Ankara barajlarında toplam doluluk oranı yüzde 44,96'ya, aktif doluluk oranı ise yüzde 38,55'e yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 19,34'te kalan aktif doluluk bu yıl ikiye katlandı ve kullanılabilir su miktarı 502 milyon metreküpe ulaştı.

Tüm olumlu gelişmelere rağmen başkentin su yükünü sırtlayan Çamlıdere Barajı hala yüzde 40'ın altında seyrediyor ve uzmanlar yaz öncesi hedef bandına ulaşılamadığı uyarısını sürdürüyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) 14 Mayıs 2026 tarihli verilerine göre başkentteki barajlardaki toplam su miktarı 654 milyon metreküpe çıktı. Geçen yılın aynı gününde barajlarda yalnızca 441 milyon metreküp su bulunuyordu. Bir yılda 213 milyon metreküplük ek birikim sağlandı. Ankara barajlarının toplam doluluk oranı bu verilerle yüzde 44,96'ya ulaşırken aktif doluluk oranı yüzde 38,55 olarak kayıtlara geçti.

Günlük veriler de yukarı yönlü seyri teyit ediyor. 11 Mayıs'ta yüzde 44,22 olan toplam doluluk 12 Mayıs'ta yüzde 44,47'ye, 13 Mayıs'ta yüzde 44,68'e ve 14 Mayıs itibarıyla yüzde 44,96'ya tırmandı. Aktif doluluk oranı aynı dönemde yüzde 33,73'ten yüzde 38,55'e sıçradı. Barajlara dün 5,3 milyon metreküp su girerken şehre 1,41 milyon metreküp verildi; giriş miktarı tüketimin yaklaşık 3,7 katına ulaştı.

14 MAYIS 2026 ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

Akyar Barajı: %78,90

Çamlıdere Barajı: %39,25

Çubuk 2 Barajı: %71,12

Eğrekkaya Barajı: %78,54

Kargalı Barajı: %100,00

Kavşakkaya Barajı: %67,43

Kesikköprü Barajı: %100,00

Kurtboğazı Barajı: %32,57

Peçenek Barajı: %27,48

%27,48 Türkşerefli Barajı: %5,20

Kesikköprü ve Kargalı barajları yüzde 100 ile tam kapasite çalışırken, en düşük seviye yüzde 5,20 ile Türkşerefli Barajı'nda ölçüldü. Ankara'nın su omurgası Çamlıdere Barajı yüzde 39,25 ile yüzde 40 eşiğinin hemen altında kalmaya devam ediyor. Kaskad sistemde birbirini besleyen Akyar ve Eğrekkaya barajları yüzde 78-79 bandıyla güçlü bir performans sergiliyor.

YILIN EN BEREKETLİ BAHARI, YAZ ÖNCESİ YETERLİ Mİ?

2026 yılı Ankara barajlarına gelen su miktarı açısından son yılların açık ara en verimli dönemi olarak kayıtlara geçiyor. Ocaktan mayıs ortasına kadar havzalara ulaşan toplam su 620 milyon metreküpü aştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 137 milyon metreküpte kalmıştı, bu yıl artış yaklaşık 4 buçuk kata ulaştı.

Şubat 2026 tek başına 236 milyon metreküple geçen yılın şubatındaki 15,9 milyon metreküpün yaklaşık 15 katını getirdi. Nisan ayında havzalara 159,9 milyon metreküp su taşındı; 2025 nisanında bu rakam 38,3 milyon metreküptü.

Mayıs ayında da benzer ivme sürüyor. Geçen yılın mayıs ayı boyunca barajlara toplam 34,8 milyon metreküp su girmişti. Bu yıl henüz 14 Mayıs itibarıyla havzalara ulaşan su 55,7 milyon metreküpü geçti; bu yıl mayıs ayı bitmeden 2025 Mayısının su oranlarını geride bıraktı.

Ancak uzmanların yaz öncesi için işaret ettiği yüzde 40-50 hedef bandına Ankara toplam dolulukta henüz alt sınırından girdi. Aktif doluluk ise yüzde 38,55 ile bu bandın altında. Asıl endişe kaynağı Çamlıdere Barajı'nda düğümleniyor.

Ankara'nın toplam baraj kapasitesinin üçte ikisini tek başına oluşturan Çamlıdere yüzde 39,25'te; Türkiye'nin en büyük içme suyu arıtma tesisi olan İvedik'e su sağlayan bu barajın performansı tüm sistemi belirliyor.

