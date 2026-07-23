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Halk TV Türkiye 12 yaşındaki Mehmet kanalda boğuldu: Ailesinin feryadı boğdu

12 yaşındaki Mehmet kanalda boğuldu: Ailesinin feryadı boğdu

Antalya'da sıcaklardan bunalan ve serinlemek isteyen Mehmet Yalçınkaya boğuldu. Acı haberi alıp olay yerine gelen Yalçınkaya’nın annesi ve babasının feryadı yürek burktu.

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12 yaşındaki Mehmet kanalda boğuldu: Ailesinin feryadı boğdu

Bugün (23 Temmuz) saat 14.30 sıralarında, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi’nde 12 yaşındaki Mehmet Yalçınkaya kardeşleri ve arkadaşları ile gittiği DSİ’nin sulama kanalında akıntıya kapıldı. Ailesi acı habere dayanamadı.

Arkadaşlarının müdahalesine rağmen sudan çıkarılamayan 12 yaşındaki çocuk kayboldu. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD dalgıç ekibi, Yalçınkaya’nın kardeşinin yönlendirmesiyle Mehmet'in gözden kaybolduğu yerde suda arama çalışması yaptı. Yosun ve balçıkla kaplı kanalda bir süre sonra Yalçınkaya’ya ulaşıldı.

12 yaşındaki Mehmet kanalda boğuldu: Ailesinin feryadı boğdu - Resim : 1

Sağlık görevlileri, kanaldan çıkarılan çocuğa kalp masajı yaptı. Ambulansta da masaja devam edildiği sırada, haberi alan Yalçınkaya’nın yakınları olay yerine geldi.

12 yaşındaki Mehmet kanalda boğuldu: Ailesinin feryadı boğdu - Resim : 2

Yalçınkaya’nın annesi kendini yere atıp ağlarken, babası ise polisten oğlunun durumunu öğrenmeye çalıştı. Kepez Devlet Hastanesi’ne götürülen Mehmet Yalçınkaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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