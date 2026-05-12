GDZ Elektrik bugün İzmir'in 24 ilçesini listeye aldı: Kesinti saatleri belli oldu
İzmir'in 24 ilçesinde bugün şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 53 farklı noktada elektrik kesintisi yaşanacak. Bergama, Buca, Karaburun, Kiraz, Ödemiş ve Torbalı'da kesintiler 8 saate ulaşıyor.
12 MAYIS 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
12 Mayıs 2026 Salı günü İzmir’in 24 ilçesinde 53 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
12 MAYIS 2026 İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayındır
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 20:00 - 04:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yeşilova (Yakapınar Çayırı Küme Evleri), Yakapınar, Necati Uza, Mektep (Okul Sk., Örentepe Cd., Yaşar Doğu Cd., Vidin Sk., Vali Kazım Dirik Cd., Toplu Konut Sk., Mızrak Sk., Mithat Paşa Cd., Konut Sk., Çırpı Havuzbaşı Cd., Fevzi Çakmak Cd., Alptekin Sk., 1001. Sk., Şehit Oktay Ardıç Sk., İstasyon Yolu Sk.), İbrahimçavuş, Hasköy (Şehit İbrahim Erince Cd., Sazlık Sk., Mezarlık Yolu Sk., Hasköy Cami Sk., Adnan Menderes Sk., 6.-15. Çıkmaz Sk., Hasköy İnönü Sk.), Çırpı Cami (Hasan Adanır Sk., Gazi Sk., Eski Değirmen Sk., Erçolak Sk., Cansızlar Sk., 2 Küme Evleri, 1101. Sk., Canbazoğlu Sk., Lonca Civarı Sk., Mehmet Akyavaş Sk., Hacı Ahmet Cd., Abdi Yalçın Cd., Çınar Çıkmazı Sk., Sanayi Sk., Şalioğlu Sk., Sakızlıoğlu Sk., Saim Çavuş Sk., Mustafa Sk., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Murat Hoca Sk., Kuloğlu Sk., Kemal Sk., Kazım Karabekir Sk., Karababa Sk., Hasan Ali Çıkmazı Sk.), Kızılcaova, Havuzbaşı (Havuzbaşı Köyü İç Yolu, Bayındır Torbalı Yolu, 2. Küme Evleri, Havuzbaşı Köyiçi Küme Evleri), Çiftçigediği (Canlı İstasyon Cd.), Arıkbaşı (Arıkbaşı Hürriyet Sk., Şehitlik Küme Evleri, İmamevi Sk., Yeşilçam Sk., Sevgi Yolu Sk., Hürriyet1 Sk., Göçmen Sk., Huzur Sk., Bahar Sk., Arıkbaşı Cd., Akçam Sk., 4 Eylül Sk., Arıkbaşı Cami Sk., Arıkbaşı Cumhuriyet Sk.)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
12 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayraklı
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Cengizhan, 2181/9, 1615/17, 1615/8, 2181/10, 2195/7, 1615/15, 1615/16, 2195/5, 1620/12, 1620/39, 2195/1, 2195/2, 2195, 1620/15, 1620/4, 1620/5, 2181/11, 1615/7 Sokak
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bayraklı
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Cengizhan, 1620/92, 1615/17, 1620/23, 1620/91, 2195, 1620/26, 1620/90, 1620/34, 1620/39, 1620/22, 1620/94, 1620/4, 1620/24, 1620/12 Sokak
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bayraklı
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:45 - 15:45 │ Süre: 6 saat
- Konum: Cengizhan, 1615/8, 1615/11, 2195/7, 2193/1, 1620/39, 1620/12, 2193 Sokak
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bayraklı
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Soğukkuyu, 1848 Sokak
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
12 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bergama
