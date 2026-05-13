GDZ Elektrik duyurdu: İzmir'de şebekeler yenileniyor, kesintiler başlıyor
İzmir'in 17 ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 35 farklı noktada elektrik kesintisi yaşanıyor. Çeşme, Menderes, Ödemiş, Kiraz ve Torbalı başta olmak üzere pek çok noktada kesintiler 8 saate kadar uzanıyor.
13 MAYIS 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
13 Mayıs 2026 Çarşamba günü İzmir’in 17 ilçesinde 35 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
13 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bergama
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ayvatlar (Ayvatalar Küme Evleri)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
13 MAYIS 2026 İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Beydağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bornova
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Beşyol, Sardunya, Çelik, Badem, 8001, Yamaç, Beşyol Caddesi, Burçak │ Karaçam
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
13 MAYIS 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Buca
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Ufuk, 883, 1010, 1012, 1016, 1007, 860, 861, 868, 869, 869/5, 870, 870/2, 870/3, 870/4, 889, 889/1, 903, Mehmetçik Caddesi, 1003, 1005 │ Dicle
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Buca
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 12:00 - 16:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Kuruçeşme, 205/2, 205/26, 205/3, 205/34, 205/36, 205/40, 205/41, 205/5, 205/6, Ahmet Piriştina Bulvarı, Doğuş Caddesi, 203/49, 203/29, 203/33, 203/41, 203/45, 203/47, 203/20, 205/13 │ Adatepe
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Buca
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Karacaağaç, 4020, 4019, 4018, 4017, 4016, 4015, 4014, 4001, 4013, 4012, 4011, 4010, 4009, 4008, 4007, 4006, 4005/2, 4005/1, 4005, 4004, 4003, 4002, Şehit Er Zeki Toker Caddesi, Yağ Yeri Grubu Küme Evleri, 4005/3, Kolcu Bağı Grubu, 4010/1, Yolüstü Mevkii, Meşelik Yolu, Dede, Belenbaşı Yolu Üzeri, 4022, Kırıklar Yolu Üzeri, 4023, 4004/1, 4017/1, 4024, 4028 │ Kırklar, 5025/5, Karabağlar, 5025/3, 5025/2
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
13 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çeşme
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Musalla, 1065, 1107, 1066, 1090, 1093, 1095, 1097, 1099, 1106, 1106/1
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Çeşme
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: İsmet İnönü, 2118, 2115, 2114, 2113, 2112, 2111, 2110, 2109, 2108, 2107, 2106, 2100, 2099, 2098, 2097, 2096, 2095, 2084, 2083, Çeşme Asfaltı Caddesi, 2170/1, 2170, 2126, 2120, 2119, 2118/1 │ Fahrettinpaşa, 2312, 2311, 2310, 2308, 2307, 2306, 2305, 2304, 2303, 2301, 2300, 2234, 2222/1, 2200/1, Mağara Küme Evleri, Emine Çizgenakat │ Çakabey, 2200, Çeşmeköy Küme Evleri, Eski Çeşmeköy Mevkii Küme Evleri, Sarnıç Mevkii Küme Evleri, 2305/1 │ Altınyunus, Salman Apart Yazlık Villaları, 3444, 3436, 3435, 3415, 3407, 3215, 3401, 3402, 3411, 3412, 3418, 3419, 3420, 3421, 3423, 3424, 3428, 3430, 3434, 3431, 3432, 3433, 3400 │ Boyalık, Et ve Balık Kurumu Eğitim ve Dinlenme Tesisi, 3262, 3261, 3260, 3259, 3258, 3256, 3255, 3254, 3253, 3252, 3250, 3249, 3248, 3247, 3246, 3245, 3244, 3243, 3242, 3240, 3239, 3238, 3237/1, 3237, 3235, 3233, 3232, 3231, 3230, 3229, 3228, 3227/1, 3227, 3225, 3224, 3223, 3222, 3221, 3217, 3216, 3213, 3211, 3210, 3209, 3208, 3207, 3205, 3204, 3203, 3202, 3200, 3199, 3198/1, 3198, 3197, 3196, 3195, 3194, 3189, 3190, 3187, 3182, 3196/1 │ Sakarya, 3180, İzmir-Çeşme Yolu, 3176, 3175, 3152, 3146, 3145, 3139, 3138, 3137, 3135, 3133/1, 3133, 3127, 3126, 3125, 3124, 3123, 3121, 3120, 3119, 3174/1
