UEDAŞ açıkladı: Bugün Bursa'nın 10 ilçesinde elektrik kesilecek
Bursa'da bugün 10 ilçede 74 planlı elektrik kesintisi yaşanacak. En kapsamlı kesintiler Mustafakemalpaşa'da: TEİAŞ bakımı nedeniyle 7,5 saatlik kesintiler sabahtan akşama uzanıyor. Yıldırım ve Keles'te tesis çalışmaları 8 saate ulaşıyor.
14 MAYIS 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
14 Mayıs 2026 Perşembe günü Bursa’nın 10 ilçesinde 74 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
14 MAYIS 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İnegöl
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 15:00 - 18:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Turgutalp, Fevzi Çakmak, Barbaros, Emre, Üniversite, Özçelik, Aşkın, Uzay
- Sebep: OG Hat Bakım
İnegöl
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 15:00 - 18:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Burhaniye, Çakmak, Gülsün Hanım, Ömür, Bal, Fen, 1. Örnek, Mertler, İhlas, Uzay, Şahin, Gündoğan, Şehit Er Turan Çulfa
- Sebep: OG Hat Bakım
İnegöl
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 15:00 - 18:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Süleymaniye, Hasköy
- Sebep: OG Hat Bakım
İnegöl
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 01:00 - 03:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Esenköy, 6005, Papuçlu Çayır, Esenköy, 6006, 6009, 6003, 6001, 6014, 6010, 6013, 6000, 6012, 6015, 6011, 6004, 6007, Pelitli Çayır, 6002
- Sebep: Trafo Bakım
İnegöl
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 01:00 - 03:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yeniceköy, 603, 466, 504, 604, 518, 459, 528, Baraj, 527, 510, 465, 450, Demokrası, 454, Mahmut Kuşca, 602, 512, 508, 447, 515, 507, 513, 440, 448, 446, 610, Muzaffer Yüce, 461, 605, 503, 601, 519, 506, Rauf Denktaş, 616, 467, 451, 525, Hasan Gemici, 502, Balkan, 612, Kemal Atatürk, 505, 501, 452, 445, 609, 442
- Sebep: Trafo Bakım
İnegöl
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 01:00 - 03:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çiftlikköy, 5955, Çiftlikköy Saray, Çiftlikköy, Mesariye
- Sebep: Trafo Bakım
İnegöl
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 01:00 - 03:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kıran
- Sebep: Trafo Bakım
14 MAYIS 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karacabey
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Yolağzı
- Sebep: TEİAŞ Bakım Onarım ve Test
Karacabey
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Kurşunlu, 16 (Malkara), 10, 30 (Malkara), 3 (Malkara), 1, 19 (Malkara), 17 (Malkara), 39, 22 (Malkara), 15 (Malkara), 26, Yeniköy_1, 18 (Malkara), 25, 41 (Malkara), 10 (Malkara), 23 (Malkara), 6, 3, Kurşunlu (Malkara), 4 (Malkara), 45 (Malkara), 31, 8 (Malkara), 12 (Malkara), 21 (Malkara), 13, 11 (Malkara), 5 (Malkara), 19 (Malkara), 33, 9 (Malkara), 43, Yeniköy CD, Kurşunlu, 20 (Malkara)
- Sebep: OG Müşterisi Talebi
Karacabey
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Boğazköy, Boğaz
- Sebep: OG Müşterisi Talebi
Karacabey
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Çeşnigir, Çeşnigir
- Sebep: OG Müşterisi Talebi
Karacabey
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Hayırlar, Hayırlar
- Sebep: OG Müşterisi Talebi
Karacabey
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Çarıkköy, Çarık
- Sebep: OG Müşterisi Talebi
Karacabey
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Çamlıca, Çamlıca
- Sebep: OG Müşterisi Talebi
Karacabey
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Harmanlı
- Sebep: OG Müşterisi Talebi
