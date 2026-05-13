BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan kesinti bildirimi: Bebek'ten Fatih'e, Arnavutköy'den Zeytinburnu'na kesintiler başlıyor
İstanbul'un 25 ilçesinde bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında 88 farklı noktada elektrik kesintisi yaşanıyor. Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Küçükçekmece ve Üsküdar'da kesintiler 9 saate kadar uzanıyor.
13 MAYIS 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
13 Mayıs 2026 Çarşamba günü İstanbul’un 25 ilçesinde 88 elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
13 MAYIS 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Arnavutköy
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Adnan Menderes, Ak, Akıncı, Aydınlık, Ayça, Balkız, Doruk, Doğa, Gamzeli, Kardelen, Meşe Tarla, Yakut, Çilingir, Özgür, Şehit Cengiz Tonguç │ Fatih, Okçu ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Balaban, Akyıldız, Avcı, Balaban Camii, Balaban Parkı, Boyalık, Buse, Eminbey, Firdevs, Harmanlar, Irmak, Kara Çınar, Kartal, Kufalı, Mehmetçik, Meşe, Prof. Metin Tufan Er, Solak Ağa, Yalı, Yoncalık, Çağdaş, Çemenzar, Şen ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Boyalık, Ahududu, Akkoyun, Beştepe, Boyalık, Bilhan, Cevizlik, Define, Durusu Park, Erikli, Fındıkdere, Gardenya, Günebakan, Ilgın, Kendir, Kufalı, Meltem, Oğuzer, Sancak, Söğütlü, Tayakadın-Yassıören, Taşkaynak, Taşköprü, Türkmen Yolu, Zencefil, Özyurt, İlkyaz ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yassıören, Akpınar, Belkız, Bestenigar, Boğazkale, Buluş, Cumhur, Dumankaya, Dicle, Edagül, Eski Edirne Asfaltı, Güzide, Hadımköy, Kapaklı, Kış, Kula, Kuzu, Küçük Dere, Leylak, Nuri Kuyu, Sel, Uzunselvi, Şehitlik ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Hacımaşlı, Bahçe, Bennur, Dibektaşı, Gülpınar, Gülistan, Hacımaşlı, Hacımaşlı-Arnavutköy, Hacımaşlı-Haraççı, Haraççı Yolu Çıkmazı, Harman, Osmanlı, Saridede, Yaşar, Şimşek │ Haraççı, Kandıra ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mareşal Fevzi Çakmak, Candemir, Devran, Fatih, Gülaçan, Helal, Kayhan, Köprü, Menderes, Süleyman Çelebi, Tepelik, Uhud, Yalvaç, İncirlik ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Hacımaşlı, Hacımaşlı, Akyar, Akça, Alev, Altan, Azer, Başer, Behice, Bekdemir, Beykan, Cenap, Felak, Göçmenkent, Haraççı, Haraççı-Hadımköy Yolu, Harika, Hatmi, Hazin, Kandilli, Nilsu, Sanem, Sari Mimoza, Seniye, Serkan, Seyitgazi, Solmaz, Sümer, Terzi, Tılsım, Tinaz, Utku, Yeşilbelde, Çolak, Şenkaya ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Haraççı, Atabek, Ataman, Aygül, Beykan, Bilgekağan, Cenap, Fevzi, Göçmenkent, Hacımaşlı-Haraççı, Haraççı-Hadımköy Yolu, Harika, Kandıra, Kudretli, Nilsu, Seyitgazi, Sürmeli, Tezcan, Umutlu, Yeşillik, İnkişaf, Şanlı ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
13 MAYIS 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Avcılar
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Denizköşkler, Ahmet Kaya, Denizköşkler, Mehtap ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Avcılar
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Cihangir, Cenk, Güner, Kadırga, Kartopu, Kızılırmak, Kibele, Kirazlı, Sarı Çiçek, Yasemin, Yeşilce, Üzengi, Şahmeran ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
13 MAYIS 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bağcılar
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 08:30 - 12:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Fevzi Çakmak, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2028, 2029, 2030, 2031, 2033, 2034, 2035, 2036, 2050, 2051, 2052 ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Bağcılar
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: 100. Yıl, 2236, 2240 ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Bağcılar
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mahmutbey ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Bağcılar
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 12:00 - 16:30 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Fevzi Çakmak, 2006, 2008 │ Fatih │ Sancaktepe, 913, 917, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 933, 934, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963 │ Birlik │ Fatih │ Yavuz Selim, 969, 970, 971, 974, 975, 976, 985, 986, Birlik ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
