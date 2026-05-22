12 yaşındaki kızını çekiçle öldüren baba yakalandı!

Kadıköy’de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş’ın vahşice katledilmesine ilişkin davada yargı süreci sona erdi.

Baba Nezih Çinkitaş hakkındaki müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Kararın ardından emniyet güçleri harekete geçti.

12 YAŞINDAKİ KIZINI ÇEKİÇLE ÖLDÜREN BABA YAKALANDI!

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; hakkında verilen müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onanan baba Nezih Çinkitaş, İstanbul emniyetinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yargıtay'ın gerekçeli kararını açıklamasının ardından cezasının infazı için aranan Nezih Çinkitaş’ın izi, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince sürüldü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla yakalanan Çinkitaş, emniyete götürüldü.

Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından karardan ilk kez katıldığı bir televizyon programında haberdar olan acılı anne Handan Yılmazer, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kararı değerlendiren anne Yılmazer, kızının katilinin babası olduğunun tescillenmesine yönelik şaşkınlığını dile getirdi. Hande’nin sağlığında babasından herhangi bir şiddet gördüğüne tanık olmadığını belirten Yılmazer, ancak kızının üvey anne Şehnaz Çinkitaş’a dair zaman zaman şikayetlerini kendisine anlattığını ifade etti.

Adalet mücadelesini çeyrek asırdır sürdüren anne, katilin kimliğine dair şüphelerini şu sözlerle özetledi:

“Bunu yaptıysa cezasını çeksin. Kızımın katili üvey annesi de olabilir, babası da… Benim için artık herkes şüpheli.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Kadıköy'de 4 Ocak 2001 tarihinde meydana gelen olayda, 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Hande Çinkitaş, evinde vahşice katledilmiş halde bulunmuştu. Otopsi raporuna göre; küçük kızın başına çekiçle vurulduğu, boğazının kesildiği ve bileklerinde kesik izleri olduğu tespit edilmişti. Uzun yıllar faili meçhul kalan cinayet dosyası, gelişen teknoloji ve yeni deliller ışığında yeniden açılmıştı.

OLAY YERİ GÖRÜNTÜLERİ VE "KURGU" İDDİASI

Olaydan yıllar sonra ortaya çıkan olay yeri inceleme kayıtları, cinayet mahalli üzerindeki şüpheleri derinleştirdi. Görüntülerde, daire girişinde sapı kırılmış bir bıçak, salon girişinde kanlı bir çekiç, mutfakta ise yerlere atılmış bıçak ve makas olduğu görüldü.

Hande’nin odasına giden holdeki duvarda kan izleri ve kapı eşiğinde kanlı bir ayak izi saptandı.

Ancak müşteki avukatı Hasan Kocabey, bu manzaranın tamamen katil tarafından hazırlanmış bir kurgu olduğunu savundu. Kocabey, Hande’nin aslında yatağında öldürüldüğünü, koridordaki duvarda sürtme yoluyla oluşan kan izlerine rağmen yerde hiç kan bulunmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve "direniş" süsü verilmeye çalışıldığını ifade etti.

Ayrıca, Hande’nin avuçlarında bulunan saç tellerinin bizzat kendisine ait olduğu ve makasla kesilerek oraya yerleştirildiği de Adli Tıp raporuna yansıyan bir diğer kritik detay oldu.

YARGI SÜRECİ VE KARAR

Cinayete ilişkin yürütülen yargılama sürecinde, İstinaf Mahkemesi tarafından verilen son kararla baba Nezih Çinkitaş, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, bu cezayı "iyi hal" indirimi uygulayarak müebbet hapse çevirdi.

Aynı davada yargılanan üvey anne Ş. Çinkitaş hakkında verilen beraat kararı ise onandı.

Müebbet hapis cezası alan baba hakkında tutuklama kararı verilmezken, kendisine yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yargıtay’ın son kararıyla birlikte mahkûmiyet hükmü resmen kesinleşmiş oldu.