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Çeşme
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Altınyunus, 3215, Ege Çeşme Sitesi, 3427, 3445, 3446, 3448, 3435, 3437
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Çeşme
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Alaçatı │ Çakabey │ Ovacık, Kabaçelik, 7152
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
13 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çiğli
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 01:00 - 08:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Atatürk, 8838/21, 8809/27, 8809/26, 8809/17
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Çiğli
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Atatürk
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Çiğli
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 12:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Evka-5, 8930, 8930/1, 8930/2, 8930/3 │ Atatürk, Ahmet Yesevi Bulvarı, 8809/10
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
13 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Foça
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Fevzi Çakmak │ Yenibağarası (Zeytinköy Mevkii Küme Evleri) │ Mustafa Kemal Atatürk
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
13 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karabağlar
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 01:00 - 01:15 │ Süre: 15 dakika
- Konum: Vatan, 9195/8, 9195/5, 9195/13, 9195, 9181, 9166/1, 9166, 9151, 9150/2, 9150/1, 9150, 9140, 9138, 9105/4, 9105/3, 9105/2, 9105/14, 9105/12, 9105/1, 9105, 9092, 9089/1, 9087, 9080/6, 9080/1, 9077, 177/9, 9177, 9105/11, Faruk Akar Karasu Caddesi, 9242, 9232, 9231, 9225 │ Tahsin Yazıcı, 9300, 9298/1, 9249, 9246, 9243 │ Şehitler, 52/30, 52/126, 52/124 │ Salih Omurtak, 9638 │ Metin Oktay, 108/7, 108/6, 108/4, 108/17, 108/16, 108/12, 108/11, 108/10 │ Maliyeciler, 52/122, İhsan Alyanak Bulvarı, Polat Caddesi, 9207, 9203/1, 9203, 9202, 9201, 9200, 52/172, 52/127, 52/125, 52/123, 52/120 │ Esenyalı, 121, 119/2, 119/1, 119, 108/27, 108/1 │ Basın Sitesi │ Adnan Süvari, 108/8, Adnan Süvari Parkı İçi Yolu, 175/3, 108/9, 108/59, 108/53, 108/46, 108/34, 108/32, 108/31, 108/29, 108/20, 108/18, 108/13
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Karabağlar
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 01:15 - 01:45 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Esenyalı, 108/24, 108/25, 108/26 │ Adnan Süvari, 108/2, 108/27, 175/3 │ Arap Hasan, 177/1, 228, 234, 235, 235/1, 236, 237, 238, 239, 252, 259, 260, 261, 264, Tanju Okan Parkı İçi Yolu, İnönü Caddesi, Şehit Ceysu Ceylan │ Bahçelievler, 326, 327, 328, 502/2 │ Basın Sitesi, 161, 162, 163, 165, 168, 172, 172/2, 173/1, 173/4, 173/5, 175, 175/4, 175/5, 215, 250
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
13 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karşıyaka
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Örnekköy, 1847/4, 7458, 1847, 7453, 7455/1, 7454/1, 7451, 7450, 1847/9, 7452, 7454 │ İmbatlı, 6070/3, 6070/1, 6070, 1825
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Karşıyaka
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Demirköprü, 6190/3, Bestekar Yusuf Nalkesen, Şehit Piyade Er Turabi Karagöz, 6180, 6180/1, 6180/3, 6186, 6187, 6188
