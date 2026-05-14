BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: 29 ilçede 81 nokta kesintilerden etkileniyor
İstanbul'da bugün 29 ilçede toplam 81 noktada elektrik kesilecek. Arnavutköy'den Üsküdar'a, Fatih'ten Silivri'ye uzanan kesintiler sabahın erken saatlerinde başlıyor ve akşama kadar sürüyor.
14 MAYIS 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
14 Mayıs 2026 Perşembe günü İstanbul’un 29 ilçesinde 81 elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
14 MAYIS 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Arnavutköy
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Hacımaşlı, Haraççı-Hadımköy Yolu Sk. │ Haraççı, Beyler, Cenap, Gülşah, Haraççı-Hadımköy Yolu, Kandilli, Kutlukhan, Sümer, Terzi Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Sazlıbosna, Ankara, Bayır, Cevher, Emektar, Erguvan, Gaziler, Gerbera, Haraççı-Hadımköy Yolu, Kardeşler, Kılıç Reis, Kırım, Kutlu Aktaş, Okul, Safa, Sazlidere, Sultan Hamid, Yeni, Yeşil, Yıldıray, Çeşme, Çilingir-Sazlıbosna Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
14 MAYIS 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ataşehir
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Erdem, Hicaz, Aynur, Öztürk, Ay, Deryalar, Derya, Leman Ana, Emre, Emek, Kumru, Eren, Kırlangıç, Erdembey, Süzen, Kubilaybey, Gül Kule, Dursunbey, Mithatpaşa, Emirler, Yıldız, Sevilay, Şafak, Çeşmebaşı, Ercan, Çakmakbey, Yılmaz, Erhan
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ataşehir
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 16:00 - 17:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Fırat, Ataşehir
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
14 MAYIS 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Avcılar
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gümüşpala, Yeniyuva Sk. │ Denizköşkler, Hal Çıkmazı, Haluk, Misket, Zafer, Şebnem Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
14 MAYIS 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bağcılar
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mahmutbey, 2664. Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
14 MAYIS 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bahçelievler
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 07:30 - 11:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Soğanlı, Sancaktepe Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 08:00 - 12:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Cumhuriyet, Mimar Sinan Sk. │ Soğanlı, Halide Edip Adıvar, Mimar Sinan, Necati Üçler, Necatibey, Necatibey 1, Yahya Kemal Beyatlı, Yayla, Yayla Demet, Ümit Yaşar Oğuzcan, Şehit Osman Yıldız Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Soğanlı, Alper Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Zafer, Bingöl, Emir Sultan, Sarmaşık 1 Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Soğanlı, Cambaz, Çağatay 1 Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 07:30 - 17:30 │ Süre: 10 saat
- Konum: Bahçelievler, Mehmet Akif Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
14 MAYIS 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakırköy
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 08:00 - 17:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Yeşilköy, Havalimanı Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bakırköy
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yeşilköy │ Şenlikköy ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bakırköy
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ataköy 2-5-6. Kısım, 19 Mayıs Sk. │ Kartaltepe, Terakki Sk. │ Yeşilköy, Ahmet Taner Kışlalı Sk. │ Şenlikköy, Ay, Ayar, Bakış, Billur, Düzgün, Ekşinar, Ertürk, Florya, Gümüş, Hürriyet, Selvi, Tan, Tarımcılar, Vişneli, Yeni Bağlar, Yüksel, Çekmece Yolu, Özgen Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
14 MAYIS 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Başakşehir
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Bahçeşehir 1. Kısım, Asmalı Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
14 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beykoz
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 16:30 │ Süre: 7 saat
- Konum: Sugözü Çıkmazı, Elem, Karakulak, Kırklar Çıkmazı, Çekmece Çıkmazı, Ocak Çıkmazı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Riva
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Şuh, Değirmenler Çıkmazı, Fiyaka, Kırancık Çıkmazı, Dinç, Kışlatarlası, Ömerli, Ali Bahadır, Kerim, Dakik, Derecik Çıkmazı, Hicap, Ekrem, Fuar Çıkmazı, Fıkra, Ekol, Prof. Dr. Aziz Sancar, Harman Çıkmazı, Kervan, Güngören, Maşatlık, Cerrah, Akat, Havuzdere Yolu, Reis Çıkmazı, Mahmutşevketpaşa, Sevgiseli
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Şehit Aziz, Fazilet Çıkmazı, Mahmutşevketpaşa, Prof. Dr. Aziz Sancar, Riva Yolu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Kırancık Çıkmazı, Kerim, Fuar Çıkmazı, Ekol, Maşatlık, Kervan, Havuzdere Yolu, Reis Çıkmazı, Mahmutşevketpaşa