Karacabey
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Bayramdere, 30 (Yeniköy), 23 (Yeniköy), 26 (Yeniköy), 59 (Yeniköy), 61 (Yeniköy), 3 (Yeniköy), 2 (Yeniköy), 51 (Yeniköy), 28 (Yeniköy), Bayramdere, 85 (Yeniköy), 108 (Yeniköy), 12 (Yeniköy), 81 (Yeniköy), 49 (Yeniköy), 18 (Yeniköy), 83 (Yeniköy), 10 (Yeniköy), 39 (Yeniköy), 32 (Yeniköy), 19 (Yeniköy), 15 (Yeniköy), Piknik, 42 (Yeniköy), 8 (Yeniköy), 57 (Yeniköy), 1 (Yeniköy), Karacabey, 105 (Yeniköy), 27 (Yeniköy), 11 (Yeniköy), 50 (Yeniköy), 35 (Yeniköy), 73 (Yeniköy), 36 (Yeniköy), 16 (Yeniköy), 37 (Yeniköy), 33 (Yeniköy), 45 (Yeniköy), 38 (Yeniköy), 7 (Yeniköy), 110 (Yeniköy), Mehmet İzgi, 24 (Yeniköy), 93 (Yeniköy), 6 (Yeniköy), 40 (Yeniköy), Orman, 69 (Yeniköy), Dere, 67 (Yeniköy), 436 (Yeniköy), 13 (Yeniköy), 75 (Yeniköy), 89 (Yeniköy), 77 (Yeniköy), 20 (Yeniköy), 14 (Yeniköy), 29 (Yeniköy), 47 (Yeniköy), 4 (Yeniköy), 31 (Yeniköy), 101 (Yeniköy), 22 (Yeniköy), 79 (Yeniköy), 63 (Yeniköy), 5 (Yeniköy), 52 (Yeniköy), Fevziçakmak, 34 (Yeniköy), 17 (Yeniköy), 91 (Yeniköy), 65 (Yeniköy)
- Sebep: OG Müşterisi Talebi
Karacabey
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Kulakpınar
- Sebep: OG Müşterisi Talebi
Karacabey
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Ekinli, Ekinli
- Sebep: OG Müşterisi Talebi
Karacabey
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Akçasusurluk, Akçasusurluk
- Sebep: OG Müşterisi Talebi
Karacabey
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Ekmekçi, Ekmekçi
- Sebep: OG Müşterisi Talebi
Karacabey
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Taşlık
- Sebep: OG Müşterisi Talebi
Karacabey
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Akçakoyun
- Sebep: OG Müşterisi Talebi
Karacabey
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Ballıkaya, Ballıkaya
- Sebep: OG Müşterisi Talebi
14 MAYIS 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
Keles
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gököz, Gököz
- Sebep: Trafo Direği Deplase
14 MAYIS 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mudanya
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Evciler, Evciler 11, Evciler 1, Evciler 9, Evciler 8, Evciler 12, Evciler 4, Evciler 2, Evciler 5, Evciler 3, Evciler 6, Evciler 7, Evciler 10
- Sebep: OG Müşterisi Talebi
14 MAYIS 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Kosova, Kosova
- Sebep: TEİAŞ Bakım Onarım ve Test
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Tatkavaklı, Kocaağa, Nail Atlı, Tatkavaklı Şehit Serdar Kuzu, Çeşme, Cami, Kahveciler, Yayla, Koru, Zayimoğlu, Tatkavaklı Okul, Kaymak, Gülşen, Tatkavaklı Derecik, Tatkavaklı Kirazlı, Tatkavaklı Yeşil, Arabacı, Şehit Samet Aktaş, 409, Tatkavaklı Lale, Tatkavaklı Halilağa, Tatkavaklı Elmalı, Nebioğlu, Tatkavaklı Karanfil, Hatipoğlu, Yeniyol, Çakıcı Çıkmazı, Haşimoğlu, Hacıkır, Üçkurnalı, Vehbi Koç, Duman, Üç Kurnalı, Demokrasi, Köroğlu, Tatkavaklı Balıkesir, Tatkavaklı Hürriyet, Akasyalar, Tatkavaklı Yalıntaş, Çorbacı, İmamoğlu, Tatkavaklı Fevzipaşa, Meşeli, Tatkavaklı Çayır, Atlılamba, Karagöz, Tatkavaklı Atatürk, Balıkesir, Tatkavaklı Kemalpaşa, 472
- Sebep: TEİAŞ Bakım Onarım ve Test
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Koşuboğazı, Koşuboğazı
- Sebep: TEİAŞ Bakım Onarım ve Test
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Boğaz, Boğaz
- Sebep: TEİAŞ Bakım Onarım ve Test
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Güllüce, Güllüce
- Sebep: TEİAŞ Bakım Onarım ve Test
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Adaköy, Adaköy
- Sebep: TEİAŞ Bakım Onarım ve Test