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: İslamsaray
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bergama
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ayvatlar (Ayvatalar Küme Evleri)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
12 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bornova
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 11:00 - 12:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: İnönü, 781, 782, 783, 799, 798, 797, 796, 795, 794, 793, 785/1, 785 Sokak, Özdar Cd., 800, 801, 770, 780, 784, 802, 816 Sokak, Hürriyet Cd., Park İçi Yolu
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bornova
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Eğridere, Eğridere Cd.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
12 MAYIS 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Buca
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Yiğitler, Onat Cd., 367, 365, 363 Sokak │ Çamlık, 856, 854, 415/1, 411/2 Sokak
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Buca
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Barış, 337, 299, 366/3, 366/2, 366/1, 333, 331, 302 Sokak │ Yiğitler, 366 Sokak
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Buca
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kırklar, 5025, 5009, 5011, 5017, 5019, 5022, 5021, 5029, 5024 Sokak, Mevlana Cd., Demokrasi Cd., 5005, 5004, 5006, 5007, 5008, 5010, 5016, 5012, 5013, 5002, 5001, 5003, 5014, 5018, 5028/1, 5002/3, 5031, 5033/1, 5027 Sokak, İpek Küme Evleri, 6007, 5015, 5027/1 Sokak, Kocaorman Mevkii, 5031/1, Karataş Sk., 5023, 5002/4, 5025/4, 5028, 5025/1, 5033, 5000, 5025/2, 5026, 5030 Sokak, Karabağlar Sk., Karatekeli Cd., 5020 Sokak │ Doğancılar, 6002, 6003, 6003/1, 6004, 6005, 6006, 6002/1, 6010, 6004/1, 6013, 6030, 6015, 6001 Sokak, Yunus Emre Cd.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
12 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çeşme
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Cumhuriyet, 4500, 4503, 4504, 4505, 4535, 4534, 4531, 4511, 4510, 4506, 4505/1, 4501 Sokak
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Çeşme
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Ildır
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
12 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Dikili
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Cumhuriyet, 346, 355 Sokak, Atatürk Cd., 361 Sokak, Bahriye Üçok Cd., 342, 353, 359 Sokak │ İsmetpaşa, 127/2, 80, 84 Sokak, Menekşe Sk., 127/1 Sokak, Burmalı Çeşme Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
12 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Foça
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Mustafa Kemal Atatürk, Ulusoy Sk., Toros Sk., Talih Sk., Stadyum Sk., Savran Sk., Onur Sk., Okul Sk., Merkez Cd., Kaşıkcı Sk., Kazdağlı Sk., Kaynar Sk., Hacı Mehmet Sk., Gezener Sk., Akgün Sk., Kolçakoğlu Sk., Işın Sk., Rıhtım Sk., Ali Yeğen Sk., Anıl Sk., Avşar Sk., Açelya Sk., Benel Sk., Mehmetçik Cd., Şirin Sk., Ölçer Sk., Öksüz Cd., Çınar Sk., Çiğdem Sk., Zeki Sk., Zaman Sk. │ Fevzi Çakmak, İzmir Cd., Ziya Garip Sk., Yıldız Sk., Yavuz Sk., Yavez Sk., Soylu Sk., Orkun Sk., Kurtuluş Cd., Kalkan Sk., Kahveci Sk., Girne Cd., Aslan Sk., Akman Sk., Akar Sk., Kanarya Sk., A. Nayap Dinçer Cd., Doğan Sk., Dere Sk., Cumhuriyet Cd., Atay Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
