İstanbul barajlarında son 10 yılın en kısır baharı yaşanıyor!

İstanbul'da bahar mevsiminin son ayı olan Mayıs'ta beklenen toparlanma bir türlü gerçekleşmedi. Sezonun son yağışlarına rağmen baraj doluluk oranlarındaki artış neredeyse durma noktasına gelirken uzmanlar, mevcut seviyelerin bu dönem için yetersiz olduğunun altını çiziyor. Veriler, kentte tüketilen su miktarıyla barajlara giren su arasındaki farkın yeniden açıldığına işaret ediyor.

MAYIS YAĞIŞLARI BARAJLARI DOLDURMADI

Bahar sezonunun son yağışları İstanbul'un su rezervlerine yeterince yansımadı. 10 Mayıs'ta yüzde 72,02 olarak ölçülen genel doluluk oranı, 11 Mayıs'ta yüzde 72,05'e yükseldikten sonra 12 Mayıs'ta yüzde 71,78'e geriledi.

13 Mayıs itibarıyla açıklanan son verilere göre oran yüzde 71,89 olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, bahar mevsiminin kapanmasına karşın seviyelerin hala yetersiz kaldığını vurguluyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (13 MAYIS 2026)

Ömerli Barajı: %95,9

Darlık Barajı: %91,87

Elmalı Barajı: %96,04

Terkos Barajı: %59,26

Alibey Barajı: %66,17

Büyükçekmece Barajı: %55,75

Sazlıdere Barajı: %45,11

Istrancalar Barajı: %40,27

Kazandere Barajı: %57,4

Pabuçdere Barajı: %57,49

SON 10 YILIN EN ZAYIF DÖNEMLERİNDEN BİRİ

İstanbul, su rezervleri açısından son yılların en sıkıntılı tablolarından biriyle karşı karşıya. Geçen yılki rekor kuraklık dışında tutulduğunda mevcut doluluk seviyeleri, son 10 yılın en düşük oranları arasında yer alıyor. Özellikle Nisan yağmurlarının beklenenin çok altında kalması, su krizine ilişkin kaygıları derinleştirdi.

İSTANBUL DIŞ KAYNAKLARA MUHTAÇ

Günde 3 milyon metreküpü aşan su tüketimiyle İstanbul, artık yalnızca kendi barajlarıyla ihtiyacını karşılayamaz hale geldi. Melen ve Yeşilçay sistemlerinden kente aktarılan su, mevcut rezervlerin korunmasında kritik rol oynuyor. Uzmanlar, bu desteğin sağlanamaması durumunda kentte çok daha ağır bir su sıkıntısının yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

YAZ ÖNCESİ ENDİŞE BÜYÜYOR

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yaz aylarında buharlaşmanın da yükselmesi bekleniyor. Buna karşın doluluk oranlarının hala yüzde 80-90 bandına ulaşamamış olması tedirginliği artırıyor.

Uzmanlar, sezonun son yağışlarının ardından rezervlerin bu seviyede kalmasını yetersiz buluyor ve önümüzdeki aylarda kentin su yönetiminde daha sıkı önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, devasa su rezervuarlarında o an bulunan su miktarının havzanın toplam

su tutma kapasitesine olan oranını temsil eder. Teknik literatürde yüzde üzerinden ifade

edilen bu veri, bir kentin su güvenliğini ölçen en temel birim olarak kabul edilir.

Sadece içme suyu değil, aynı zamanda tarımsal sulama ve hidroelektrik enerji üretimi gibi

stratejik alanların planlanması da doğrudan bu verinin takibiyle yürütülür. Oranların kritik

sınırların altına inmesi su kıtlığı riskini, aşırı yükselmesi ise baraj güvenliğini ve taşkın riskini

gündeme getirir.