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Ovaazatlı, Topsöğütlük Mevkii
- Sebep: TEİAŞ Bakım Onarım ve Test
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Ocaklı, Ocaklı
- Sebep: TEİAŞ Bakım Onarım ve Test
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Yumurcaklı, Yumurcaklı
- Sebep: TEİAŞ Bakım Onarım ve Test
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Derecik, Derecik
- Sebep: TEİAŞ Bakım Onarım ve Test
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Bostandere, Bostandere
- Sebep: TEİAŞ Bakım Onarım ve Test
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Paşalar, Paşalar
- Sebep: TEİAŞ Bakım Onarım ve Test
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Taşköprü, Taşköprü
- Sebep: TEİAŞ Bakım Onarım ve Test
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Adalet, Cumhuriyet
- Sebep: TEİAŞ Bakım Onarım ve Test
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 18:00 - 19:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Barış, Recep Yazıcıoğlu, 122 Nolu
- Sebep: Abone Bağlama
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 18:00 - 19:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Tatkavaklı, Recep Yazıcıoğlu, 47, 62, Tatkavaklı Ihlamur, 53, 56
- Sebep: Abone Bağlama
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 20:00 - 21:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Alpağut, Alpağut
- Sebep: Abone Bağlama
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Tepecik, Tepecik Meriç, Tepecik Çerkez, Tepecik Panayır, Tepecik İstiklal, Uçar, Körkut, Tepecik Cumhuriyet, Tepecik Tuna, Çağan, Çimen
- Sebep: ENH Bakım
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 18:30 - 20:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Koşuboğazı
- Sebep: Trafo Bakım
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 18:30 - 20:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çeltikçi, Yanıkdeğirmen Mevkii
- Sebep: Trafo Bakım
14 MAYIS 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Tahtalı, 2 (460), İnceyol, 1 (460), 3 (460), 50 (470), Kiteyol, 5 (460), 4 (460), 536 İsimsiz
- Sebep: Yol Yapımı
Nilüfer
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: 30 Ağustos Zafer
- Sebep: Yol Yapımı
Nilüfer
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Ürünlü
- Sebep: Yol Yapımı
Nilüfer
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:00 - 12:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Çalı, 112 (410), 113 (410)
- Sebep: Abone Bağlama
Nilüfer
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Kızılcıklı, Osmangazi (600)
- Sebep: Abone Bağlama
Nilüfer
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Çalı, 74 (410), 65 (410), 57 (410), Mimar Sinan (410), 73 (410), 72 (410), 55, 383 İsimsiz, 365 İsimsiz, 64 (410), 58 (410), Beyazıt (410), 60 (410)
- Sebep: Abone Bağlama
Nilüfer
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Yaylacık
- Sebep: Abone Bağlama
Nilüfer
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 14:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Kayapa
- Sebep: Abone Bağlama
14 MAYIS 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orhaneli
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Göktepe, Göktepe, Gazi Atatürk
- Sebep: Ağaç Kesim
Orhaneli
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Nalınlar, Nalınlar/18, Nalınlar
- Sebep: Ağaç Kesim
14 MAYIS 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orhangazi
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 18:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Tekke, Maksem, 2. Yeni, Dağcıoğlu, Aralık, Tekke Cami, Dutluk, Mektep, 2. Aralık