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Karşıyaka
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: İnönü, 6730, 6761, 6732/5, 6732/4, 6732/1, 6732, 6760, 6759, 6758/1, 6758, 6749, 6748, 6747, 6746, 6743, 6740, 6739/1, 6739
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
13 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kemalpaşa
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 16:00 │ Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Ören 75. Yıl Cumhuriyet, Barbaros Hayrettin, Beyazıt, Beyler, Cami Çıkmaz, Ören Cumhuriyet, Ören Belediye, Çıra, Çınar, Çakıcı, Zeybek, Yusuf Ziya Gökalp, Yonca, Yener, Yağcı, Yazar Namık Kemal, Yayla, Yakaküme Yaka, Türk Tuna Caddesi, Taflan, Su Değirmeni, Stadyum Caddesi, Ören İlköğretim Okulu, Ören Turgutlu Caddesi, Ören, Örnek, Şadibey Caddesi, Şahinoğlu, Şair, Şakir Türk, Şen, Gür, Zeytin, Karagöz, 1. Seyran, 2. Seyran, 3. Seyran, Akçeşme, Ataca Çıkmaz, Ayanoğlu, Bahçeciler, Balcı, Sezer, Seyran, Seke, Savranoğlu, Sarı Akasya, Sakarya Caddesi, Safir, Pazar, Nergis, Müderris, Mücahit, Mor Menekşe, Minare, Mert, Ören İzmir Caddesi, Macar, Kırman, Kuşçu, Kuş, Kanuni, Japon, Irmak, Hulisi Oğuz Caddesi, Hacı Davut, Gümüş, Gelincik, Gacara Hasan, Ferah, Fatih Caddesi, Demir, Şimşek, Çiğdem, Erdal İnönü Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Bilge, Ali Rıza Efendi, Spor │ Ören Egemen, Kooperatif, Lilyum, Merkez, Mustafa Kemal Caddesi, Nuri Bayrak, Ova Sınır Küme Evleri, Papatya, Yağcılar, Yücel, Çamlık, Çağlayan, Çiçek Sepeti, Mevlana, İncirlipınar Caddesi, Bahçe Arası, 1. Bahçeler, 2. Bahçeler, Bahçeler, Dede, Dere, Eski Okul, Gazeteci Uğur Mumcu, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Kocabıyık │ Yiğitler (Yiğitler Yolu Küme Evleri)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
13 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kiraz
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yeşildere (Kazallı Küme Evleri, Yeşildere Köyü İç Yolu)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
13 MAYIS 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Konak
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 01:15 - 01:45 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Çankaya, 131, 136, 137, 150, 156, 233, İnönü Caddesi, Şehit Ceysu Ceylan │ Kılıç Reis, 329 │ Murat Reis, 183, 184, 199, 201, 229, 230, 231, 240, 242, 244, 245, 246, 247, 251, 255, 255/1, 255/2, 258, 269, Halikarnas Balıkçısı │ Piri Reis, 200, 249, 269/1, 269/2, 269/4, 269/5, 271, 285, 285/1, 285/2, 298, Piri Reis Parkı İçi Yolu
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
13 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
Menderes
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Küner, 7815, 7812, 7801, 7801/1, Küner Küme Evleri, 7828, 7833, 7814, 7809, 7830, 7818, 7820, 7804/1, Pirentepe Mevkii Küme Evleri, 7822, 7826, 7837, 7838, 7816, 7810, 7810/1, 7829, 7827, 7836, 7817, 7834, 7802, Menderes Gümüldür Caddesi, 7803, 7802/1, 7825, 7835, 7821, 7828/1, 7800, 7813, 7823, 7824, 7811, 7806, 7805, 7804, 7808, 7807 │ Şaşal (Şaşal Köyü İç Yolu) │ Dereköy, 428, 823, 820, Pirentepe Küme Evleri │ Cüneytbey (Çevre Yolu) │ Barbaros │ Altıntepe, Tabaş Yolu, 9556 │ Develi │ Keler
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Menderes
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Görece Cumhuriyet, Mehmet Ali Metin Caddesi, Muhtar Nihat Sertel Caddesi, Gazi Caddesi, Ahmet Kaçkınoğlu Caddesi, 5040, 5039, 5037, 5036, 5034, 5033, 5032, 5031, 5026, 5025, 5016, 5030, 5027
