UEDAŞ'tan bugün için kesinti uyarısı: Bursa'da elektrik ne zaman gelecek?
Bursa'nın 11 ilçesinde 27 farklı noktada elektrik kesintisi yaşanıyor. En uzun kesintiler Mudanya'nın Mesudiye mahallesi, Orhangazi'nin Muradiye ve Yıldırım'ın Eğitim mahallesinde: bu noktalarda elektrik 09:00'dan 17:00'ye kadar 8 saat verilmeyecek.
13 MAYIS 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
13 Mayıs 2026 Çarşamba günü Bursa’nın 11 ilçesinde 27 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
13 MAYIS 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gemlik
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 10:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Eşref Dinçer, Şehit Ömer Halisdemir, 320 Nolu, Ova
- Sebep: Abone bağlama
13 MAYIS 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İnegöl
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 12:00 - 13:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Sungurpaşa
- Sebep: Bina OG şalt bakım
İnegöl
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Ertuğrulgazi, Övgü, Zincirli Kuyu, İlgi, Nasip, Ata, İlim, Ersöz, Ersoy, Kartopu, Kırçiçeği, 1. Zambak, İlim, Gürpınar, Evren, Ersoy, Vadi, Alanyurt, Soylu, Sezgin, Kar, 1. Zambak, Tezcan
- Sebep: AG direk deplase
13 MAYIS 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karacabey
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 18:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Dağkadı
- Sebep: OG direk deplase
Karacabey
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 18:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Çavuş
- Sebep: OG direk deplase
13 MAYIS 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kestel
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 12:00 - 13:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Seymen, Alican, Cam Bayır, Seyrek, Seymen Laleli, Seymen Pınar, Gündoğdu, Seymen Yenişehir, Kasap, Öz Cumhuriyet, Dibek, Kerimoğulları, Başarı
- Sebep: Bina OG şalt bakım
Kestel
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 12:00 - 13:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Soğuksu
- Sebep: Bina OG şalt bakım
13 MAYIS 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mudanya
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mesudiye, Mesudiye 48, Mesudiye 26, Mesudiye 18, Mesudiye 31, Mesudiye 27, Mesudiye 32, Mesudiye 17, Mesudiye 55, Mesudiye 33, Mesudiye 20, Mesudiye 30, Mesudiye 22, Mesudiye 40, S. Maşat, Maşat Yalı, Mesudiye 54, Mesudiye 16, Mesudiye 28, Mesudiye 51, Mesudiye 45, Mesudiye 24, Mesudiye 44, Mesudiye 52, Mesudiye 35, Mesudiye 43, Mesudiye 21, Mesudiye 19, Mesudiye 41, Mesudiye 53, Mesudiye 37, Mesudiye 23, Mesudiye 25, Mesudiye 11, Mesudiye 34, Mesudiye 36, Mesudiye 46, Mesudiye 38, Mesudiye 39, Mesudiye 29
- Sebep: OG tesis çalışması
Mudanya
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 14:00 - 15:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Çağrışan, 2123 Sokak
- Sebep: Abone bağlama
Mudanya
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Göynüklü
- Sebep: Abone bağlama
Mudanya
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Aydınpınar, Güney
- Sebep: Abone bağlama
13 MAYIS 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Yenidere
- Sebep: Ayırıcı değişimi
13 MAYIS 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 17:00 - 18:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Doğanköy, Sümbül (320), Çimen (320), Lale (320), Gül (320), Gümüş (320), Burcu (320), Karanfil (320)
- Sebep: Abone bağlama
Nilüfer
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Akçalar, 236 (660), Avcılar, Manzara
- Sebep: Abone bağlama
Nilüfer
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 12:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Görükle, Değirmen (490), Nalbant
- Sebep: Abone bağlama
Nilüfer
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Görükle, Atmaca (490), Güney (490), Karaca, Çamlıca, Defne (490), Çınar (490), Ahmetpaşa, Alaca, Akça (490), Koza (490), Gülveren
- Sebep: Ağaç kesim
Nilüfer
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Konak, Yaz, Burcu (120), Bakır (120), Beyaz (120), Uğur (120), 1. Bulut, Beşevler, Yalçın, Bağbür, Baruthane Çıkmazı, Beşik (120), Bedel, Şehit Pilot Teğmen Rafet Özsoy, Birlik, Kekik (120), Yüksel, Yıldırım, Kasap Hüseyin, Mimar Sinan, Bayındır, Bağ (120), Yıldız (120), Yavuz (120)
- Sebep: OG tesis çalışması
13 MAYIS 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orhaneli
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Topuk, Topuk, Topuk/6
- Sebep: Ağaç kesim
Orhaneli
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Göynükbelen, Asmalı
- Sebep: Ağaç kesim
Orhaneli
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Karasi, Karasi, Karasi/7
- Sebep: AG tesis çalışması
13 MAYIS 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orhangazi
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Muradiye, D.S.İ. Kanal Yolu 2 Nolu, D.S.İ. Sağ Kanal Yolu, Turist Yolu, Sıra Meşeler Yolu, D.S.İ. Kanal Yolu 1 Nolu
- Sebep: AG hat bakımı
13 MAYIS 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenişehir
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 12:00 - 13:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Marmaracık, Eski Marmaracık, Marmaracık
- Sebep: Bina OG şalt bakım
Yenişehir
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Karasıl
- Sebep: OG hat bakım
Yenişehir
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Çeltikçi, Çeltikçi
- Sebep: OG hat bakım
13 MAYIS 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yıldırım
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Eğitim, 1. Erikli, Eker, 4. Yiğit, 1. Vişne, Ecdat, Teyyareci Mehmet Ali, 2. Kirazlı, 2. Günay
- Sebep: AG tesis çalışması
Yıldırım
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Eğitim, 4. Kader, 2. Emekçi, 2. Papatya, 2. Günay, Tozluoğlu, 3. Emir
- Sebep: AG tesis çalışması
Yıldırım
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Eğitim, 2. Narlı, Menteş, 2. Nişan, Eşkel
- Sebep: AG tesis çalışması
13 MAYIS 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
13 MAYIS 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.