12 MAYIS 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güzelbahçe
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Kahramandere, 295, 297, 301, 514, 811 Sokak │ Çelebi, Şehit Kemal Cd., 271, 281, 293 Sokak
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
12 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karabağlar
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 01:00 - 01:15 │ Süre: 15 dakika
- Konum: Metin Oktay, 108/6, 108/4, 108/17, 108/16, 108/12, 108/11, 108/10, 108/7 Sokak │ Maliyeciler, 52/122 Sokak, İhsan Alyanak Blv., Polat Cd., 9207, 9203/1, 9203, 9202, 9201, 9200, 52/172, 52/127, 52/126, 52/125, 52/124, 52/123, 52/120 Sokak │ Esenyalı, 121, 119/2, 119/1, 119, 108/27, 108/1 Sokak │ Vatan, 9105, 9105/1, 9105/12, 9105/14, 9105/2, 9105/3, 9105/4, 9138, 9140, 9150, 9150/1, 9150/2, 9151, 9166, 9166/1, 9181, 9195, 9195/13, 9195/5, 9195/8, 177/9, 9077, 9080/1, 9080/6, 9087, 9225, 9231, 9232, 9242 Sokak, Faruk Akar Karasu Cd., 9105/11, 9177, 9089/1, 9092 Sokak │ Basın Sitesi │ Adnan Süvari, 108/8 Sokak, Adnan Süvari Parkı İçi Yolu, 175/3, 108/9, 108/59, 108/53, 108/46, 108/34, 108/32, 108/31, 108/29, 108/20, 108/18, 108/13 Sokak │ Salih Omurtak, 9638 Sokak │ Şehitler, 52/30 Sokak │ Tahsin Yazıcı, 9243, 9246, 9249, 9298/1, 9300 Sokak
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Karabağlar
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 01:15 - 01:45 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Esenyalı, 108/27, 108/26, 108/25, 108/24, 108/2 Sokak │ Basın Sitesi, 250 Sokak, Şehit Ceysu Ceylan Sk., İnönü Cd., 215, 175/5, 175/4, 175/3, 175, 173/5, 173/4, 173/1, 172/2, 172, 168, 165, 163, 162, 161 Sokak │ Bahçelievler, 502/2, 328, 327, 326 Sokak │ Arap Hasan, Tanju Okan Parkı İçi Yolu, 264, 261, 260, 259, 252, 239, 238, 237, 236, 235/1, 235, 234, 228, 177/1 Sokak │ Adnan Süvari
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
12 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karaburun
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: İnecik (Kaynarpınar Küme Evleri, İnecik Küme Evleri, 4019/5, 4015 Sokak)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Karaburun
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Salman (Salman Köyü, Salman Denizgiren Küme Evleri, Başöğretmen Atatürk Küme Evleri) │ Merkez │ Tepeboz (Yeni Liman Küme Evleri) │ Sarpıncık (Sarpıncık Küme Evleri) │ Hasseki (Tenha Sakıztepe Sitesi İç Yolu Sk., Yatak Küme Evleri, Hasseki Küme Evleri) │ Yayla (Yayla Küme Evleri) │ Parlak (Çullu Yüzü Küme Evleri, Tarlaiçi Küme Evleri, Çardak Tepesi Küme Evleri, Zeytinlik Küme Evleri, Ören Deresi Küme Evleri, Burunucu Küme Evleri, Ovaiçi Küme Evleri) │ Küçükbahçe (Küçükbahçe Denizgiren Küme Evleri, 8100 Sokak, Küçükbahçe Küme Evleri, Eğriliman Küme Evleri, 8107 Sokak)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Karaburun