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Orhangazi
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 18:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Camiikebir, Camiikebircumhuriyet, Cumhuriyet 1 Nolu, Camiikebir Cumhuriyet, Dağcıoğlu, Terzi Ömer, Mektep, Camiikebir Cumhuriyet, Mustafa Kemal Paşa
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Orhangazi
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 18:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Arapzade, Cumhuriyet, Yalçın, Dağcıoğlu, Maksem
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Orhangazi
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Dutluca
- Sebep: Abone Bağlama
Orhangazi
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Arapzade, Şehit, Açıkbaştarla 2 Nolu, Orkide, Tahancıoğlu, Şehit Gazi, Açıkbaştarla, 4 Nolu, 6 Nolu, Hafız Aşir, Dağcıoğlu, Depboy, Açıkbaştarla Aralık, Yamaç, Açıkbaştarla 1 Nolu, Mektep, 7 Nolu
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Orhangazi
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Tekke, Tekke 9 Nolu, 2. Aralık, Tekke Marif, Mektep, Dağcıoğlu, Tekke 6 Nolu, 2. Yeni, Şehit Tufan Kansuva, Tekke 8 Nolu, Tekke 7 Nolu
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Orhangazi
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 12:00 - 16:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Arapzade, Şehit Hüseyin Uslu, Şahin Tepesi, Şehit Metin Güney, Şahin Tepesi 3 Nolu, Hamzalı Yolu 8 Nolu, Şahin Tepesi 5 Nolu, Ak, Şahin Tepesi 4 Nolu, Şehit Hüseyin Uslu 2 Nolu, Şehit Hüseyin Uslu 3 Nolu, Şehit Hüseyin Uslu 4 Nolu, Karlık, Pınar, Şahin Tepesi 2 Nolu
- Sebep: AG Tesis Çalışması
14 MAYIS 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenişehir
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Mahmudiye, Mahmudiye
- Sebep: OG Hat Bakım
Yenişehir
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Gökçesu, Gökçesu
- Sebep: OG Hat Bakım
Yenişehir
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Günece, Günece
- Sebep: OG Hat Bakım
Yenişehir
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Papatya, Papatya
- Sebep: OG Hat Bakım
Yenişehir
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Akdere
- Sebep: OG Hat Bakım
Yenişehir
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Akdere, Akdere_1
- Sebep: OG Tesis Çalışması
14 MAYIS 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yıldırım
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Vakıf, Vakıfköyü Yolu, Vural
- Sebep: AG Hat Bakımı
Yıldırım
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Vakıf, Vural, 2. Taşlık, 1. Vadi
- Sebep: AG Direk Deplase
Yıldırım
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Şükraniye, Batıoğlu Çıkmaz, 8. Turan, 3. Çavdar, 3. Bal, 2. Ege, 18. Dere, 9. Yayla, 10. Yeni, 2. Meram, Reyhan Çıkmaz, 2. Şark, 4. Çakıl
- Sebep: AG Tesis Çalışması
Yıldırım
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Değirmenlikızık, 1. Girne, 3. Savaş, 2. Çiçek Çıkmaz, Dalyan, 2. Dikmen, 1. Balıkçı, 4. Şahin, 1. Belgeci, 1. Kaçar, 1. Sağlık, Burak, 3. Uğur, 2. Tütüncüoğlu, 1. Darıca, 2. Ak, Yağız, 1. Birsel, 2. Değirmen, 1. Selvili, Tartıcı Çıkmaz
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Yıldırım
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Vakıf, 2. Vekil, Vural
- Sebep: AG Hat Bakımı
Yıldırım
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Ertuğrulgazi, Ertuğrulgazi
- Sebep: Abone Bağlama
14 MAYIS 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
14 MAYIS 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.