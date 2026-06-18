12 yaşındaki Kerem'in şüpheli ölümünde ablasından kan donduran iddia

Arkadaşının evinde 2018'de tüfekle vurulan 12 yaşındaki Kerem'in ölümünde şüpheler artıyor. Kerem'in ablası Gül Karakaya kardeşinin görmemesi gerek bir şeyi gördüğü için öldürüldüğünü dile getirdi. Abla Karakaya, "Kardeşimi öldüren kişinin F.B. değil, dayısı Rahmi B." dedi.

ARKADAŞININ ANNESİ İÇİN HAPİS TALEBİ

Yalova'da arkadaşının evine giden 12 yaşındaki Kerem Karakaya, 3 Haziran 2018'de av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Kerem'in arkadaşı F.B. tarafından tüfekle oynarken yanlışlıkla vurulduğu iddia edildi. F.B.’nin cezai ehliyetinin bulunmaması nedeniyle annesi Serpil B., "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanıyordu.

Tüfeğin ağırlığı, 2 kez ateş edilmesi, kartuşun değiştirilmesi ve silahın ateş mekanizmasının F.B. tarafından bilinemeyeceği, delillerin tam toplanmamış olması ve "kasten adam öldürme" şüphesi nedeniyle mahkeme, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

F.B.'nin annesi Serpil B.'nin sağ el, sol el ve özellikle yüz swap örneklerinin tamamında atış artığına rastlanıldı. Mütaalada, S.B. olayın hemen ardından alınan ifadesinde olay sonrasında tüfeğe dokunduğunu ifade ettiyse de sağ, el ve sol elinden alınan swap örneklerinde atış artığına rastlanılmasını doğrular nitelikte olsa bile yüzünde atış artığına rastlanılmasının izahtan vareste olduğu kaydedildi.

Savcılık, Serpil B.'nin kasten öldürme suçundan hapsini talep etti.

"DAYISI ÖLDÜRDÜ"

Kerem'in ablası Gül Karakaya, Sabah'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Abla Karayaka, kardeşinin öldüren kişinin F.B.'nin dayısı Rahmi B. olduğunu ifade etti. Kerem'in görmemesi gerek bir şeyi görüdüğü için katledildiğini ifade eden Gül Karakaya şöyle konuştu:

"Cinayeti 11 yaşındaki F.B.'nin işlediğini gösterip olayı kazaya bağlamak istiyorlar. Kardeşimi o çocuğun öldürmediği bariz bir şekilde belli. 11 yaşındaki bir çocuğun çift kırma av tüfeğini tek başına alıp kurması imkânsız. F.B. de ifadesinde kartuşu kendisinin çıkarmadığını söylüyor. Bu da silaha başka birinin müdahale ettiği anlamına geliyor. Çocuğun annesi Kerem'i tutmuş, dayısı da sıkmış"