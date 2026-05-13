Başkent EDAŞ arıza duyurusu: Ankara'da 20 ilçede kesinti saatleri belli oldu
Ankara'nın 20 ilçesinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 58 farklı noktada elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin büyük bölümü 8 saate kadar uzanıyor; Çubuk, Gölbaşı, Bala ve Kızılcahamam'da elektrik sabahtan akşama kadar verilmeyecek.
13 MAYIS 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
13 Mayıs 2026 Çarşamba günü Ankara’nın 20 ilçesinde 58 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
13 MAYIS 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Akyurt
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ahmetadil, 465, 447, 429, 433, 434, 431, 448, 555, 435
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 MAYIS 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Altındağ
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ahmetadil, 465, 447, 429, 433, 434, 431, 448, 555, 435
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Altındağ
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Orhangazi, Beşevler, Gicik, 3028, 3029, Gicik, 3010
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Altındağ
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 3017, 3024, 3018, 3008, 3007
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Altındağ
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: 3108, Gicik, 3035, 3039, 3037, 3038, 3106
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Altındağ
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 14:30 │ Süre: 5 saat
- Konum: Büryan, Kaşgar, Akıncılar, Baraj, Beylerbeyi, Cevher, Sencer, Pasinler, Çağrıbey, Selçukbey, Kılıçarslan, Melikşah, Selçuklu, Dandanakan
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 MAYIS 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ayaş
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Ergenekon, Beypazarı, Tekke Küme, C Kümesi Ilıca, Güneyce, Perili, Akkaya, Şehit, Hilmi Çayırlıoğlu, Gazi
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 MAYIS 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bala
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yüceller, 217, 219, Bahçeli, Atatürk, Torunoğlu, Dadaloğlu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 MAYIS 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beypazarı
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Şeyh Şamil, Kuyumcutekke, Kızılcasöğüt, Acısu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 MAYIS 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çankaya
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ahmetadil, 465, 447, 429, 433, 434, 431, 448, 555, 435
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 12:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: 787, 963, 980, 983, 982, 794, 948, İlker, 981
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 13:30 - 16:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Aleksander Dubçek
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 16:30 - 19:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Öğretmenler
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 MAYIS 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çubuk
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Orhangazi, Beşevler, Gicik, 3028, 3029, Gicik, 3010
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kızılek
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Tahtayazı, Kuyumcu, Mutluköy, Dedeler, 2. Yukarıemirler, Kızılöz, 1. Yukarıemirler
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Merkez, Artukça, Sırçalık, Ali, Kayaarkası, Şahne, Kireççik, Kayardı, Giboru, Ambarcık, Merkel, Aşağı, Çakal, Küpoğlu, Musa, Budak, Şişman, Gürgenlik, Köyün Kendisi, Mikail, İmam, Sökücek, Yneri, Özlüce, Hoca Ustaoğlu, Bakacak, Dayı, Köle, Yele, Kahyaoğlu, İlata, Karacakaya, Çanakçı, Hamdioğlu, Şirvan, Osmanoğlu, Aşağı Kışla, Mumra, Küllü, Danya, Dere, Toklukaya, Müezzin, Demir, Göl, Yolüstü, Karşı, Aha, Selim, Akpınar, İskir, Celi, Yukarı Kışla, Pazen, Yukarı, Çorbacı, Zambak, Poyraz, Musrat, Köprülü, Yayla, Apti, Serenli, Meydan, Molla Ömer, Kuşburnu, Orta, Araldı, Çandır, Kök
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 MAYIS 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Elmadağ
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çağdaş, Kargalı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Elmadağ
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Bağevleri, Seyitali, Ediğe
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Elmadağ
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:30 - 11:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Cumhuriyet, İpek, Meslek, Selen, Konur, Derya
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 MAYIS 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gölbaşı
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: 3922, 3917, 3914, 4055, 3959, 3920, 3915, 4700, 3921, 3918, 3916, Karaoğlan, 3913, 3900
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: 17, Ahiboz, 11, 8/1, 4302, 4348, 26, 18, 8_1, 23, 12, 4334, 7, 15, 2, 3, 20, 5, 50, Karapınar, 4308, 4339, 4305, 4322, Sakarya, 49, 4304, 4306, 4352, Fatih, 4318, 19, 4321, 4341, 4335, 4347, 4345, 4323, 4, Ankara, Bağlar, 4319, 4307, 4351, Merkez, 1, 24, 4360, 4324, 4359, Fatih Caddesi, 4317, Sarıkaya, 4357, 4358, 23
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Haymana, 1720, Hacıhasan, Bahçekent Koop, 1711, 1742, Hüdaverdi
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Soğulcak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 3358, 3386, 3310, 3387, 3366, 3385, 3372, 3375, 3384, 3369, 3383, 3367, 3465, 3439, 3449, 3450, 3463, 3435, 3492, 3456, 3491, 1, 3378, Ercan, Atatürk, 3374, 3474, 3382, 3348, Aydın, 2, 3392, 3466, 3346, 3493, 3461, 3403
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Tepeyurt
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 MAYIS 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güdül
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Ergenekon, Beypazarı, Tekke Küme, C Kümesi Ilıca, Güneyce, Perili, Akkaya, Şehit, Hilmi Çayırlıoğlu, Gazi
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 MAYIS 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Haymana
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Merkez, Durupınar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Haymana
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yukarı Toydemir, Aşağı Toydemir
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 MAYIS 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kahramankazan
