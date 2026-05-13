İZSU kesinti takvimini açıkladı: Gaziemir ilçesinin tamamı 12 saat susuz kalacak
İzmir'in 9 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. En kapsamlı kesinti bu gece 20:00'de başlayacak: Gaziemir tüm mahalleleri ve Menderes'in Görece, Ata, Hürriyet mahalleleri yarın sabah 08:00'e kadar 12 saat susuz kalacak.
13 MAYIS 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ
13 Mayıs 2026 Çarşamba günü İzmir’in 9 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçeler…
13 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
Bayraklı
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:20 - 11:20 │ Süre: 1 saat
- Konum: Doğançay, 7194/2 Sokak No:19 ve civarı
- Sebep: Ana boru arızası
13 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ
Bornova
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:24 - 11:24 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ergene, 523 Sokak │ Kazımdirik │ Kızılay
- Sebep: Branşman arızası
13 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ
Gaziemir
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba - 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 20:00 - 08:00 │ Süre: 12 saat
- Konum: Gaziemir ilçesi tüm mahalleler
- Sebep: İçme suyu terfi merkezinde pompa yenileme ve ana hat vanası değişimi
13 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ
Kiraz
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:01 - 12:30 │ Süre: 3 saat 29 dakika
- Konum: Suludere
- Sebep: Ana boru arızası
13 MAYIS 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ
Konak
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:21 - 11:21 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çankaya │ Mithatpaşa │ Murat Reis │ Piri Reis
- Sebep: Bölge sayaç bakımı (756 sayaç)
Konak
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:13 - 17:13 │ Süre: 8 saat
- Konum: Uluatlı │ Yavuz Selim │ 26 Ağustos, 2377 Sokak içi
- Sebep: Müteahhit çalışması
13 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ
Menderes
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba - 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 20:00 - 08:00 │ Süre: 12 saat
- Konum: Görece │ Ata │ Hürriyet
- Sebep: Gaziemir İçme Suyu Terfi Merkezi'nde pompa yenileme ve ana hat vanası değişimi
13 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
Ödemiş
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:40 - 18:00 │ Süre: 8 saat 20 dakika
- Konum: Karakova │ Kayaköy │ Seyrekli
- Sebep: Gediz EDAŞ ekiplerinin bakım onarım çalışması nedeniyle elektrik arızası
Ödemiş
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Anafartalar │ Atatürk │ İnönü │ Zafer
- Sebep: Ana boru arızası (Beydağ Caddesi civarı)
13 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ
Selçuk
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Zeytinköy (tamamı)
- Sebep: Bölge vana arızası
13 MAYIS 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ
Urla
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: İskele
- Sebep: Ana boru arızası
13 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Aliağa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bergama ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Buca ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Çiğli ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Dikili ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Foça ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Güzelbahçe ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karabağlar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karaburun ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Menemen ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Seferihisar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Tire ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Torbalı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.