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Küçükbahçe, Kocadere Sk., 8164, 8162, 8163, 8169, 8158 Sokak, Karareis Küme Evleri, Adası Sk. │ Eğlenhoca
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
12 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karşıyaka
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:30 - 12:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Dedebaşı, 6152, 6153, 6154 Sokak, Ordu Blv., Caher Dudayev Blv., 6151, 6145, 6134, 6111/3, 6011/5 Sokak
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Karşıyaka
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Yalı, 6440/8, 6470/1, 6471, 6472/1, 6477, 6479, 6503, 6440/4, 6440/3 Sokak, Okan Yüksel Cd., 6440/7 Sokak, İdil Biret Cd.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
12 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kemalpaşa
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 16:00 │ Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Ulucak Cumhuriyet, Adnan Menderes Blv., 9109 Kazım Karabekir Cd., 9300, 9122, 9121, 9120, 9118, 9116, 9115, 9113, 9081, 9071, 83, 77, 156, 114, 107, 103 Sokak │ Ulucak Mustafa Kemal Atatürk, Ulucak Kavşağı, 9261, 9162 Sokak, Ulucak İzmir Cd., Sıtkı Aydınel Cd., 9209 Sokak, Necdet Bukey Cd., Mustafa İsmet İnönü Cd., Celal Bayar Blv., 9251, 9247, 9243, 9239, 9235, 9233, 9229, 9225, 9214, 9212, 9210, 9206, 9204, 9202, 9196, 9194, 9192, 9173, 9171, 9169, 9160, 9119, 9113/1, 9245, 208, 204/1, 200/1, 117/1, 101, 9188, 9237 Sokak, Mehmet Akif Ersoy Cd., 9200, 9117, 110 Sokak, Şehit Mustafa Akmansoy Cd. │ Ulucak İstiklal, 9028 Sokak, Turgut Özal Blv., 9222, 9220, 9218, 9216, 9167, 26 Sokak
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kemalpaşa
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 16:00 │ Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Damlacık, 9528, 9524, 9521, 9501, 9534, 9538, 9523, 9502, 9511, 9513, 9516, 9519, 9518, 9506, 9507, 9503, 9522, 9517, 9512, 9514 Sokak, Mustafa İsmet İnönü Cd., 9505, 9508 Sokak, Damlacık Köyü İç Yolu, 9509, 9520, 9532 Sokak, 9267/1, 9531, 9515, 9527, 9526 Sokak, Sıtkı Aydınel Cd., 9533, 9510, 9525 Sokak, Damlacık Yayla Sk., Kuyucak Sokak, Damlacık Cumhuriyet │ Ulucak Cumhuriyet, 9150/1, 113/2 Sokak, Turgut Özal Blv., 9244, 9150, 9139, 9125, 9113/2, 9113, 130, 113/1, 9128 Sokak │ Ulucak Mustafa Kemal Atatürk, 9205 Sokak, Şehit Mustafa Akmansoy Cd., 9254, 9187, 9195, 9209 Sokak, Celal Bayar Blv., 9267, 9260, 9258, 9255, 9250, 9231, 9227, 9223, 9221, 9219, 9217, 9214, 9212, 9210, 9197, 9193, 9191, 9189, 9183 Sokak, Mehmet Akif Ersoy Cd. │ Beşpınar │ Ulucak İstiklal, 9129 Sokak, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Salbaş Cd., 9538 Sokak, Gazi Blv., 9299, 9248, 9246, 9242, 9240, 9236, 9232, 9228, 9226, 9224, 9222, 9220, 9216, 9185, 9181, 9179, 9177, 9171, 9163, 9161, 9159, 9155, 9153, 9151, 9149, 9147, 9145/1, 9145, 9144, 9143, 9135, 9132, 216/2, 216/1, 177/1, 163/2, 163/1 Sokak
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