Ankara barajlarında mevcut aktif kullanılabilir su miktarı 502 milyon metreküp. Kentin günlük su tüketimi yaklaşık 1,4 milyon metreküp. Bu rakamlarla mevcut aktif su yaklaşık 358 günlük ihtiyaca karşılık geliyor. Yaz aylarında tüketimin artacağı ve buharlaşma kayıplarının devreye gireceği göz önüne alındığında, bu rakam kağıt üzerinde rahatlatıcı görünse de barajlara gelen su miktarının haziran itibarıyla yavaşlayacak olması hesapları değiştiriyor.

Kar erimesinden beslenen havzaların katkısı mayıs sonuyla birlikte büyük ölçüde tükenecek ve bundan sonra sistem ağırlıklı olarak mevcut rezervle yola devam edecek.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla aktif su miktarı neredeyse iki katına çıkmış durumda. 13 Mayıs 2025'te 252 milyon metreküp olan aktif su oranı bu yıl 502 milyon metreküpe yükseldi.

Su oranlarındaki bu toparlanma etkileyici, ancak uzmanlar 2025'in de aynı bahar iyimserliğiyle başlayıp yazın derin bir krize sürüklendiğini hatırlatıyor. Aralık 2025'te aktif doluluk yüzde 1,60'a kadar inmişti; bu deneyim temkinli olma gereğini her zamankinden güçlü biçimde ortaya koyuyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NE İFADE EDER?

Baraj doluluk oranı, bir barajdaki mevcut suyun o barajın azami depolama hacmine bölünmesiyle elde edilen yüzdelik değerdir. Yağışlara, mevsimsel koşullara, buharlaşmaya ve kentin su tüketimine bağlı olarak günden güne değişir. Büyükşehirlerde içme suyu planlamasının en temel göstergelerinden biri olarak kabul edilir ve su idareleri bu oranı günlük olarak kamuoyuyla paylaşır.

AKTİF DOLULUK İLE TOPLAM DOLULUK NEDEN FARKLIDIR?

Bir barajda depolanan suyun tamamı şehre verilemez. Barajın dip kısmında kalan ve teknik nedenlerle şebekeye aktarılamayan su "ölü hacim" olarak adlandırılır. Toplam doluluk bu kullanılamaz suyu da hesaba katarken, aktif doluluk yalnızca arıtma tesislerine ve oradan şebekeye gönderilebilecek suyu ölçer. Su yönetiminde esas belirleyici olan aktif doluluk oranıdır; toplam oran tek başına yanıltıcı bir görünüm sunabilir.

ANKARA BARAJLARINDA YAZ ÖNCESİ GÜVENLİ SEVİYE NE OLMALI?

Ankara'da toplam doluluk için kritik eşik yüzde 30 olarak belirleniyor. Aktif dolulukta ise yüzde 20 alarm noktası sayılıyor. Uzmanlar yaz dönemine girilmeden önce toplam dolulukta yüzde 40-50 arasına ulaşılmasını hedefliyor. Ankara'nın baraj kapasitesi İstanbul'un yaklaşık iki katı büyüklüğünde olduğu için oranlar düşük görünse de mutlak su miktarı diğer şehirlere kıyasla daha fazla olabilir. Yine de su yönetimi açısından aktif su miktarı her zaman oranlardan daha gerçekçi bir gösterge.

BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİ DÜŞÜNCE GÜNLÜK HAYATA ETKİSİ NE OLUR?

Doluluk oranları düşmeye başladığında su idareleri önce şebeke baskısını ayarlayarak tüketimi yönetmeye çalışır. Eşiğin belirgin altına inildiğinde planlı dönüşümlü kesintiler kaçınılmaz hale gelir. Tarımsal sulama kısıtlamaları da devreye girer ve bu durum gıda fiyatlarına yansır. Hidroelektrik üretim kapasitesi düşer. Ankara bunu 2025'in son aylarında bizzat yaşadı: aktif doluluk yüzde 1,60'a indiğinde sistem fiilen tükenme noktasına geldi.

ANKARA BARAJLARINDAKİ SU NE AMAÇLA KULLANILIYOR?

Ankara barajları ağırlıklı olarak kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere işletiliyor. Başkentin su yükünün büyük bölümünü Çamlıdere Barajı taşıyor; buradaki su Türkiye'nin en büyük içme suyu arıtma tesisi olan İvedik İSAT'ta arıtılarak şebekeye veriliyor. Kesikköprü Barajı, içme suyunun yanı sıra yılda yaklaşık 250 GWh hidroelektrik enerji de üretiyor. Kurtboğazı Barajı'nın sınırlı bir sulama kapasitesi de mevcut, ancak sistemin bütünü neredeyse tamamen kentsel su temini odaklı çalışıyor.