 6180/1. Sk., 6180/2. Sk., 6190. Sk. │ Ormanköy, 6330/1. Sk., 6338/1. Sk., 6338. Sk., 6337. Sk., 6336. Sk., 6335. Sk., 6334. Sk., 6333. Sk., 6331. Sk., 6330. Sk., 6338/2. Sk., 6331/1. Sk. │ Yedi Eylül │ Ortaköy, Paşa Sk., Aslanlar Sk., 2543/1. Sk., Aydoğan Sk., Çiçek Sk. │ Karakuyu, Barbaros Ay Cd., Çağlar Sk., Çay Sk., Zerdali Sk., Türkmen Sk., Sıtma Kuyusu Sk., Sümbül Sk., Sera Sk., Reyhan Sk., Kırçiçeği Sk., Kumluk Cd., Kocataş Sk., Kardelen Sk., Hanımeli Sk., Güldeste Sk., Enginar Sk., Emiroğlu Sk., Efeoğlu Sk., Çiftlik Yolu, Balcılar Sk., Arslan Sk., Nar Çiçeği Sk., 2700/2. Sk., Değirmenüstü Sk., Stadyum Sk., Mersinkürü Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Torbalı
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 22:00 - 06:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yedi Eylül
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Torbalı
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Türkmenköy, 188/1. Sk., 188/2. Sk., 190. Sk., 209. Sk., 211. Sk., İzmir Aydın Cd., 189. Sk., 213. Sk., 180. Sk., 182. Sk., 184. Sk., 184/2. Sk., 186. Sk. │ Yoğurtçular, 6441. Sk., 6440. Sk. │ Demirci │ Ayrancılar │ İnönü
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 MAYIS 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Urla
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Şirinkent, 4284. Sk., 4281. Sk., 4280. Sk., 4279. Sk., 4278. Sk., 4277. Sk., 4276. Sk., 4275. Sk., 4274/1. Sk., 4274. Sk., 4272. Sk., 4271. Sk., 4269. Sk., 4267. Sk., 4266. Sk., 4265. Sk., 4262. Sk., 4260. Sk., 4259. Sk., 4256. Sk., 4255. Sk., 4253. Sk., 4251. Sk., 4246. Sk., 4285. Sk., 4232/1. Sk., 4254. Sk., 4288. Sk., 4286. Sk., 4263. Sk., 4261. Sk., 4248. Sk., 4252. Sk., 4282. Sk., 4249. Sk., 3318. Sk., 4228. Sk., 4228/1. Sk., 4232. Sk., 4234. Sk., 4236. Sk., 4238. Sk., 4257. Sk., 4306. Sk., 4304. Sk., 4303. Sk., 4302. Sk., 4301. Sk., 4300. Sk., 4283. Sk. │ Kalabak, 3311. Sk., 3315. Sk., 3316. Sk. │ M. Fevzi Çakmak, Muammer Aksoy Cd. │ Zeytinalanı, 4179. Sk., 4177. Sk., 4175. Sk., 4173. Sk., 4169. Sk., 4154. Sk., 4152. Sk., 4171. Sk., İsmet İnönü Blv., 4151. Sk., 4138. Sk., 4134. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Urla
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Ovacık, İhsaniye
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Urla
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:30 - 16:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Çamlıçay, 5201. Sk., 5200. Sk., 5199. Sk., 5198. Sk., 5197. Sk., 5196/1. Sk., 5196. Sk., 5194. Sk., 5193. Sk., 5187. Sk., 5185. Sk., 5184. Sk., 5180. Sk., 5178. Sk., 5176. Sk., 5174. Sk., 5170. Sk., 5168. Sk., 5164. Sk., 5162. Sk., 5155/1. Sk., 5155. Sk., 4160. Sk., 5245. Sk., 5233/1. Sk., 5166. Sk., 5196/3, 5155/2. Sk., 5207. Sk., 5222/3. Sk., 5229. Sk., 5182. Sk., 5215. Sk., 5206. Sk., 5219. Sk., 5195. Sk., 5172. Sk., 5186. Sk., 5189. Sk., 