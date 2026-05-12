İZSU duyurdu: Dikili'deki 24 saatlik kesinti son bulacak

İzmir'in 12 ilçesinde bugün arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak. En uzun kesinti 10 saatle Menderes'te; Torbalı'da 9 saat, Dikili'de 24 saate ulaşan kesinti uygulanıyor. Bayındır, Bornova ve Konak da etkileniyor.

12 MAYIS 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ

12 Mayıs 2026 Salı günü İzmir’in 12 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçeler…

12 MAYIS 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ

Bayındır

  • Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 11:00 - 15:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: CamiiHacı BeşirHacı İbrahimHatayKurtOrta
  • Sebep: Ana boru arızası

12 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ

Bayraklı

  • Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 09:50 - 12:50 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Osmangazi, 592/4, 592/5, 592/22 Sokak
  • Sebep: Boru deplasman çalışması

12 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ

Bornova

  • Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 09:50 - 11:50 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Atatürk, 948 Sokak
  • Sebep: Branşman arızası

12 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ

Çiğli

  • Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 10:40 - 11:40 │ Süre: 1 saat
  • Konum: AtaşehirYeni, 8204 Sokak No 8
  • Sebep: Ana boru arızası

12 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ

Dikili

  • Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi 13:00 - 12 Mayıs 2026 Salı 13:00
  • Saat: 13:00 - 13:00 │ Süre: 24 saat
  • Konum: SalimbeyİsmetpaşaGazipaşaCumhuriyet
  • Sebep: İçme suyu terfi merkezi bakım-onarım çalışması

Dikili

  • Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Çandarlı, Hoca Ahmet Yesevi Sokak
  • Sebep: Ana boru arızası

12 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ

Karabağlar

  • Tarih: 16 Nisan 2026 - 22 gün boyunca (pazar günleri hariç)
  • Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Arap Hasan
  • Sebep: Arızalı branşmanların yenilenmesi, içme suyu altyapı çalışması

12 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

Kemalpaşa

  • Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 08:00 - 12:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Ulucak İstiklalUlucak Mustafa Kemal Atatürk
  • Sebep: Ana boru arızası

12 MAYIS 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ

Konak

  • Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 10:40 - 12:40 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Alsancak, Cumhuriyet Caddesi 276 önü
  • Sebep: Ana boru arızası

Konak

  • Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 10:30 - 12:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Mehmet AkifUlubatlı, Toros Caddesi
  • Sebep: Ana boru arızası

Konak

  • Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
  • Konum: UlubatlıYavuz Selim26 Ağustos, 2377 Sokak
  • Sebep: Müteahhit çalışması

12 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ

Menderes

  • Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 08:00 - 18:00 │ Süre: 10 saat
  • Konum: AtaköyÇakaltepeÇamönüÇileÇilemeDeğirmendereDeveliGölovaSancaklıTekeli AtatürkTekeli Fevzi Çakmak
  • Sebep: Elektrik arızası kaynaklı su kesintisi

12 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ

Menemen

  • Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 10:45 - 13:45 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Gazi
  • Sebep: Ana boru arızası

12 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ

Torbalı

  • Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 09:26 - 18:26 │ Süre: 9 saat
  • Konum: KuşçuburunYazıbaşı
  • Sebep: Ana boru arızası, hat yenileme çalışması

Torbalı

  • Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 09:04 - 13:04 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Sağlık
  • Sebep: Ana boru arızası

12 MAYIS 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ

Urla

  • Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Gülbahçe
  • Sebep: Ana boru arızası
12 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ

12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Aliağa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

12 MAYIS 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ

12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

12 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ

12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bergama ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

12 MAYIS 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ

12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

12 MAYIS 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ

12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Buca ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

12 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ

12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

12 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ

12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Foça ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

12 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ

12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Gaziemir ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

12 MAYIS 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ

12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Güzelbahçe ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

12 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ

12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karaburun ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

12 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ

12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

12 MAYIS 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ

12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

12 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ

12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kiraz ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

12 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ

12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

12 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Ödemiş ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

12 MAYIS 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ

12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Seferihisar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

12 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ

12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

12 MAYIS 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ

12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Tire ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İzmir Su Kesintisi
