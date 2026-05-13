UEDAŞ'tan bugün için kesinti uyarısı: Bursa'da elektrik ne zaman gelecek? Bursa'nın 11 ilçesinde 27 farklı noktada elektrik kesintisi yaşanıyor. En uzun kesintiler Mudanya'nın Mesudiye mahallesi, Orhangazi'nin Muradiye ve Yıldırım'ın Eğitim mahallesinde: bu noktalarda elektrik 09:00'dan 17:00'ye kadar 8 saat verilmeyecek.