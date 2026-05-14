Başkent EDAŞ duyurdu: 14 Mayıs'ta Ankara'nın neredeyse tüm ilçelerinde elektrik yok
Ankara'da bugün Evren hariç tüm ilçelerde 62 planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintilerin tamamı şebeke iyileştirme çalışmalarından kaynaklanıyor; Ayaş, Bala, Çubuk ve Kızılcahamam başta olmak üzere pek çok ilçede kesintiler 8 saate ulaşıyor.
14 MAYIS 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
14 Mayıs 2026 Perşembe günü Ankara’nın Evren hariç tüm ilçelerinde 62 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
14 MAYIS 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Akyurt
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Güzelhisar, 81, 86
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 MAYIS 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Altındağ
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Tek Lojmanları, 3205, 3206, 3204, 3203, 3117, 3091, 3115, 3111, 3092, 3089, Gicik, Gicik.., 3053, Gicik.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Altındağ
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Orhangazi, 3033, Gicik, 3212, Gicik.., Gicik.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Altındağ
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kavaklı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 MAYIS 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ayaş
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: A Kümesi Akkaya, Fatih Sultan Mehmet_1, Köroğlu, Çiğdem, Savaşlar, Oğuz, Lale_1, Ahmet Çavuş, Şehit Ayhan Oğuz, Pamuk Dede, Şehit Necibettin Altay, Mehmet Çavuş, Koca Muhtar, Sancakcılar, Menekşe, Ankara, Yunus Emre, İmamoğlu, Beğböğrek, Oğuz Kaan, Öksüzler, Gazi Ali Çavuş, Barbaros, Sorgun, Alperenler, Yağmur Baba, Sele, Karagöz, Atatürk.., Semerci, Ahmet Onbaşı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ayaş
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Murat, Tepe, İmamoğlu, Polatlı 1, Gülami, Mutlu, Şehit Olgun Gökmen (Yeni), Şehit Olgun Gökmen, Emek, Emek (Yeni)
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ayaş
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:30 - 18:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Burhan Demirbaş, Tekke, Ayaş-Polatlı Yolu, Tepe
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 MAYIS 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bala
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Abazlı, Günalan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bala
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yöreli 23 Afet Konutu, Yöreli, Abazlı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bala
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Torunoğlu, Bahçeli, Atatürk.., Yaylalıözü, Atatürk., Cumhuriyet Afşar, Abdi İpekçi, Yayla Afşar, Beşevler, 19 Mayıs Afşar, Adnan Kahveci
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bala
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Beynam, Oğulbey
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bala
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Oğulbey, Beynam
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 MAYIS 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beypazarı
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Şeyh Şamil, Kuyumcutekke, Kızılcasöğüt, Acısu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 MAYIS 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çamlıdere
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Emniyet, Kargalar, Sarpın Çiftliği, Sofu Deresi, Çamurla, Üreğil Çiftliği, Yukarıdere, Beşbeyler Küme
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çamlıdere
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:00 - 17:30 │ Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Beyler, Merkez Osmansin, Hacı Şevket Efendi, Beşbeyler, Ali Özdemir, Dikilitaş
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çamlıdere
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:30 - 16:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Harmancık, Cumhuriyet, Mehmet Bahattin Dinçmen, Halil Okur, Kuyu Boğazı, Dikilitaş
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 MAYIS 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çankaya
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 12:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Akmeşe, Ceviz, Karaağaç, Kayın, Çınar, Maviçam, Gürgen
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:30 - 16:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: 2886, Şehit Remzi Kaplan, 2866, 2865, 2865/2, 2864 Atabilge Sitesi, Selçuk Yula, 2879
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: 1184, 1183, Dikmen, 1179, 844, 1180, 1182, Ahmet Yesevi
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 MAYIS 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çubuk
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: A Kümesi Akkaya, Fatih Sultan Mehmet_1, Köroğlu, Çiğdem, Savaşlar, Oğuz, Lale_1, Ahmet Çavuş, Şehit Ayhan Oğuz, Pamuk Dede, Şehit Necibettin Altay, Mehmet Çavuş, Koca Muhtar, Sancakcılar, Menekşe, Ankara, Yunus Emre, İmamoğlu, Beğböğrek, Oğuz Kaan, Öksüzler, Gazi Ali Çavuş, Barbaros, Sorgun, Alperenler, Yağmur Baba, Sele, Karagöz, Atatürk.., Semerci, Ahmet Onbaşı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 MAYIS 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Elmadağ
