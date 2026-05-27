122 türden bin 500 hayvan çocuklarla buluştu: Sevimli yavruları kucaklarından bırakamıyorlar

Antalya Doğal Yaşam Parkı, yavru sezonunun başlamasıyla birlikte özellikle çocuklu ailelerin ilgi odağı haline geldi. Parkta koyun, keçi, zebra, lemur ve kanguru başta olmak üzere birçok türde yeni doğumlar yaşandı.

122 TÜR, BİN 500 HAYVAN

Parkta görev yapan uzman veteriner hekim Damla Atay, 122 türde yaklaşık 1500 hayvanın barındığını belirtti. Koyun, keçi, papağan, aslan ve kaplan gibi farklı türlerin yer aldığı parkta doğum sezonuyla birlikte yavruların ziyaretçilerle buluştuğunu aktardı.

MİNİ HAYVANAT BAHÇESİNE YOĞUN İLGİ

Çocukların hayvanlarla birebir temas kurabildiği mini hayvanat bahçesi, parkın en çok ziyaret edilen bölümü oldu. Atay, tavşan yavrularının çocukların en çok ilgi gösterdiği hayvanlar arasında yer aldığını söyledi.

Koyun ve keçilerin de çocuklar tarafından beslenebildiğini belirten Atay, "Şehir hayatında hayvanlarla temas edemeyen çocuklara burada bir nebze hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz" dedi.

BAYRAMDA DA KAPILAR AÇIK

Kurban Bayramı boyunca ziyaretçi kabul edeceklerini belirten Atay, tüm vatandaşları parka davet etti.

(DHA)