Tarihi yağışlar yolda: 'Süper El Nino' İzmir’e su getirecek

Ege Bölgesi’ni etkisi altına alan yoğun yağış dalgası, İzmir’in su kaynaklarında bir süredir devam eden endişeli bekleyişi sona erdirdi. Bahar mevsiminin son günlerinde görülen kuvvetli sağanaklar, kentin su ihtiyacını karşılayan önemli rezervuarlardaki doluluk oranlarını yukarı yönlü hareketlendirdi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son istatistikler, kentin su güvenliği konusunda derin bir nefes aldığını kanıtlıyor. Özellikle kuraklık riskinin ciddi şekilde hissedildiği dönemlerin ardından gelen bu yüksek yağış miktarı, şehirdeki su stoklarını son yılların en tatmin edici noktasına ulaştırdı.

TAHTALI VE GÖRDES BARAJLARINDA GÜNCEL DURUM

Şehrin en temel su deposu olan Tahtalı Barajı, geçen yılın aynı döneminde yüzde 15 gibi alarm veren seviyelere gerilemişken, mayıs ayı itibarıyla bu tablo kökten değişti. Kısa süreli dalgalanmaların ardından barajdaki doluluk oranı yüzde 54,51 seviyesine kadar tırmandı.

Toplamda 176 milyon metreküpten fazla suyun biriktiği havzada, yaklaşık 156 milyon metreküplük hacim doğrudan kullanılabilir statüde bulunuyor. Benzer bir toparlanma süreci, kuruma tehlikesiyle gündeme gelen Gördes Barajı’nda da gözlemleniyor.

Ocak ayındaki kritik eşiği aşan Gördes, mayıs ayında yüzde 41,64 doluluk oranına ulaştı. Mevcut veriler, hem Tahtalı hem de Gördes barajlarındaki birikimin İzmir’in yaklaşık iki yıllık su ihtiyacını karşılama kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor.

İZMİR BARAJLARINDA 14 MAYIS 2026 GÜNCEL DOLULUK ORANLARI (İZSU VERİLERİ)

Tahtalı Barajı: %54,51

Balçova Barajı: %95,63

Ürkmez Barajı: %97,55

Gördes Barajı: %41,64

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %76,98

2026 İÇİN "SÜPER EL NİNO" BEKLENTİSİ

Meteorolojik verilere göre 2026 yılı, su rezervleri açısından tarihi bir dönüm noktası olabilir. TÜBA Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Süper El Nino" doğa olayının etkisiyle önümüzdeki sonbaharda son 80 yılın en şiddetli yağışlarının görülebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Tahtalı Barajı’nın inşa edildiği 1996 yılından bu yana ilk kez su seviyesinin yıl başından itibaren her gün kesintisiz bir artış göstermesi, toprağın suya tamamen doyduğunu kanıtlıyor. Bu durum, yağan her damlanın doğrudan baraj gölüne akmasını sağlayarak günlük yüzde 4’lere varan artış oranlarını beraberinde getiriyor.

GELECEK İÇİN STRATEJİK SU YÖNETİMİ ÖNEMLİ

Barajlardaki bu olumlu seyre rağmen, uzmanlar kalıcı çözümün su yönetimindeki planlamadan geçtiğini hatırlatıyor.

Yaşanan krizlerin temelinde miktar azlığından ziyade koordinasyon eksikliğinin yattığına dikkat çeken Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir’in su geleceğini korumak için somut adımlar atılması gerektiğini vurguluyor. Bu kapsamda, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’nden çıkan suyun tarımsal faaliyetlere kanalize edilmesi, yeraltı rezervlerinin titizlikle denetlenmesi ve mevcut suyun en verimli şekilde dağıtılması, kentin su politikasının ana sütunlarını oluşturmalıdır.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan suyun, barajın toplam depolama kapasitesine göre ne kadarını doldurduğunu gösteren bir ölçüdür. Genellikle yüzde (%) ile ifade edilir ve su kaynaklarının güncel durumunu değerlendirmek için kullanılır. Bu oran, içme suyu temini, tarımsal faaliyetler ve hidroelektrik üretimi gibi alanlarda planlama yapılmasına yardımcı olur. Doluluk seviyesinin düşmesi kuraklık ihtimalini artırırken, yüksek seviyelere ulaşması ise taşkın riski ve su yönetimi açısından dikkatli olunması gerektiğini gösterir. Özellikle büyük şehirlerde suyun verimli kullanımı için bu veri düzenli olarak izlenir. (DHA)