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 11:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: 529, Dağıstanlı, Enderun, Balıbeyi, Dazıroğlu, Cebelitarık, Karanfil, Barbaros Hayrettin Paşa, Seyhan, Çemberlitaş, Kanal, Vakıf, Akbal, 531, Fethi Giray, Balım Sultan, Türkmen, Fatih, Örencik, Örencikli, Bulat, Dobruca, Rauf Denktaş, Osmancık, Nazik, Emirhan, Cerit, Korkutbey, Ziya Ülhak, Karadağ, Osmangazi
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kahramankazan
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 14:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Barış Manço, Molla Gürani, Necip Fazıl Kısakürek, Alacahisar, Ridaniye, Bağlar, Telfiz, Karanfil, Ziya Ülhak, Emirgan Sultan, Ayasofya
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kahramankazan
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 11:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Akçaören, Çalta
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kahramankazan
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 15:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Çimşit
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 MAYIS 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kızılcahamam
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Doymuşören
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kızılcahamam
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akçakese
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kızılcahamam
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Aşağıçanlı, Kasımlar Salın, Alpular, Yağcıhüseyin, Belpınar, Yayla Yağcıhüseyin, Yukarıçanlı, Yayla Salın, Köseler, Salın
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 MAYIS 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mamak
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ahmetadil, 465, 447, 429, 433, 434, 431, 448, 555, 435
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Mamak
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 2351, 2353, Ortaköy
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Mamak
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 2255, 2283, 2250, 2277, 2282, Karakaya Kutludüğün, 2281, 2285, 2305, Şehit Şeref Seymen, 2228, Kutludüğün, 2292, Pınar, 2286, 2278, 2291
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Mamak
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 15:30 - 17:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Taş Ocakları, 2281, 2304, 2305, Şehit Şeref Seymen, Pınar, 2300, Kutludüğün, 2294, 2286, 2295, 2218, 2301, 2302, 2285
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Mamak
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 14:00 - 15:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Han 8, Yavuz Sultan Selim, Yeşil, Hanönü
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 MAYIS 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nallıhan
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Cumhuriyet Alanı, Gülveren 4, Gülveren 1, Çıkmaz, Bahar, Zafer, Gülveren 2, Hürriyet Sarıyar, Bağlar 2, Fatih, Bağlar 1
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 MAYIS 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Polatlı
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yukarı Toydemir, Aşağı Toydemir
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Polatlı
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 17:30 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Mandıra, Giriş, Sinanlı, Adatoprakpınar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Polatlı
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Merkez, Durupınar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Polatlı
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yıldızlı, Tarım İşletmesi Müdürlüğü
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Polatlı
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Tarım İşletmesi Müdürlüğü, Köprü
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 MAYIS 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pursaklar
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Orhangazi, Beşevler, Gicik, 3028, 3029, Gicik, 3010
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pursaklar
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 14:30 │ Süre: 5 saat
- Konum: Büryan, Kaşgar, Akıncılar, Baraj, Beylerbeyi, Cevher, Sencer, Pasinler, Çağrıbey, Selçukbey, Kılıçarslan, Melikşah, Selçuklu, Dandanakan
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pursaklar
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Kösrelikızığı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 MAYIS 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sincan
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Elmas, Kaya, Bahçe, Ayaş, Şehit Fatih Tezel
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sincan
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: 1601, Çiçektepe, Yeni Peçenek
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sincan
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 15:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Çiçektepe
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 MAYIS 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şereflikoçhisar
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Ankara, Mehtap, Şehitler, Yeşilyurt, Metin Şanal, Dilmen, Fatih, Destan, E-90 Karayolu, Öztürkler, Özdemirler, Evren, Kıyı, Güven, Adnan Menderes, Şirin, Keklik, Kozan, Mustafacık, Atatürk, Öztaşlar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 MAYIS 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenimahalle
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 14:30 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: 1237, 1238/2, 1238/1, 1238
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Yenimahalle
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 00:45 - 05:45 │ Süre: 5 saat
- Konum: İstiklal
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Yenimahalle
- Tarih: 13 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Göl, Demirci, Merkez, Kılcan, Yayla, Isırganlı, Hıdıroğlu, Davutoğlu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 MAYIS 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Çamlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
13 MAYIS 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Etimesgut ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
13 MAYIS 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
13 MAYIS 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Kalecik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
13 MAYIS 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Keçiören ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.