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çıra, Çakmak, Erkan, Hazan, Akyüz, Çelik, İtfaiye, Levent, Yazı, Ekrem Kavur
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 MAYIS 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Etimesgut
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: 1733, 1748
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etimesgut
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Aşağı Yurtçu, 4556, Atabey
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etimesgut
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 15:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Çiçektepe, Aşağı Yurtçu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etimesgut
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 2283, 2260, 2250, Taş Ocakları, 2255, 2251, 2239, 2277, 2282, 2287, Karakaya Kutludüğün, 2254, 2242, 2198, 2201, 2304, Kağnıdere_Kümeevler, Şehit Şeref Seymen_1, 2305, 2265, 2191, Yunus Emre., Karacadere, 2199, Evren, 2296, 2228, 2294, 2299, 2275, Kağnıderesi, 2262, Kutludüğün, 2292, Pınar., 2297, 2272, Acarlar, Ardıçözü, 2247, 2264, 2218, 2253, 2281, 2267, 2301, 2268, 2286, 2278, 2291, 2302, 2276, 2285, 2167, 2266, Şehit Şeref Seymen, 2261, 2295, 2300
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 MAYIS 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gölbaşı
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Abazlı, Günalan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Torunoğlu, Bahçeli, Atatürk.., Yaylalıözü, Atatürk., Cumhuriyet Afşar, Abdi İpekçi, Yayla Afşar, Beşevler, 19 Mayıs Afşar, Adnan Kahveci
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ercan, Soğulcak, Yağlıpınar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Beynam, Oğulbey
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Oğulbey, Beynam
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 MAYIS 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güdül
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: A Kümesi Akkaya, Fatih Sultan Mehmet_1, Köroğlu, Çiğdem, Savaşlar, Oğuz, Lale_1, Ahmet Çavuş, Şehit Ayhan Oğuz, Pamuk Dede, Şehit Necibettin Altay, Mehmet Çavuş, Koca Muhtar, Sancakcılar, Menekşe, Ankara, Yunus Emre, İmamoğlu, Beğböğrek, Oğuz Kaan, Öksüzler, Gazi Ali Çavuş, Barbaros, Sorgun, Alperenler, Yağmur Baba, Sele, Karagöz, Atatürk.., Semerci, Ahmet Onbaşı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 MAYIS 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Haymana
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Arabacı 1, Akbenli, İnönü.., Haymana ., İnönü (Zafer), Karalevent, Mesut Turgut, Gürsel Paşa, Koço
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Haymana
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akyüz, Alahacılı, Batı Kısım, Altıpınar, Aras, Mezarlık, Ekvator, Papyon, Sıraç, Barbaros, Aziz, Dağıstan, Alsancak, Rahman, Doğu Kısmı, Bintuğ, Aytaç, Ayça, Bahadır Alp, Altuğ, Desen, Yumak, Karakuyu, Tatlıkuyu, Batı Kısmı, Nurlu, Çeliktepe
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 MAYIS 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kahramankazan
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 11:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Ravza
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kahramankazan
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 14:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Bağlar Mevkii Örencik, Molla Gürani, Selim Giray, Gülbahar, Alacahisar, Buharalı, Kanal Üstü, Ridaniye, Bağlar, Necip Fazıl Kısakürek, Barış Manço, Pilot Oğuz Sever, Hazalım, Karanfil, 3166, Peçenekli, Ziya Ülhak, Örencik, Kırman, Bahçesaray, Mohaç, Emirgan Sultan, Telfiz, Oruçbey, Vakıf, Ayasofya, Budun
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kahramankazan
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Çimşit
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kahramankazan
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 15:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Çimşit
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 MAYIS 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kalecik
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:45 - 16:45 │ Süre: 3 saat
- Konum: Karahöyük
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 MAYIS 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Keçiören
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 12:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: 540, 548, 644, 948, 550, 565, 567/2
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: 550, 548, Yozgat, 551, 564
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 MAYIS 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kızılcahamam
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akyüz, Alahacılı, Batı Kısım, Altıpınar, Aras, Mezarlık, Ekvator, Papyon, Sıraç, Barbaros, Aziz, Dağıstan, Alsancak, Rahman, Doğu Kısmı, Bintuğ, Aytaç, Ayça, Bahadır Alp, Altuğ, Desen, Yumak, Karakuyu, Tatlıkuyu, Batı Kısmı, Nurlu, Çeliktepe
