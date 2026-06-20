12. Yargı Paketi’nde çocuk suçlulara yönelik yeni düzenleme: Yaş indirimi sınırlandırılacak

Ağır suç işleyen çocuklara yönelik ceza politikalarında değişiklik hazırlığı sürüyor. Meclis gündemine gelmesi beklenen 12’nci Yargı Paketi kapsamında, kasten öldürme ve ağır yaralama gibi suçlarda uygulanan yaş indiriminin kapsamının daraltılması ve cezaların caydırıcılığının artırılması yönünde düzenlemeler üzerinde çalışıldığı öğrenildi.

Sokak çeteleri ve organize suç örgütlerinin, çocukları suç faaliyetlerinde kullanması kamuoyunda ve hukuk çevrelerinde tartışılmaya devam ediyor. Uzmanlar, suç örgütlerinin çocukları hedef seçmesinde cezai yaptırımlardaki yaşa bağlı farklılıkların yanı sıra çocukların manipülasyona daha açık olmasının etkili olduğuna dikkat çekiyor.

İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının son dönemde yürüttüğü koordineli çalışmalar kapsamında, özellikle ağır suçlara sürüklenen çocuklara yönelik mevcut yasal düzenlemelerin yeterliliği yeniden değerlendiriliyor. Güvenlik birimlerinin raporlarında, bazı suç örgütlerinin çocukları kurye, gözcü veya doğrudan suçun faili olarak kullanmaya çalıştığına ilişkin tespitlerin yer aldığı belirtiliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan hukukçu Sabri Canpolat, toplumda yaygın olan “çocuklar ceza almaz” algısının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Türk Ceza Kanunu’nda 12 yaşını doldurmamış çocukların cezai sorumluluğunun bulunmadığını hatırlatan Canpolat, suça karışan çocukların önemli bir bölümünün 12-15 yaş aralığında olduğunu ve bu gruptaki çocukların işledikleri fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını kavrayabildiklerinin tespit edilmesi halinde ceza sorumluluğu taşıdığını ifade etti.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Canpolat, yaş küçüklüğü nedeniyle uygulanan ceza indirimlerinin bulunduğunu ancak bunun tamamen cezasızlık anlamına gelmediğini belirterek, yaş indirimi hükümlerinin yeniden gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Öte yandan uzmanlar, suça sürüklenen çocukların yalnızca adli yaptırımlarla değil, uzun vadeli sosyal sonuçlarla da karşı karşıya kaldığını vurguluyor. Eğitim hayatından uzaklaşma, toplumsal dışlanma ve yeniden suç işleme riskinin çocukların geleceğini olumsuz etkilediği belirtilirken, sabıka kayıtlarının da topluma yeniden kazandırılma süreçlerinde önemli zorluklar oluşturduğu ifade ediliyor.

DÜZENLEME YOLDA

Meclis gündemine gelmesi beklenen 12’nci Yargı Paketi’nde ise ağır suç işleyen çocuklara yönelik ceza uygulamalarında bazı değişikliklerin yer alması öngörülüyor. Taslak çalışmalarda, kasten öldürme ve ağır yaralama gibi suçlarda yaş indiriminin kapsamının daraltılması ve caydırıcılığın artırılmasına yönelik düzenlemelerin değerlendirildiği öğrenildi.