12 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kiraz
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yeşildere (Bayraklı Küme Evleri, Yeşildere Yolu, Yeşildere Küme Evleri, Kaplan Küme Evleri, Sapadere Küme Evleri)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
12 MAYIS 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Konak
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 00:00 - 00:30 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Yeşildere, 5366, Ballıkuyu Cd., 5321, 5327, 5329, 5330, 5331, 5332, 5333, 5333/1, 5339, 5354, 5357, 5360, 5361, 5362, 5363, 5364, 5365, 1118, 1087, 1086, 1085, 1084, 1083, 1079, 1078, 5320, 5322, 5323, 5324, 5325, 5326, 5328 Sokak │ Akarcalı, 1111, 1112, 1116, 1117, 1126, 1130, 1131, 1039, 1074, 1088, 1090, 1091, 1093, 1095, 1100, 1106, 1108, 1109, 1110 Sokak │ Aziziye, 711, 711/1, 711/2, 711/3, 715, 715/5, 715/6, 717, 729, 731/9, 731, 727, 717/1 Sokak │ Ballıkuyu, 1012, 5296, 5302 Sokak, Ballıkuyu Cd. 1. Çk., 5336/1, 5319, 5318, 5307, 5308, 5308/1, 5317, 5316, 5315, 5314, 5313, 5312, 5309/2, 5309/1, 5309 Sokak │ Zeytinlik, 1140 Sokak, Gürçeşme Cd., 1133 Sokak │ Güney, 2201/1, 2201, 2200, 1200, 1159, 1158, 1156, 1155, 1154, 1153, 1150, 1143, 1141 Sokak │ 1. Kadriye, 732/2, 732/4 Sokak │ Yenidoğan, Gaziler Cd., 1198, 1197, 1196, 1195, 1139, 1138/1, 1138, 1137 Sokak │ Kosova, 730, 5349, 5348, 5311, 5312/1, 5335, 5336, 5337, 5337/1, 5338, 5340, 5341, 5343, 5344, 5347, 5347/1, 5347/2, 1005, 5276 Sokak │ Hilal, 1218/1 Sokak │ Hasan Özdemir, 732 Sokak │ İmariye │ Kocakapı, 1039/1, 1041, 1063, 1064, 1065, 1072, 1073, 1098, 1099, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1120, 1281, 954, 954/1 Sokak, Aziziye Parkı İçi Yolu
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Konak
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 01:15 - 01:45 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Kılıç Reis, İnönü Cd., 329 Sokak │ Piri Reis, Piri Reis Parkı İçi Yolu, 298, 285/2, 285/1, 269/4, 269/2, 269/1, 269, 255, 249, 285, 271, 269/5, 200 Sokak │ Çankaya, Şehit Ceysu Ceylan Sk., 233, 156, 150, 137, 136, 131 Sokak │ Murat Reis, Halikarnas Balıkçısı Sk., 258, 255/2, 255/1, 251, 247, 246, 245, 244, 242, 240, 231, 230, 229, 201, 199, 184, 183 Sokak
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Konak
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 16:00 - 16:30 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Yeşildere, Zeytinlik, Yenidoğan, Kosova, Kocakapı, İmariye, Hilal, Hasan Özdemir, Güney, Ballıkuyu, Aziziye, Akarcalı, 1. Kadriye (00:00-00:30 kesintisiyle aynı bölgeler)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Konak
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Hilal, Gaziler Cd. │ Yenidoğan, 1195, 1196, 1197 Sokak
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
12 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
Menderes