13 MAYIS 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakırköy
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yeşilköy, Ahmet Taner Kışlalı ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Bakırköy
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Yeşilköy, Ahmet Taner Kışlalı ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Bakırköy
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yenimahalle, 10 Temmuz │ Yeşilköy, Ahmet Taner Kışlalı │ Şenlikköy, Otlukbeli ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
13 MAYIS 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beşiktaş
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Bebek, Akaygen, Bebek Bostanı, Bodur, Cevdetpaşa, Dayıbey, Erguvan, Küçükbebek, Küçükbebek Dere, Nisbetiye, Seramik, Tanova Sitesi Yolu, Yeniyol Çıkmazı, Çatalhöyük, İbriktar, İbriktar Aralığı ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
13 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beykoz
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 16:30 │ Süre: 7 saat
- Konum: Savaş, Barış, Damla Çıkmazı, Hançer, Soğuksu, Zümra Çıkmazı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Düz Çıkmazı, Akraba, Kemalbey, Masal, Mehmet Akif Ersoy, Kalaycı Çıkmazı, Çukurçayır, Doğanyurt Çıkmazı, Mızrak, Yeni Bağlar, Ebruli, Sırça Çıkmazı, Karababa, Katırcı, Saraydüzü, Levent, Emanet, Özdemir, Yol, Etiler, Narlı, Su Yolcu İbrahim Bey, Kılıç, Solgun Çıkmazı, Selvi
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Maraşal Mustafa Kemal
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Sağlam, Yakıt, Sivrih, Sebil, Maraşal Mustafa Kemal, Asitane, Acar Hatun, Yeşilce, Fesleğen, Değişim, Meftun
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Mücevher, Arma, Millet, Kayseri, Ahlat, Güneşlik, Şirket, 1132
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Dinç, Ekol, Dakik, Fıkra, Derecik Çıkmazı, Hicap, Ekrem, Fuar Çıkmazı, Maşatlık, Akat
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 MAYIS 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Büyükçekmece
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: 19 Mayıs, Gölboyu, Kamer, Miray, Ünsal, 1 │ Dizdariye, Abdurrahman Ereke, Aslı, Aysun, Cami, Gölboyu, Kamelya 4, Karaağaç, Mimar Sinan, Pazar, Pervin, Reha, Saklı, Seyit Onbaşı, Vatan 4 ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Büyükçekmece
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Celaliye, Bağdat │ Kamiloba, Abidin, Arı 1, Asıl, Ayyıldız, Bahargülü, Bağdatlı, Bostan 1, Bulut 1, D-100 Karayolu, Dicle 1, Efe 1, Elif 1, Ender 2, Erguvan 2, Ertuğrulgazi ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Büyükçekmece
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kamiloba, Ezgi 1, Fındıklı, Gezgin 1, Gökben, Karoğlu, Köroğlu, Menekşe 3, Orhan Gazi 2, Poligon, Salih, Sarıgül 1, Savcı, Seyran 1, Sınır, Trakya 1, Ufuk 1, Uğurlu, Çamlıca 1, Çağlayan 2, Özer, Özlem 3, İstikbal, Şenkaya, Şerafettin │ Kumburgaz, Aydın 3, Millet 2, Sınır, Çişe ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
13 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çatalca
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ferhatpaşa, Atatürk, Bahçıvan, Erçetin, His, Yağmur, Yusufhoca, İcadiye ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
13 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenler
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Tuna, 651. Çıkmaz, 667, 668, Mahmutbey, Sakarya │ Havaalanı, Gözlet, Göztepe ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Esenler
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 16:30 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Oruçreis, 568, 576, 579 ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
13 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenyurt
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akçaburgaz ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Esenyurt
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Saadetdere, 1, 106, 109, 2, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 96, Abdi İpekçi, Gazi Abdullah Anadolu, Marmara, Peyami Safa │ Turgut Özal, 109, 53, 89, 90, 91, 92, Oktay Rıfat, Peyami Safa ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Esenyurt