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
14 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beylikdüzü
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Dereağzı, Baraj, Egemen, Gülsüm, Halit, Hasan Tahsin, Hızır, Karacaoğlan, Keman, Korukent, Meral, Mermer, Mızrak, Muhsin, Nene Hatun, Onay, Rota, Sadık, İnanç, İrem, Şevket Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
14 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beyoğlu
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Cihangir, Sıraselviler Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
14 MAYIS 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Büyükçekmece
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kumburgaz │ Yenimahalle ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
14 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çekmeköy
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Kadir Ova
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çekmeköy
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Şuh, Değirmenler Çıkmazı, Fiyaka, Kırancık Çıkmazı, Dinç, Kışlatarlası, Ömerli, Ali Bahadır, Kerim, Dakik, Derecik Çıkmazı, Hicap, Ekrem, Fuar Çıkmazı, Fıkra, Ekol, Prof. Dr. Aziz Sancar, Harman Çıkmazı, Kervan, Güngören, Maşatlık, Cerrah, Akat, Havuzdere Yolu, Reis Çıkmazı, Mahmutşevketpaşa, Sevgiseli
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
14 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenyurt
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 08:30 - 12:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Zafer, Haramidere Yolu, Tonguç Baba Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Esenyurt
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Şehitler, Gazi Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Esenyurt
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:30 - 17:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Zafer, Haramidere Yolu Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Esenyurt
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akçaburgaz, 3038., 3093., 3095. Sk. │ Osmangazi, 3133. Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
14 MAYIS 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Eyüpsultan
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Rami Yeni, 1.Dere, 1.Kırçeşme, 1.Kızılçam, 2. Gasko Çıkmazı, Boşnak Hıdırbey, Dikiliağaç, Ebu Bekirağa, Gasko Çıkmazı, Gülağa, Mazharbey, Numan Efendi, Paşa Baba, Reşadiye, Süleyman Çelebi Sk. │ İslambey, Tokol, İlk Yaz Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Düğmeciler, Akasya, Arifpaşa Sk. │ Rami Cuma, Arifpaşa, Ayten, Bağlar, Bosna, Cuma Camii, Dikiliağaç, Harem, Mahmudiye, Mehmet Hulusi Efendi, Oruç, Rami Eyüp Yolu, Reşadiye, Talimhane, Topçular Değirmeni, Yeşilçınar, Şeyh Abdullah Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Göktürk Merkez, İstanbul Sk. │ Mimar Sinan, 1.Hayat, 1.Huzur, Ayışığı, Cendere Yolu, Dere, Hamidiye, Kartal, Kerem, Manolya Sk. │ Mithatpaşa, 1.İpek, 5.Gül, Akbaba, Dilara, Gökşin, Itır, Kiraç, Selanik, Yılmaz Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
14 MAYIS 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Aksaray, Cambaziye Karakolu, Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Cami, Hobyar Mektebi, Kargı, Koca Mustafapaşa, Seyit Yakuphan, Seyit Yakuphan 1. Çıkmazı Sk. │ Cerrahpaşa, Başçı Mahmut Cami, Haseki Kadın, Hobyar, Koca Mustafapaşa, Tekke Çıkmazı, İpçi Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Fatih
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yavuz Sultan Selim, Cibali Setüstü, Miralay Nazimbey, Serhalife, Serhalife Aralığı, Çukur Mescit, İncebel Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Fatih
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Haseki Sultan, Açıkgöz, Bekçi Hasan Çıkmazı, Bâkibey, Cerrahpaşa, Dr. Adnan Adıvar, Halimbey, Haseki, Haseki Kadın, Koca Mustafapaşa, Küçük Mühendis, Nakşi, Selçuk Sultan, Turgut Özal Millet, Çamurlu Çeşme Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Fatih
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Cankurtaran, Akbıyık, Dalbastı, Kabasakal, Kutlugün, Seyit Hasan, Tevkifhane, Utangaç Sk. │ Sultan Ahmet, Arasta Çarşısı, At Meydanı, Dalbastı, Mimar Mehmetağa Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
14 MAYIS 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Barbaros Hayrettin Paşa, 1019., 1020., 1023., 1028., 1029., 1030., 1030/1., 1030/2., 1030/3., 1030/4., 1032/1., 1033., 1034., 1034/1., 1035., 1036., 1036/1., 1037., 1040., 1041., 1042., 1044., Erhan Çavuşoğlu, Mimar Sinan Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Pazariçi, 1. Mine Sk. │ Şemsipaşa, 15. Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Şemsipaşa, 11., 12., 14., Sokullu Mehmetpaşa Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Hürriyet, 302., 303., 304., 305., 306., 307., 310., 311., 314., 315., 317., 318., 319., 320., 321., 322., 323., 324., Cengiz Topel, Şakir Zümre Sk. │ Yeni Mahalle, 503., Köşk Sk. │ Şemsipaşa, 36., 38., 39., 40., 41., 43., 45., 47., Cengiz Topel, Şakir Zümre Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