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Tekeli Fevzi Çakmak, 9020/9, 9025/4, 9027, 9012, 9024/12, 9021/4, 9020/3, 9024/7, 9020/2, 9006, 9027/2, 9020/15, 9020/14, 9025/3 Sokak, Kazım Karabekir Cd., Esentepe Sk., Anafartalar Zaferi Sk., İtob Cd., 9024/1, 9004, 9021/3, 9024/6, 9024/8, 9020, 9024/5, 9026/3, 9025, 9026/2, 9027/4, 9021, 9002 Sokak, Bahar Sk., Bayır Sk., Dicle Sk., 9004/1 Sokak, Gelincik Sk., Karanfil Sk., Kızılırmak Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Mustafa Kemal Atatürk Blv., Nehir Sk., Petek Sk., Piri Reis Sk., Poyraz Sk., Sıra Selvi Sk., Toros Sk., Türbe Sk., Yayla Sk., Yeşillik Sk., Yıldız Sk., Zeytinlik Sk., Çiftlik Sk., Çiçek Sk., 9021/2, 9026/1, 9024/4 Sokak, Meriç Sk., 9024/11, 9024, 9024/10 Sokak │ Cüneytbey, Değirmen Sk., Doğan Sk., Helvacı Sk., Kuva-i Milliye Cd., Saha Sk., Tan Sk., Ürüncü Sk., İbrahim Turan Cd., Şehit Murat Cd., 9511, 632, 9510, 635/1 Sokak, Şebboy Sk., 643/1, 9513/1, 660, 626, 605/1, 9504, 645/1, 601-650 arası sokaklar, Alan Sk., Armutluk Sk., Cüneyt Bey Sk., Sürmenli Sk. │ Gazipaşa, 701 Sokak │ Gölcükler, Armutluk 3 Sk., 799 Sokak, Sinafaklar Sk., İstasyon Cd. │ Görece Cumhuriyet, Süleyman Demirel Blv., Cemal Gürsel Blv., 5120, 5125 Sokak, Ahmet Necdet Sezer Blv., Gülçırpı Cd., Mithatpaşa Cd., Çevre Yolu │ Hürriyet, 5114 Sokak │ İTOB OSB │ Kasımpaşa, 201, 202/1 Sokak, 50. Yıl Cd., Atatürk Cd., Okul Sk. │ Mithatpaşa, 556, 557, 565, 558, 559, 560, 561, 563 Sokak, Yol Özbakan Sk., 509, 510, 511, 512, 513 Sokak, Ova Yolu Sk. │ Çakaltepe, 7320 Sokak │ Çileme, Karakuyu Yolu Cd., Karakuyu Sk., 7541 Sokak │ Tekeli Atatürk, Sakarya Sk., 9041, 9030/6, 9044/1, 9030, 9034, 9052/3 Sokak, Şair Namık Kemal Sk., Barbaros Hayrettin Sk., 9035, 9036, 9030/7, 9001, 9003, 9007, 9009, 9011, 9013, 9015 Sokak, Cami Sk., Dedeoğlu Sk., Demiryolu Sk., Dumlupınar Sk., Fırat Sk., Gülistan Sk., Haliç Sk., Laleli Sk., Nene Hatun Sk., Osman Kibar Sk., Osmangazi Sk., Düz Ova Sk., Pelin Sk., Süleyman Çelebi Cd., Çayır Sk., Şehit Er İbrahim Kocagöbek Sk., 9003/1, 9011/1 Sokak │ Karakuyu, 7661, 7659, 7657, 7654, 7652, 7653, 7650, 7657/2, 7660, 7657/1, 7651, 7656, 7662, 7655 Sokak │ Altıntepe, 9558, 9552, 2000, 9557 Sokak, Damlar Küme Evleri, 9550 Sokak, Armutluk 1 Küme Evleri, Jandarma Yolu Küme Evleri, 9553, 9550/1 Sokak, Gala Sk., Sarıçay 1. Küme Evleri, 9551, 9509, 9512 Sokak, Beyazgül Sk., Armutluk 2. Küme Evleri, 9502, 9503, 9514, 9516, 9513 Sokak, Öztürkler Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Menderes
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Çamönü, 15, 21/2, 16, 21/3, 21/4, 17/1 Sokak, Sevgiler Cd., Özvatan Cd., 17/2, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 21/1, 22, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 8, 9, 10, 11, 12 Sokak │ Sancaklı, 7866 Sokak, Fevzi Çakmak Cd., 7874, 7860 Sokak, Claros Blv., 7865, 7864, 7873, 7512, 7854, 7855, 7868, 7850, 7859, 7862, 7867, 7532, 7856, 7871 Sokak, Yukarı Sancaklı Cd., Aşağı Sancaklı Cd., 7869, 7858, 7861, 7852, 7872, 7863, 7857 Sokak │ Tekeli Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk Blv., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., 9018 Sokak │ Tekeli Atatürk, 9045/2, 9051, 9050, 9050/1, 9047, 9048, 9046, 9052, 9049/2, 9049, 9045/1, 9142, 9045 Sokak, Sera Küme Evleri, Sakarya Sk., 9051/1, 9048/1 Sokak │ Değirmendere, Şehit