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 08:30 - 12:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Zafer, Haramidere Yolu ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Esenyurt
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yunus Emre, 268, 375, Avni Anıl ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Esenyurt
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Bağlarçeşme, 1204 │ Pınar, 1247, 1248, 1252, 1253, 1254 ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Esenyurt
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 13:30 - 17:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Zafer, Adile Naşit ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
13 MAYIS 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Eyüpsultan
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Akşemsettin, Erciyes, Evyap, Kaya, Arı ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Pirinççi, Çampınar ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
13 MAYIS 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Hırka-i Şerif, Eski Alipaşa, Fevzipaşa, Hacı Lütfullah Efendi, Hüsrevpaşa, Kabakulak, Kadı, Kasideci, Keçeciler, Keçeciler Fırını, Kırtay, Mevkufatçı, Mevlütçü, Mütercim Asım, Nakkaş Levni, Rüştü Efendi, Sadettin Efendi, Somuncular, Tabakzade Çıkmazı, Uncu, Zembilci, Çalar Saat, İzzetağa ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Fatih
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akşemsettin, Akşemsettin, Battalgazi, Bedrettin Simavi, Bâlipaşa, Hüsrevpaşa, Karamuk, Kocasinan, Korkutata, Muhsir, Mütercim Asım, Sarı Nasuh, Şemsettin Sami │ Hırka-i Şerif, Ahşap Minare, Akseki, Akseki Camii, Akşemsettin, Altay, Altay Camii, Battalgazi, Başkâtip, Bâlipaşa, Cevizci Ekrem, Dersiam ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Fatih
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ali Kuşçu, Yedi Emirler │ Atikali, Yedi Emirler, Çelebi Süleyman ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
13 MAYIS 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Barbaros Hayrettin Paşa, 1081, 1095, 1103, Eski Edirne Asfaltı │ Karadeniz, 1103, 1113, 1113/2, 1114, 1116, 1117/1, 1119, Eski Edirne Asfaltı, General Aldoğan, Hamidiye, Mehmet Akif, Namık Kemal, Yunus Emre, Ziya Gökalp, Çakırcalı ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
13 MAYIS 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Küçükçekmece
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 12:00 - 15:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Yeni Mahalle, 2509, 3. Ülkü, 4. Pınar ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Halkalı Merkez, 1. Begonya, 1. Kahraman, 1. Manolya, 1. Orkide, 1. Çiğdem, 1. Üzümlü, 1219, Akçay, Alkaya, Altıner, Aykan, Dostlar, Doğuş, Ekinevler, Enfes, Fatih, Hancı, Hekim, Kırmızıgül, Sarıgül, Tuna, Çınarlıçeşme ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Yeni Mahalle, Düz ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yeni Mahalle, 2501, 2502, 2503, Şehit Ayhan Kocaman, Şehit Şenol Ergun ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Atakent, Turgut Özal ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
13 MAYIS 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Maltepe
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 08:30 - 10:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Tugay Yolu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Tugay Yolu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Füsun, Tugay Yolu, Kurşunlu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 MAYIS 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Menekşe, Gülsevin
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Menekşe
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ankara, Akkaya
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Yelken, Tercüme, Rıfat Ilgaz, Aşıklı Sultan
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 MAYIS 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sancaktepe
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Sekmen, Kalender, Mezarlık, Özdemir, Osmangazi, Onbaşı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sancaktepe
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 14:30 │ Süre: 5 saat
- Konum: Şehzade, Dereyolu, Mazi, Aksöğüt, Akyıldız, Merve, Bahçeli, Polat, Atayolu, Bozacı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 MAYIS 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sarıyer