14 MAYIS 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kadıköy
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 13:30 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Duru, Babacan, Akpınar, Otantik, Abdibey, Poyraz, Kehribar, Serdar, İlham, Bülbül, Akçay, Hızırbey, Çiftlikiçi, Özbey
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kadıköy
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 14:30 - 17:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Oramiral Celal Eyiceoğlu, Turab, Yakamoz, Bağdat, İlke, Dülbentçi, Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Cevdetpaşa
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
14 MAYIS 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kağıthane
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Merkez, Alan, Bahçe, Bağlar, Esentepe Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
14 MAYIS 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Küçükçekmece
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Yarımburgaz, 1.Cumhuriyet, 1.Elif, 1.Karaca, 1.Ozan, 1.Özay, 1.Şahin, 2.Göl, 2.Sakız, 2.Özen, 2.Ülkü, 3.Atatürk, 3.Filiz, 3.Pınar, 4.Yıldız, 5.Kartal, Anıl, Mezarlık Yolu, Samet, Zeynep Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Yarımburgaz, 1.Fabrikalar, 1.Karaca, 1.Özlem, 2.Özen, 2401., 2404., 4.Yıldız, Halkalı Altınşehir Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Söğütlü Çeşme, 1.Fevzi Çakmak, 2.Atatürk, 2.Ihlamur, Muz Dalı Çıkmazı, İniş Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: İnönü, 1.Kızılkaya, 3.Okul, Alageyik, Beyazel, Erler, Habil, Muammer Aksoy, Okay, Seda Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Halkalı Merkez ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Söğütlü Çeşme, 2.Atatürk, Göknar Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
14 MAYIS 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Maltepe
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 12:30 - 16:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Özcan, Bağdat, Meşaleli Çıkmazı, Turgut Reis, Kısmet, Çay, Gurbet Çıkmazı, Motif, Hür, Feza, Irmak, Destan, Salih Reis, Özçetin, Cemal Bey
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 08:30 - 10:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Rıfkı Tongsir
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Rıfkı Tongsir
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çulluk, Sülünlü, Bülbül, Özaçelyalı, Manolyam, Begonyalı, Bıldırcın, Keklik, Ali Reis, Rıfkı Tongsir, Avcılar, Kadir Has
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:45 - 18:00 │ Süre: 8 saat 15 dakika
- Konum: Nadire
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
14 MAYIS 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Çiçek, Aşina, Mezarlık, Sera, Kurtdoğmuş Yolu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kutlu, Anka, Liyakat, Karınca, Piri Reis, Semerkant
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Şefika
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Şefika
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Gökhan, Mektep, Rıfat Ilgaz, Tercüme, Aynalı Çeşme, Verimli, Namık, Aşıklı Sultan, Sevecen
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
14 MAYIS 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sarıyer
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ayazağa, Kemerburgaz Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Sarıyer
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Çamlıtepe, Ata, Bayramlık, Birlik, Elmalı, Evrim, Eyüpoğlu, Hanımgül, Konak, Taş, Tunç, Ulu, Yeşil, Özgür, Şen, Mesa Masslak Evleri (Ulu Cad.), Arı, Aydınlı, Deretepe, Derman, Derya Çıkmazı, Doğancı, Dikmen, Güzide, Hanımgül, Poyrazlar, Taş, Yeni, Çamlıpark, Çamlıtepe Cami, Çiğdem Sk. │ Çamlıtepe (Derbent) ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
14 MAYIS 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Silivri
