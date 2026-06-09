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Halk TV Türkiye 131 yıldan fazla hapisle aranan çocuk yakalandı

131 yıldan fazla hapisle aranan çocuk yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında 131 yıldan fazla hapis cezası bulunan 18 yaşından küçük K.E. polis ekiplerince yakalandı.

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131 yıldan fazla hapisle aranan çocuk yakalandı

Aydın'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

131 YILDAN FAZLA HAPİS CEZASI BULUNUYORDU

Başlatılan çalışma kapsamında 19 farklı suçtan aranan ve hakkında 164 ayrı hırsızlıktan kesinleşmiş toplam 131 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan K.E.'nin kentte olduğu belirlendi.

131 yıldan fazla hapisle aranan çocuk yakalandı - Resim : 1

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18 YAŞINDAN KÜÇÜK K.E. YAKALANDI

18 yaşından küçük olduğu belirtilen K.E., düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan K.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tutuklama Aydın
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