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Kumköy, Akdağ, Akel, Atmaca, Ayça, Bağlareli, Demirciköy, Gezen, Kale, Kamışlık Deresi, Katmer, Kumderesi, Orkinos, Pilavkaya, Su Terazisi, Tambura, Taşkın, Totak, Uyum ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Rumelifeneri, Ahmet Şimşek, Ay, Begonya, Büyük Atatürk, Cuma, Erkan, Fener Sarmaşığı, Fenergülü, Fesleğen, Fevzi Çakmak, Gonca Feneri Çıkmazı, Hasan Ali Yücel Okulu, Huş, Kaktüs Çiçeği, Kale, Kendere, Lalem ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Poligon, Düzgün, Erdem, Eserci, Girne, Poligon, Sevim, Sezgin, Yenigün, Çakmak │ İstinye, Borsa, Emek, Kaplıcalar, Samanyolu, Talih, Öğretmen ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Rumelifeneri, Lodos, Menderes Nehri, Orkide, Portakal Çiçeği, Rumeli Feneri Bilinmeyen, Rumeli Limanı, Rumeli Papatyası, Rumeli Zambak, Sancak, Sedef, Taka, Tekne, Türkeli Feneri, Yonca, Çiftlik, Öreke Kayalığı, İnönü Muharebe, İskele, İstiklal ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
13 MAYIS 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Silivri
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Büyük Sinekli, Akvaryum Çıkmazı, Akça Çıkmazı, Akşemseddin, Batı Çeşme, Bordo, Botanik Bahçe, Dedeoğlu, Doğu Çeşme, Göktaşı, Karabey, Okçu, Papatya, PTT, Rakkas, Sebil, Taban Dere, Türker, Yasa, Zorlu Viraj, Çukurca │ Küçük Sinekli, PTT, Sebil, Çanakpınar, Çukurca, Çuçurga ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Silivri
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yeni, Abdülhalik Renda ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Silivri
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gümüşyaka, Aydıncık, Bayramören, Bozyazı, Büyükyalı, Derince, Dilovası, Emirsultan, Ertuğrulgazi, Gölcük, Gümüşyaka Sahilyolu, Memduhoğlu, Samandağ, Silifke ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Silivri
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yeni, 7048, 7052 ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Silivri
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kavaklı, 8035, 8020, 8037 ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
13 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultangazi
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Cebeci, 2558 ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
13 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şile
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Kara Ağaç, Buhar, Buluş, Cemiyet, Bozoklu, Kızıl, Kızılcaköy
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şişli
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Esentepe, Mahmut Muhtar, Müşir Derviş İbrahim, Müşir İsmail Hakkı, Tevfik Erdönmez Paşa, İrfan Baştuğ Paşa ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Şişli
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kuştepe, Asma, Ayazma Yolu, Benek, Bestekar Şakir Ağa, Biracılar, Dr. Suphi Ezgü, Fındık, Fidan, Gümüşhane, Güzide, Karkuyusu, Kısmet, Lale, Leylak 1, Limon, Mecidiyeköy Yolu, Mesut Cemil, Tan, Uğur 1, Yavrukuş, Yoncalı, Çiğdem, Ömür, İnönü, Şehit Er Cihan Namlı, Şehit Özer Ayrancı ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Şişli
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mecidiyeköy, Ahu, Kekik, Kır, Kısmet, Mert, Uğur, Çağlar, Şehit Er Cihan Namlı │ İzzet Paşa, Ayazma Yolu ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
13 MAYIS 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tuzla
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 15:00 │ Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Çınarlı, Mustafa Bakar, Erener, Destan, Mine, Şule, Ekin, Fatma Hanım, Taşgedik, İsmail Efendi, Zanaatkar, Ören, Barbaros Hayrettin, İbrahim Korkmaz, Seyyah
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Tuzla
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Selvi, Hal Yolu, Mayıs
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ümraniye
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Dr. Fazıl Küçük, Sanayi
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ümraniye
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 15:00 │ Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Alyans, Er, Kars, Vatan, Erat, Kar Çıkmazı, Selman, Dürüst
