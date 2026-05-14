İstanbul'un suyu yaz sıcaklarına yetmeyebilir

İstanbul'da su rezervleri için kritik bir öneme sahip olan bahar dönemi, beklenen büyük toparlanma gerçekleşmeden sona yaklaşıyor. Mevsimin son yağış dalgaları kenti ziyaret etse de barajlardaki su seviyelerinde gözle görülür bir sıçrama yaşanmadı.

BARAJ DOLULUK ORANINDA SON DURUM

Baharın son demlerinde görülen yağmurlar, İstanbul’un su depolarına umut vadeden bir katkı sunamadı. İstatistiklere göre 12 Mayıs tarihinde yüzde 71,78 olarak ölçülen doluluk oranı, takip eden gün yüzde 71,89’a çıksa da bugün itibarıyla yüzde 71,85 bandına çekildi.

Sezonun kapanmasına rağmen barajların tam kapasiteye yaklaşamamış olması, su otoriteleri tarafından yetersiz bir tablo olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu durgunluğun önümüzdeki sıcak dönemlerde ciddi bir risk faktörü oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (14 MAYIS 2026)

Ömerli Barajı: %95,9

Darlık Barajı: %91,87

Elmalı Barajı: %96,04

Terkos Barajı: %59,26

Alibey Barajı: %66,17

Büyükçekmece Barajı: %55,75

Sazlıdere Barajı: %45,11

Istrancalar Barajı: %40,27

Kazandere Barajı: %57,4

Pabuçdere Barajı: %57,49

SON 10 YILIN EN ZAYIF TABLOSU

Geçtiğimiz yıl yaşanan olağanüstü kuraklık bir kenara bırakıldığında, İstanbul’un mevcut su rezervleri son 10 yılın en düşük verileri arasında yer alıyor. Özellikle Nisan ayında beklenen verimli yağışların gerçekleşmemesi, kentin su krizine karşı olan direncini zayıflattı.

Mevcut doluluk oranlarının yüzde 80-90 gibi güvenli bir eşiğe ulaşamamış olması, yaklaşan yüksek sıcaklıklar ve buharlaşma riskiyle birleşince su güvenliği konusundaki tedirginliği katlıyor.

ŞEHRİN SU KAYNAKLARINDA DIŞA BAĞIMLILIK VAR

Günlük 3 milyon metreküpü geride bırakan devasa su tüketimi, İstanbul’u yerel kaynaklarının ötesine geçmek zorunda bırakıyor. Artık kendi barajlarıyla ihtiyacını karşılamakta zorlanan megakent için Melen ve Yeşilçay sistemlerinden sağlanan dış destek, adeta bir yaşam destek ünitesi görevi görüyor.

Dış havzalardan yapılan bu aktarımlar olmasaydı, şehirdeki su krizinin çok daha sert boyutlara ulaşacağı öngörülüyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, devasa su rezervuarlarında o an bulunan su miktarının havzanın toplam

su tutma kapasitesine olan oranını temsil eder. Teknik literatürde yüzde üzerinden ifade

edilen bu veri, bir kentin su güvenliğini ölçen en temel birim olarak kabul edilir.

Sadece içme suyu değil, aynı zamanda tarımsal sulama ve hidroelektrik enerji üretimi gibi

stratejik alanların planlanması da doğrudan bu verinin takibiyle yürütülür. Oranların kritik

sınırların altına inmesi su kıtlığı riskini, aşırı yükselmesi ise baraj güvenliğini ve taşkın riskini

gündeme getirir.