5192. Sk., 5247. Sk., 5243. Sk., 5241. Sk., 5239. Sk., 5235. Sk., 5231. Sk., 5226. Sk., 5225. Sk., 5224. Sk., 5223. Sk., 5222/2. Sk., 5222/1. Sk., 5222. Sk., 5221. Sk., 5220. Sk., 5218. Sk., 5217. Sk., 5216. Sk., 4215. Sk., 5214. Sk., 5213. Sk., 5212. Sk., 5211. Sk., 5210. Sk., 5209. Sk., 5208. Sk., 5207/2. Sk., 5207/1. Sk., 5205. Sk., 5204. Sk., 5202. Sk. │ Zeytinalanı, Mustafa Kemal Blv., Muammer Aksoy Cd., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., 5298. Sk., 4183. Sk., 4167. Sk., 4165. Sk., 4163. Sk., 4161. Sk., 4157/1. Sk., 4157. Sk., 4156. Sk., 4155. Sk., 4150. Sk., 4148. Sk., 4146. Sk., 4144. Sk., 4143. Sk., 4137. Sk., 4135. Sk., 4132. Sk., 4130. Sk., 4128. Sk., 4126. Sk., 4124. Sk., 4105. Sk., İsmet İnönü Blv., 4139. Sk., 4191. Sk., 4297. Sk. │ Şirinkent, 5297. Sk. │ M. Fevzi Çakmak, 4082/1. Sk., 4153. Sk., 4129. Sk., 4121. Sk., 4120. Sk., 4119. Sk., 4115. Sk., 4112. Sk., 4111. Sk., 4110. Sk., 4109. Sk., 4107. Sk., 4105/2. Sk., 4103. Sk., 4102. Sk., 4101. Sk., 4100. Sk., 4099. Sk., 4098. Sk., 4096. Sk., 4095. Sk., 4093. Sk., 4092. Sk., 4090. Sk., 4088. Sk., 4086. Sk., 4085. Sk., 4083. Sk., 4082. Sk., 4081. Sk., 4080. Sk., 4079. Sk., 4078. Sk., 4077. Sk., 4067. Sk., 4065. Sk., 3076. Sk., 4090/1. Sk., 4075. Sk., 4105/1. Sk., 4084. Sk., 4114. Sk., 4189. Sk., 4187. Sk., 4123. Sk., 4097. Sk., 4094. Sk., 4113. Sk., 4117. Sk., 4125. Sk., 4067/1. Sk. │ Kalabak, 3070. Sk., Şehit Kemal Cd., Pakize Hanım Cd., 3298. Sk., 3293. Sk., 3290. Sk., 3288. Sk., 3279. Sk., 3275. Sk., 3068. Sk., 3064. Sk., 3060. Sk., 3049. Sk., 3047. Sk., 3045. Sk., 3043. Sk., 3037. Sk., 3036. Sk., 3034. Sk., 3030. Sk., 3029. Sk., 3028. Sk., 3026. Sk., 3025. Sk., 3024. Sk., 3023. Sk., 3022. Sk., 3012. Sk., 3007. Sk., 3003. Sk., 3002/2. Sk., 3278. Sk., 3001. Sk., 3277. Sk., 3002. Sk., 3074. Sk., 3057. Sk., 3072. Sk., 3051. Sk., 3053. Sk., 3032. Sk., 3066. Sk., 3289. Sk., 3285. Sk., 3005. Sk., 3002/1. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Urla
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Zeytineli, Cumhuriyet Cd., Narlıkuyu Küme Evleri, Sahil Cd.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14 MAYIS 2026 İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Balçova ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Beydağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Çiğli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Dikili ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Gaziemir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Karaburun ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Kınık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Konak ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Menderes ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Narlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Selçuk ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.