Murat Güvenç Cd., İzmir Cd., Yurt Sk., Muzaffer Sk., Mor Menekşe Sk., 3506, 3504 Sokak, Pakyer Sk., 23 Nisan Cd., Beşevler Sk., 3505, 3502, 3500, 3501, 3503 Sokak, Malta Köyü Küme Evleri, Kolophon Sk., Alem Sk., Cihan Sk., Evren Sk., Faik Bey Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., Kurudere Sk., Malta Sk., Maltepe Sk., Ruşen Ali Sk., Şehit Gürcan Ulucan Sk., Şelale Sk., Aksoy Sk., Algan Sk., Fevzi Çakmak Karakolu Sk., Gazi Osman Paşa Cd., Hayatlı Sk., Ilıkpınar Sk., Yörük Sk., Çamlıbağ Sk., Şehit Ali Pınar Sk., Başpınar Sk., Gazi Mustafa Kemal Cd., Güren Sk. │ Çakaltepe, 7300/12, 7301 Sokak, Yukarı Çakaltepe Yolu, 7304, 7311, 7305, 7319 Sokak, Orta Küme Evleri, 7300/6, 7300/7, 7335/1, 7321, 7300/10, 7300/2, 7300/9, 7313 Sokak, Palamutarası Küme Evleri, 7300/1 Sokak, Çakaltepe Küme Evleri, 7334, 7317/1, 7325, 7320, 7317, 7306, 7308, 7312, 7310, 7300/4, 7300/8, 7303, 7318, 7336, 7314, 7300/11, 7300/3, 7335 Sokak │ Ataköy, 5621, 5606/1 Sokak, Çapar Küme Evleri, Kalabak Küme Evleri, Harmanyeri Küme Evleri, 5613, 5612, 5611, 5610, 5605, 5604, 5603, 5602/1, 5602, 5609 Sokak, Mustafa Kemal Sk., 5606/1, 19, 5603/1, 5622/1 Sokak, 5607, 5609/1, 5621/4, 5621/3, 5621/5 Sokak, Taşaltı Küme Evleri, 5621/1, 5623, 5620 Sokak, Ilıpınar Sk., 5607/1, 5621/6, 7302, 5606 Sokak │ Çile, 7455 Sokak, Ova Sk., 7457, 7459, 7451/1 Sokak, Mersin Sk., 7458 Sokak, Bırandamı Sk., Fatih Sultan Sk., 7453, 7452, 4048/1, 7451 Sokak, Gazi Mustafa Paşa Cd., Cennet Sk., Dedealtı Sk., 7456, 7454 Sokak │ Çileme, 7542, 7531, 7539 Sokak, Fevzi Çakmak Paşa Cd., 7501, 5508, 7514, 7533, 7519 Sokak, Adnan Menderes Cd., 7535, 7516, 7510, 7502, 7508, 5501, 7528, 7522, 7530, 7513, 5505, 7509 Sokak, Karakuyu Yolu Cd., 7515, 7505, 7521, 7507, 7506, 7527, 4007/1, 4009/1, 7511, 7523, 7503, 7525, 7529 Sokak │ Develi, 9113, 903, 9121 Sokak, Sarıçay 2 Sk., 9105, 9111, 9118, 9119, 9120, 9122, 9123, 9124, 9125, 9126, 9126/1, 9126/2, 9127, 9128, 9130, 9126/3 Sokak │ Gölova, 7604, 7605, 7607, 7608, 7606, 7609 Sokak, Gölova Sk., 7610, 7611 Sokak │ Ahmetbeyli, 4029 Sokak, Ahmet Piriştina Cd., Ahmetbeyli Sahil Cd., 4053, 4001-4081 arası sokaklar, Işıklı Klaros Cd., Maydonoz Sevgi Yolu Sk., Nation Cd., Özdere İzmir Cd. │ Altıntepe, 902 Sokak, Kona Küme Evleri, Öztürkler Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Menderes
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Görece Cumhuriyet, 5036, 5037, 5027, 5039, 5040 Sokak, Ahmet Kaçkınoğlu Cd., Gazi Cd., Mehmet Ali Metin Cd., Muhtar Nihat Sertel Cd., 5026, 5031, 5030, 5016, 5025, 5032, 5033, 5034 Sokak
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Menderes
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Görece Cumhuriyet, 5071, 5061, 5043, 5050, 5038, 5040, 5044, 5046, 5051, 5052, 5053, 5056, 5058, 5059, 5060, 5062, 5065, 5066, 5068, 5069, 5070, 5072, 5073, 5075, 5078, 5079, 5080, 5081, 5076 Sokak, Gazi Cd., Muhtar Nihat Sertel Cd., Vali Kazım Dirik Cd., Vali Kemal Hadımlı Cd.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
12 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Menemen