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Büyük Çavuşlu, Hükümdar, Hüzün, Kanun, Karakartal, Katibim, Kuvvet, Kültürlü, Martıkuşu, Merhamet, Mısır, Mukaddes, Münevver, Nadiren, Nakil, Narlıkapı, Narlıtepe, Nato, Ocak, Pitir, Piyade, Saklıbahçe, Sakin Çıkmazı, Sarıdağ, Sariefe, Sarıçam, Sarraf, Sazlık, Selen, Sencer, Seramik Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Selimpaşa, 3105., 3106., 3124., 3129., 3130., Altınkök Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Büyük Çavuşlu, Türkler, Ticaret, Uzer, Uçuk, Uğurkan, Veda, Vefa, Yahya Kemal Beyatlı, Yavuzcan, Yelkovan, Yeşerti, Yolaçar, Yüzüncüyıl, Zeki, Zemin, Zerde, Çavuş, Ümit, İlke, İstanbul, İşletme, Şemdin, Şükrü Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Büyük Kılıçlı, Pamuklar Sk. │ Büyük Çavuşlu, Aldemir, Alem, Arılı, Atik, Boş, Büyükçavuşlu, Birlik, Coşku, Cingöz, Demokrasi, Deniyıldızı, Durgun, Esaret, Fırfır, Fiyonk, Gazi Mustafa Kemalpaşa, Gök, Gülpembe, Güven, Girgin, Hancıoğlu, Haritacılar, Hasfirin, Havancı, Hayırlı, Hayrabolu Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Hürriyet, Burma, Erge Çıkmazı, Flamingo, Gönül, Görgülü, Gülbaba, Gülhan, Hendek, Kardelen Çıkmazı, Kavaklı, Keban, Rahmi Çolakoğlu, Sarıca, Çaylı Sk. │ Kadıköy, Kadıköy Sk. │ Ortaköy, Fildişi Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
14 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultanbeyli
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Van, Orman
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
14 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultangazi
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Uğur Mumcu, 2277., 2278., 2289., 2290., 2292., 2293., 2294., 2295., 2296., 2323., 2324., 2325., Fatih, Muhsin Yazıcıoğlu, N, Orhan Gazi Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sultangazi
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Uğur Mumcu, 2255., 2261. Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sultangazi
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Cebeci, 2564. Sk. │ Malkoçoğlu, 314., 315., 316., Eski Edirne Asfaltı, Zafer Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
14 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şile
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Karacan, Aysel, Bozgoca, Karaca Ali Paşa, Tümay, Hamza, Erkan
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Şile
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 12:00 - 14:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Burçak, Eken, Çiviaçzı, Şuayipli, Mezarlık, Soğullar, Baharyeli, Tevhid, Talha
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Şile
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 14:30 - 16:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Melodi, Göçe, Sultan Selim, Dere Yanı, Pınar Yanı, Harman Yolu, Kemer, Bağiçi, Bağyeli, Köygözü Altı, Bağyeri, Kocayemiş, Değirmen Kuyusu, Harman Altı, Esentepe, Köygözü, Ocak, Kum Ocağı, Sortullu, Yeşilkır, Bağyolu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
14 MAYIS 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tuzla
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 14:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Hal Yolu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Tuzla
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: İstanbul Park
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Tuzla
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Uludere, İstanbul Park, Tepeören Yolu, Akpınar, Kurtdoğmuş Yolu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Tuzla
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Şehitler
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
14 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ümraniye
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Ozan, Bilgili, Görgülü, Güzeltepe
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
14 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Üsküdar
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:30 │ Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Soysop, Barışık, Arifbey, Arapzade, Münir Ertegün, Berberoğlu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:00 - 16:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Mustafa Düzgünman, Atabek, Barbarospaşa, Şehit Ayşe Aykaç, Mavi Atlas, Akgüngör, Adaş, Millet, Tüylüoğlu, Korkut, Dereici, Metin, Çınarlıdere
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
14 MAYIS 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
14 MAYIS 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Bayrampaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
14 MAYIS 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Beşiktaş ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
14 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Çatalca ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
14 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Esenler ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
14 MAYIS 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Güngören ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
14 MAYIS 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Kartal ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
14 MAYIS 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Sancaktepe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
14 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Şişli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
14 MAYIS 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.