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Menderes
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Görece Cumhuriyet, 5058, 5070, 5071, 5072, 5073, 5075, 5078, 5079, 5080, 5081, 5076, Gazi Caddesi, Muhtar Nihat Sertel Caddesi, Vali Kazım Dirik Caddesi, Vali Kemal Hadımlı Caddesi, 5059, 5061, 5043, 5050, 5038, 5040, 5044, 5046, 5051, 5052, 5060, 5069, 5062, 5066, 5065, 5068, 5053, 5056
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Menderes
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Oğlananası Atatürk
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
13 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Menemen
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Ulus, 7503/1, 7501/1, 7530/3, 7503, 7530/1, 7530, 7526/3, 7518, 7530/2, 7526, 7501, Nene Hatun Caddesi, Koyundere Cami Caddesi, 7532/3, 7532/1, 7532, 7530/4
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Menemen
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Kemal Atatürk, 29 Ekim Caddesi, 7520, 7520/1, 7522, 7524, 7526, 7528, 7528/1, Barış Caddesi, Nene Hatun Caddesi, İstiklal Caddesi, 7509/5, 7550, 7509/2, 7526/1 │ Ulus, 7514, 7518
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
13 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ödemiş
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Konaklı, 9 Eylül Caddesi, Mayıs, Olgun, Coşkun, Gazi İsmetpaşa Caddesi, Eğitim, Asya, Ali Gazi, Balcı, Baltacı, Başaran, Canavar, Ceylan, Dere, Dindar, Hanaylı 1. Çıkmaz, Hanaylı, Harman, Mehmet Kutlu Caddesi, Pehlivan 1. Çıkmaz, Sarı, Sinan, Türkmen, Urgancı, Yalçın, Çengelli, Çiçek, İsmet Paşa 1. Çıkmaz, Şehit Kamil Alkanlar Caddesi
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Tosunlar
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Bıçakçı (Ovacık Yaylası Küme Evleri)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Demircili (Demircili Küme Evleri, Yeni Dikilitaş Mevkii Küme Evleri) │ Kayaköy, Erdem, Akın Çıkmazı, Aktaş, Akkaş Çıkmazı, Köroğlu, Alabaş Küme Evleri, Sezer, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Kayaköy Kale, Öztürk, 23 Nisan Caddesi, Anafartalar, Mustafa Kemal Caddesi, Beste, Onbaşı, Eskicami, Halk Caddesi, Hidayet, 19 Mayıs Caddesi, Fevzi Çakmak, Hasan Çavuş Caddesi, Derviş, Sultan Selim Çıkmazı, Şirinbebe Çıkmazı, Üç Haziran Caddesi, Çelebi Caddesi, Çavuş Çıkmazı, Çavdar Çıkmazı, Çamurluk, Çakırcalı, Zambak Çıkmazı, Yasemen Çıkmazı, Vural, Türk, Sever Çıkmazı, Sarıgöllü Çıkmazı, Orkide Çıkmazı, Nar Çıkmazı, Muhtar Çıkmazı, Meşe Çıkmazı, Mezarlık, Malazgirt Çıkmazı, Doruk, Zeytin, Kayalar, Kayaköy Caddesi, Kaya Çıkmazı, Kabakoğlu Çıkmazı, Fatih Sultan Mehmet, Doğan Çıkmazı, Doyranlı Yolu, Dinç, Dilsiz, Deveci Çıkmazı, Depo, Buket Çıkmazı, Bey Çıkmazı, Berber Çıkmazı, Baştürk Çıkmazı │ Yeniköy (Yeniköy Küme Evleri, Şehit Cengiz Topel Küme Evleri, Tepecik, Aşağı Aktaş Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Yeniköy Kahveleri Küme Evleri) │ Yusufdere (Tek Bıçak Küme Evleri) │ Veliler (Veliler Köyü İç Yolu, Veliler Mevkii, Veliler Küme Evleri) │ Üzümlü (Üzümler Küme Evleri) │ Tosunlar (Başova, Dikenli, Manastır, Delice, Tosunlar Küme Evleri) │ Süleymanlar (Süleymanlar Küme Evleri) │ Suçıktı (Suçıktı Küme Evleri) │ Şirinköy (Şirinköy Küme Evleri) │ Seyrekli (Seyrekli Küme Evleri) │ Sekiköy (Sekiköy Küme Evleri, Küsküt Küme Evleri) │ Ortaköy (Ortaköy Küme Evleri) │ Üç Eylül (Karanlık Mezarlık Mevkii, Bacaksız Kuyu Mevkii, Tenhaoğlu Mevkii, Çınarlı Kuyu Mevkii, İrse Gölü Mevkii, Koca Orman Mevkii, Pabuçcu Gölü Mevkii, 2. Kabaklı Özü Mevkii) │ Türkmen │ Emmioğlu (Balabanlı Yolu Caddesi) │ Köseler (Köseler Köyü Yolu, Koca Mezar Küme Evleri, Köseler Küme Evleri) │ Kızılca (Kızılca Küme Evleri) │ Kerpiçlik (Değirmen Mevkii Küme Evleri, Kerpiçlik Küme Evleri, Keller Küme Evleri) │ Karakova (Karakova Köyü İç Yolu, Karakova Köyü Yolu, Karakova Küme Evleri) │ Karadoğan (Dikilitaş Küme Evleri, Karadoğan Küme Evleri) │ Işık (Yukarı Aktaş Küme Evleri, Işıklar Küme Evleri) │ İlkkurşun (İlkkurşun Küme Evleri) │ Dereuzunyer (Dereuzunyer Yolu, Dereuzunyer Köyü İç Yolu, Bebekler Köyü İç Yolu) │ Çamyayla (Çamyayla Küme Evleri) │ Bülbüller (Bülbüller Yolu, Bülbüller Küme Evleri) │ Bebekler (Bebekler Küme Evleri)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
13 MAYIS 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tire
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Musalar (Musalar Yolu Küme Evleri, Alan Başı Küme Evleri, 1. Küme Evleri, Musalar Köyü Yolu) │ Turan (Yığıntaş Küme Evleri) │ Kaplan (Kaplan Köy Üstü Küme Evleri, Batıdağ Küme Evleri) │ Hisarlık (Keller Kırığı Küme Evleri, Hisarlık Köy Altı Küme Evleri, Hisarlık Değirmen Küme Evleri, Çukurköy Yol Altı Küme Evleri, Çukurköy Yol Üstü Küme Evleri, Hisarlık Köy Yolu, Selçuk Caddesi, Yuvalı Küme Evleri) │ Çukurköy (Yarbaşı Küme Evleri, Çukurköy Değirmen Küme Evleri, Sarpça Küme Evleri, Ceritler Küme Evleri, Çukurköy Merkez Küme Evleri, Çukurköy Sarpça Ara Yol) │ Başköy (2. Karşıyaka, Başköy Köyü İç Yolu, Başköy Atatürk Meydanı, Başköy Cami, 1. Karşıyaka, Başköy Halk, Başköy Cumhuriyet, Duman Dere, Dumandere Kayalı Küme Evleri, Yeşildere Küme Evleri, Kureş Küme Evleri) │ Armutlu (Armutlu Küme Evleri, Yemişler Yolu Küme Evleri) │ Akmescit (Akmescit Köyü, Akmescit Musalar Yolu Küme Evleri, Kuzyaka, Akmescit Menderes Küme Evleri, Akmescit Cumhuriyet Küme Evleri) │ İbni Melek │ Topalak (Topalak Cumhuriyet, Topalak Atatürk, Dereiçi, Alan Küme Evleri, Topalak Köyü, Mersindere) │ Toparlar (Pınar, Toparlar Köyü İç Yolu, Toparlar Yolu) │ Yemişler (Yemişler Köyü Yolu, Yemişler Köyü İç Yolu) │ Somak (Aydın Tire Yolu, İncirliova Tire Yolu) │ Ortaköy (Ortaköy Merkez Küme Evleri, Ortaköy Yayla Küme Evleri)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Tire
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kahrat (İzmir Ödemiş Yolu) │ Kızılcahavlu │ Derebaşı
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
13 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Torbalı
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 20:00 - 04:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yedi Eylül
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Torbalı
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Demirci, 6262/1
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
13 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Aliağa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Balçova ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Bayındır ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Bayraklı ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Dikili ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Gaziemir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Güzelbahçe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Karaburun ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Kınık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Narlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Seferihisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Selçuk ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Urla ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.