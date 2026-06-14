13 yaşındaki çocuk çaldığı minibüsle 84 kilometrelik İstanbul turu yaptı: Havadan izlenip yakalandı

Sarıyer’de F.H. (13), arkadaşı H.A. (16) ile birlikte bagajından girdikleri kapalı kasa minibüsü, kontağına makas sokarak çalıştırdı. İki çocuk daha sonra araçla yaklaşık 42 kilometre uzaklıktaki Arnavutköy’e gitti. İlk aracı burada bırakıp başka bir minibüsü de aynı yöntemle çalıştırıp çalan iki çocuk, 84 kilometrelik İstanbul turunun ardından yeniden Sarıyer’e döndü.

Şüphelileri adım adım izleyen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, minibüsle dolaşan çocukları polis dronuyla takibe aldı. İki ayrı araçla seyir halindeyken önleri kesilen şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan ve toplamda 17 suç kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına, operasyon anları ise polis dronuna yansıdı.

ARACININ YERİNDE OLMADIĞINI GÖRDÜ

Olay, 7 Haziran Pazar günü saat 23.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şahin S. (46), kapalı kasa minibüsünü sokağa park etti. Ertesi gün saat 08.00 sıralarında aracının yerinde olmadığını gören Şahin S., polise giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, minibüsün bulunması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ÇALDIKLARI KAMYONETLE ARNAVUTKÖY’E GİTTİLER

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, 2 şüphelinin çaldıkları minibüsü kontak kısmına yerleştirdikleri küçük bir makasla çalıştırarak Büyükdere Caddesi'nden TEM Otoyolu’na bağlanıp Arnavutköy’e gittiklerini belirledi. Yapılan incelemelerde kamyonetin Arnavutköy İslambey Mahallesi’nde bırakıldığı tespit edildi.

84 KİLOMETRELİK İSTANBUL TURU YAPTILAR

Çalışmaların devamında 2 şüphelinin aynı sokakta park halinde bulunan başka bir minibüsün kilidini bagaj kısmından açarak araca girdikleri belirlendi. Şüphelilerinin bu aracı da kontak kısmına yerleştirdikleri küçük bir makasla çalıştırarak sokaktan ayrıldıkları tespit edildi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin ilk araçtan indikten sonra ikinci araç olan minibüsü çaldıkları anlar yer alıyor.

ARACA BAGAJ KAPAĞINI AÇARAK GİRDİLER

Şüpheliler Arnavutköy'de sokakta park halinde bulunan Serkan Mecit'e ait bagaj kapısını açtıkları araca girdi. Birkaç dakika içerisinde aracı çalıştıran 2 şüpheli, minibüse binerek sokaktan uzaklaştı. Komşularının durumu fark ederek haber vermesi üzerine aracının çalındığını öğrenen Serkan Mecit ise, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olayın ardından komşusuna ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Mecit, yaşları 18'den küçük 2 şüphelinin minibüsü çaldığı anları izledi.

''ARABAYI ANAHTARSIZ ÇALIŞTIRIYORLAR''

Mecit, "Burada kameralarımız var. Olaydan 10-15 dakika sonra komşularımız uyarıyor bizi. Buradaki kayıtlarla beraber polise başvurumuzu yaptık. Arabayı alıp götürüyorlar. Yüzleri belli arabayı düz kontak yapıp götürüyorlar. Anahtar bizde evde. Arabayı anahtarsız çalıştırıyorlar. Bir beyaz arabayla geliyorlar. buraya da Maslak'tan çaldıkları başka bir arabayla gelmişler. Cam kırma gibi birşey yok kapıyı açıp bir şekilde götürüyorlar aracı. 1 -1,5 dakika arasında çalıyorlar. Çok şaşkınım. 3-3,5 senedir araba bizde. Bugüne kadar bu mahallede böyle birşey görmedik. Bunlara ağır bir yaptırım olması lazım. Yüzleri herşey belli kamerada. Bu cesaret nereden geliyor onu da anlamadım." dedi.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Diğer yandan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, minibüsün izini sürerek çocukların yeniden Sarıyer’e geldiklerini belirledi. Çaldıkları minibüsle ilçede dolaşan çocuklar ekipler tarafından takibe alındı. Bir süre devam eden takipte şüphelileri dronla da izleyen polis ekipleri, iki ayrı araçla şüphelilerin önünü keserek minibüsü durdurdu. Reşitpaşa Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda H.A. araçta yakalandı. Devam eden çalışmalarda sie F.H. Ayazağa Mahallesi’nde gözaltına alındı. Operasyon ve şüphelilerin yakalanma anları polis dronuyla havadan görüntülendi.

17 SUÇ KAYDI OLAN 2 ÇOCUK TUTUKLANDI

Yapılan incelemede H.A.’nın poliste daha önceden 'Oto hırsızlığı' ve 'Evden hırsızlık' suçlarının da aralarında bulunduğu 7 kaydı olduğu belirlendi. F.H.’nin ise çoğunluğu 'Oto hırsızlığı' olmak üzere 10 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. ve F.H., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan araçlar ise sahiplerine teslim edildi. (DHA)