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 16:30 │ Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Üryanzade, Bostan, Kuzguncuk Çarşı, İcadiye, Perihanabla
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Dr. Sıtkı Özferendeci, Hamam, Selimiye Camii, Harem İskelesi, Selimiye İskele, Şerifbey Çeşmesi, Dayekadın, Çiçekçi, Şerif Kuyusu, Selimiye Hamamı, Şair Nesimi
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 14:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Çavuşdere, Hatmi, Bilgi
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 15:30 - 16:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Sırmaperde, Yetimhane, Güllübahçe, Gülbahçe, Veysipasa
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 MAYIS 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Zeytinburnu
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 12:00 - 16:30 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Sümer, 3/2, 8/1, 8/3 ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Beşteliz, 106 │ Gökalp, 247, 249, 253, 31/6, 31/7, 36, 37, 38/1, 39, 39/1, 39/10, 39/2, 39/3, 39/7, 39/9, 39/A, 42/1, 42/2, 42/3, 43, 44, 44/1, 44/2, 44/5, 46, 49, 49/2, Hasan Sevim, Zübeyde Hanım, Şehit Komiser Günaydın ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Merkezefendi, Dere, Fırın, Hamam Çıkmaz, Merkezefendi, Mevlevihane, Mevlevihane Çıkmaz ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Merkezefendi, G/55 │ Seyitnizam, G/5 │ Telsiz, Dursun Kılıç │ Yenidoğan, 240, 241, 242, 41/1, 41/1A, 41/4, 41/5, 42/1, 42/3, 44, 45/3, 45/5, 45/7, 46, 46/1, 46/2, 48, 49, 49/3, Zübeyde Hanım, Şehit Komiser Günaydın ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gökalp, 42/4, 58/3, 58/5 │ Nuripaşa, Bulvar, 58/7, 59, 60, 60/2, 60/3, 61, 61/2, 63, 64/2, Merv, Sebahattin Zeren, İsa Yusuf Alptekin │ Yenidoğan, 237, 238, 242, 42/4, 42/5, 46/2, 46/3, 48, 50, 50/1, 50/2, 50/4, 50/5, 50/6, 50/8, 50/9, 58, Bulvar, 58/1, Şehit Komiser Günaydın ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Seyitnizam, G/4, G/5, G/6, G/7, G/8, Mevlana, Şehit Erkan Alyanak ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gökalp, 239, 250, 255, 256, 39/5, 39/4, 39/8, 42/3, 44, 44/1, 44/2, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 46, 46/4, 48, 48/4, 49/1, 49/2, 51, 51/2, 51/3, 51/4, 58, Bulvar, 58/3, 58/4, 58/5, Hasan Sevim, Mektep Önü │ Yenidoğan, 239, 42/5, 46, 46/3, 48, 50, 58, Bulvar, 58/2, 58/3, Şehit Komiser Günaydın ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kazlıçeşme, 10. Yıl, Ahmet Haşim, Belgrad Kapı Yolu, Prof. Dr. Muammer Aksoy ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Merkezefendi, 323, G/58, G/61, G/65, G/66, G/67, G/67/1, G/67/2, Merkezefendi Tekke, Sabri Obenik, Yeni Çiftlik Yolu ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Seyitnizam, 321, 322, Balıklı Çırpıcı Yolu, G/19, G/20, G/22, G/22/1, G/23, G/24, G/25, G/26, G/26/1, G/27, G/28, G/29, G/32, G/33, G/34, G/35, G/7, Halil Dinçer, Mevlana ve civarı
- Sebep: Bakım/Yatırım Programı Çalışması
13 MAYIS 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
13 MAYIS 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Ataşehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
13 MAYIS 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Bahçelievler ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
13 MAYIS 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Başakşehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
13 MAYIS 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Bayrampaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
13 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
13 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
13 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Çekmeköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
13 MAYIS 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Güngören ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
13 MAYIS 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
13 MAYIS 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Kağıthane ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
13 MAYIS 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Kartal ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
13 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
13 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Ümraniye ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.