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kızılcahamam
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Bağören, Kuşcuören, Gümele
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kızılcahamam
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kızık, Bağören, Çeltikçi Başören, Yakakaya, Kuşcuören
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 MAYIS 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mamak
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Karacadere, 2285, 2299, 2297, Acarlar, 2281, 2300
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Mamak
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 2194, 2192, Yunus Emre., 2151, 2134, Yunus Emre, 2159, 2181, 2185, 2189, 2183, 2191, 2176, 2363, 2208, 2190, 2182, 2162, 2188, 2186
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Mamak
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 15:30 - 17:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 2169
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Mamak
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: 2245, 2232, 2231, 2229, 2226, Kağnıdere_Kümeevler, 100. Yıl, 2227, Sağlık, 2190, 2278, 2225, Fatih, Cami., Ateşler, Ahmet Mesci, Ahmet Yesevi
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Mamak
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 2283, 2260, 2250, Taş Ocakları, 2255, 2251, 2239, 2277, 2282, 2287, Karakaya Kutludüğün, 2254, 2242, 2198, 2201, 2304, Kağnıdere_Kümeevler, Şehit Şeref Seymen_1, 2305, 2265, 2191, Yunus Emre., Karacadere, 2199, Evren, 2296, 2228, 2294, 2299, 2275, Kağnıderesi, 2262, Kutludüğün, 2292, Pınar., 2297, 2272, Acarlar, Ardıçözü, 2247, 2264, 2218, 2253, 2281, 2267, 2301, 2268, 2286, 2278, 2291, 2302, 2276, 2285, 2167, 2266, Şehit Şeref Seymen, 2261, 2295, 2300
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 MAYIS 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nallıhan
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çıkmaz_2, Bahar, Menekşe, Göbet, Ankara, Selvi_1
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 MAYIS 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Polatlı
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akyüz, Alahacılı, Batı Kısım, Altıpınar, Aras, Mezarlık, Ekvator, Papyon, Sıraç, Barbaros, Aziz, Dağıstan, Alsancak, Rahman, Doğu Kısmı, Bintuğ, Aytaç, Ayça, Bahadır Alp, Altuğ, Desen, Yumak, Karakuyu, Tatlıkuyu, Batı Kısmı, Nurlu, Çeliktepe
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Polatlı
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Sincan Doğal Besi Çiftliği, Akasya, Türkobasıı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Polatlı
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:00 - 14:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Kıranharmanı, Muacir, Yörük Beylikköprü
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 MAYIS 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pursaklar
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Tek Lojmanları, 3205, 3206, 3204, 3203, 3117, 3091, 3115, 3111, 3092, 3089, Gicik, Gicik.., 3053, Gicik.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pursaklar
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Orhangazi, 3033, Gicik, 3212, Gicik.., Gicik.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 MAYIS 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sincan
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Levent., Güvercin, Kısa., Saka., 7, Nur., Çağlayan, Papatya., Sakarya., Plevne, Oba, Fırat..
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 15:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Çiçektepe, Aşağı Yurtçu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Sincan Doğal Besi Çiftliği, Akasya, Türkobasıı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 MAYIS 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şereflikoçhisar
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:45 - 17:45 │ Süre: 8 saat
- Konum: 1, Kaldırım, Yeşilova
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 MAYIS 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenimahalle
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:15 - 13:15 │ Süre: 4 saat
- Konum: 876/4_Kümeevler, Şehit Hakkı Sözer, 876/1, 876/3_Kümeevler, 934, 862, 874, 876/2, 902, 881, 876, 878, Akgüvercin, 890, 879, 887, 872, 875, 882, 865, 873, 880, Ünsal
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yenimahalle
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 12:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Fatih Sultan Mehmet, 2307/3, 2307
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yenimahalle
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 12:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: 5330, Susuz Mahallesi, 5317, 5318, 5329, 5316, 2. İnönü
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yenimahalle
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 12:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: 540, 548, 644, 948, 550, 565, 567/2
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
14 MAYIS 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
14 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi