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Halk TV Türkiye 12 medeniyete ait 10 bin eser Beykoz'daki bir evden çıktı! Kaçakçılar serbest kaldı

12 medeniyete ait 10 bin eser Beykoz'daki bir evden çıktı! Kaçakçılar serbest kaldı

Beykoz’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 12 medeniyete ait olduğu değerlendirilen 10 binden fazla tarihi eser ve sikke ele geçirildi. Şüpheliler ise serbest bırakıldı.

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İstanbul Beykoz’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, farklı medeniyetlere ait olduğu değerlendirilen 10 binden fazla tarihi eser ve sikke ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet' suçu kapsamında, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

12 medeniyete ait 10 bin eser Beykoz'daki bir evden çıktı! Kaçakçılar serbest kaldı - Resim : 1

Çalışmalarda, Beykoz’da bir evde tarihi eser niteliğindeki çok sayıda kültür varlığının yasadışı olarak bulundurulduğu tespit edildi.

12 medeniyete ait 10 bin eser Beykoz'daki bir evden çıktı! Kaçakçılar serbest kaldı - Resim : 2

ANADOLU SELÇUKLU, BÜYÜK SELÇUKLU, ROMA, BİZANS DÖNEMİNE AİT ESERLER

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 6 bin 819 obje ve 3 bin 366 sikke olmak üzere toplam 10 bin 185 tarihi eser ele geçirildi.

12 medeniyete ait 10 bin eser Beykoz'daki bir evden çıktı! Kaçakçılar serbest kaldı - Resim : 3

Ele geçirilen eserlerde yapılan incelemelerde, objelerin Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu, Urartu, Hitit, Yunan, Roma, Bizans, Asur, Mezopotamya, Emevi, Abbasi ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirildi.

12 medeniyete ait 10 bin eser Beykoz'daki bir evden çıktı! Kaçakçılar serbest kaldı - Resim : 4

Eserlerin farklı medeniyetlerin sosyal yaşamını, inanç sistemlerini, sanatsal anlayışlarını ve ekonomik faaliyetlerini yansıtan arkeolojik objeler, sikkeler, kitabeler ve çeşitli tarihi eserlerden oluştuğu belirtildi.

12 medeniyete ait 10 bin eser Beykoz'daki bir evden çıktı! Kaçakçılar serbest kaldı - Resim : 5

KAÇAKÇILAR SERBEST KALDI

Uzmanların ilk incelemelerinde ele geçirilen eserlerin büyük bölümünün müzelerde sergilenebilecek nitelikte olduğu değerlendirilirken, eserlerin çeşitliliği, tarihi değeri ve miktarı dikkate alındığında operasyonun Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarihindeki en nitelikli tarihi eser operasyonlarından biri olduğu ifade edildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyaları ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kaçakçılık Tarihi Eser İstanbul
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