İZSU duyurdu: Dikili'deki 24 saatlik kesinti son bulacak
İzmir'in 12 ilçesinde bugün arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak. En uzun kesinti 10 saatle Menderes'te; Torbalı'da 9 saat, Dikili'de 24 saate ulaşan kesinti uygulanıyor. Bayındır, Bornova ve Konak da etkileniyor.
12 MAYIS 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ
12 Mayıs 2026 Salı günü İzmir’in 12 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçeler…
12 MAYIS 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 11:00 - 15:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Camii │ Hacı Beşir │ Hacı İbrahim │ Hatay │ Kurt │ Orta
- Sebep: Ana boru arızası
12 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:50 - 12:50 │ Süre: 3 saat
- Konum: Osmangazi, 592/4, 592/5, 592/22 Sokak
- Sebep: Boru deplasman çalışması
12 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:50 - 11:50 │ Süre: 2 saat
- Konum: Atatürk, 948 Sokak
- Sebep: Branşman arızası
12 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:40 - 11:40 │ Süre: 1 saat
- Konum: Ataşehir │ Yeni, 8204 Sokak No 8
- Sebep: Ana boru arızası
12 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi 13:00 - 12 Mayıs 2026 Salı 13:00
- Saat: 13:00 - 13:00 │ Süre: 24 saat
- Konum: Salimbey │ İsmetpaşa │ Gazipaşa │ Cumhuriyet
- Sebep: İçme suyu terfi merkezi bakım-onarım çalışması
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çandarlı, Hoca Ahmet Yesevi Sokak
- Sebep: Ana boru arızası
12 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
- Tarih: 16 Nisan 2026 - 22 gün boyunca (pazar günleri hariç)
- Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Arap Hasan
- Sebep: Arızalı branşmanların yenilenmesi, içme suyu altyapı çalışması
12 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 08:00 - 12:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Ulucak İstiklal │ Ulucak Mustafa Kemal Atatürk
- Sebep: Ana boru arızası
12 MAYIS 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:40 - 12:40 │ Süre: 2 saat
- Konum: Alsancak, Cumhuriyet Caddesi 276 önü
- Sebep: Ana boru arızası
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:30 - 12:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Mehmet Akif │ Ulubatlı, Toros Caddesi
- Sebep: Ana boru arızası
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Ulubatlı │ Yavuz Selim │ 26 Ağustos, 2377 Sokak
- Sebep: Müteahhit çalışması
12 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 08:00 - 18:00 │ Süre: 10 saat
- Konum: Ataköy │ Çakaltepe │ Çamönü │ Çile │ Çileme │ Değirmendere │ Develi │ Gölova │ Sancaklı │ Tekeli Atatürk │ Tekeli Fevzi Çakmak
- Sebep: Elektrik arızası kaynaklı su kesintisi
12 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:45 - 13:45 │ Süre: 3 saat
- Konum: Gazi
- Sebep: Ana boru arızası
12 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:26 - 18:26 │ Süre: 9 saat
- Konum: Kuşçuburun │ Yazıbaşı
- Sebep: Ana boru arızası, hat yenileme çalışması
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:04 - 13:04 │ Süre: 4 saat
- Konum: Sağlık
- Sebep: Ana boru arızası
12 MAYIS 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Gülbahçe
- Sebep: Ana boru arızası
12 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Aliağa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
12 MAYIS 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
12 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bergama ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
12 MAYIS 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
12 MAYIS 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Buca ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
12 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
12 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Foça ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
12 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Gaziemir ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
12 MAYIS 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Güzelbahçe ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
12 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karaburun ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
12 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
12 MAYIS 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
12 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kiraz ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
12 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
12 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Ödemiş ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
12 MAYIS 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Seferihisar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
12 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
12 MAYIS 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Tire ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.