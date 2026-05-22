13 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'na mutlak butlan tavsiyesi: Partisini seviyorsa vazgeçsin

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği "mutlak butlan" kararı ile CHP yönetiminin Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine geçmesi üzerine dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Halk TV yayınında konuşan Özkök, Kılıçdaroğlu’nun siyasi geleceği ve partideki konumu hakkında "feragat" tavsiyesinde bulundu.

"PARTİSİNİ SEVİYORSA VAZGEÇSİN"

Özkök, 13 seçim kaybetmesine rağmen partisinin kendisini başta tuttuğunu hatırlatarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun ülke ve parti sevgisini kanıtlaması için tarihi bir fırsatın eşiğinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Kemal Kılıçdaroğlu ülkesini seviyorsa gerçekten; onu 13 seçim kaybına rağmen başta tutan partisini, halkını ve milletini seviyorsa bugün gidip oraya demeli ki: 'Kardeşim ben feragat ediyorum, hemen yapın kongrenizi. Bu kongrede de kim seçilecekse ben de onu genel başkanım olarak tanıyacağım ve hayat devam etsin.'"

13 SEÇİM KAYBEDEN KILIÇDAROĞLU'NA MUTLAK BUTLAN TAVSİYESİ

Kılıçdaroğlu’nun bu adımı atacağına sanmadığını da dile getiren Özkök, hırs ve ihtiras vurgusu yaptı.

Özkök, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapar mı? Sanmıyorum. Çünkü hırsları, ihtirasları böyle bir şey yapacak gibi görünmüyor. Ama kendi evlatlarına iyi bir mazi bırakmak istiyorsa Kemal Bey, bunu bugün, bu saat, bu dakika hemen yapmalı. Yoksa kendi çocuklarına da iyi bir hatıra, iyi bir mazi, iyi bir isim bırakmayacak."