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Gazi, 107/3, 7505/1, 107/1, 107/2, 107/5, 7505, 7521 Sokak, Mustafa Kemal Atatürk Cd., 7527 Sokak │ Cumhuriyet, 7527, 7609/1, 7510/1, 7508/1, 7512/3 Sokak, Yenilik Cd., 7512, 7512/1, 7512/2 Sokak, Çanakkale Asfaltı Cd.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
12 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Narlıdere
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 12:00 - 13:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Narlı │ Ilıca, Çamlıca Sk. │ Huzur, Şeyda Sk., Serçe Sk., Kumru Sk., Saffet Baba Sk. │ Çamtepe, Düzgün Baba Sk., 9 Eylül Cd. │ Atatürk, Asaf Koçak Sk., Şinasi Sk., Şehit Kerem Oğuz Erbay Sk., Çınar Sk., Çayırlı Sk., Çalı Küme Sk., Yörük Ali Efe Sk., Yolcu Sk., Vadi Sk., Umutcan Sk., Taştepe Sk., Seyran Sk., Gökçe Sk., Ege Sk., Ebru Sk., Derman Sk., Dadaş Sk., Ceylan Sk., Burcu Sk., Anadolu Sk., Alptekin Sk., Akdağ Sk., Abdi İpekçi Cd., Dilber Sk., Nida Sk. │ 2. İnönü, Merdiven Sk., İşçi Sk., Özkarakaya Cd., Yelken Sk., Yaka Sk., Yahya Kemal Sk., Uğurlu Sk., Uğur Mumcu Cd., Turan Dursun Sk., Sözer Sk., Sönmez Sk., Seyhan Sk., Seher Güldaş Sk., Okul Sk., Muzaffer Sk., Koca Çınar Sk., Manzara Sk., Musa Anter Sk., Doğa Sk., Muhlis Akarsu Sk., 2 Temmuz Sk., 27 Mayıs Cd., 30 Ağustos Sk., Bağımsız Sk., Behçet Aysan Sk., Dağdelen Sk., Efe Sk., Erdal İnönü Cd., Göztepeliler Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
12 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ödemiş
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kayaköy │ Yusufdere (Yusufdere Küme Evleri)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:15 - 15:15 │ Süre: 6 saat
- Konum: Cevizalan (Cevizalan Küme Evleri) │ Kutlubeyler (Kutlubeyler Küme Evleri, Tabak Küme Evleri) │ Bucak (Karayiğit Küme Evleri, Hacı Abbak Sk., Bucak Köyü Küme Evleri) │ Üçkonak (Yukarı Konak Küme Evleri, Üçkonak Küme Evleri)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Birgi, Ufuk Sk., Derviş Ağa Sk., Umurbey Cd., Şehit Gürol Madan Cd., Üskesler Küme Evleri, Çakırağa Sk., İmam-ı Birgivi Sk., Çörekbaba Küme Evleri, Santral Küme Evleri, Birgi Deresi Küme Evleri, Şehit Erdal Canpolat Sk., Kocaçeşme Sk., Onur Sk., Tarih Sk., Akmescit Sk., Börekçi Sk., Uluselvi Sk., Hacıguz Sk., Hıdırbey Sk., Karaoğlu Sk., Kenar Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 11:00 - 15:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Birgi, İrimağzı Küme Evleri, Demir Baba Cd., 18 Evler Sk., Sinne Sk., Gazi Atatürk Cd.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Birgi, Ufuk Sk., Umurbey Cd., Yarbaşı Sk., Çakırağa Sk., Üskesler Küme Evleri, İsabey Sk., Şehit Gürol Madan Cd., Hacı Osman Sk., İrimağzı Küme Evleri, Birgi Cumhuriyet Sk., Kızılmescit Sk., Taşpazar Küme Evleri, Hacıguz Sk., Arif Çelebi Sk., Kayhan Girgin Sk., Birgi Atatürk Sk., Şehit Erdal Canpolat Sk., Şehit Raşit Başoğlu Sk., Şehit Muammer Gönen Sk., Birgi Deresi Küme Evleri, Sinne Sk., Santral Küme Evleri, Çörekbaba Küme Evleri, 18 Evler Sk., İmam-ı Birgivi Sk., Saraçlar Sk., Tarih Sk., Sancak Sk., Gazi Atatürk Cd., 1. Spor Sk., 2. Spor Sk., Akmescit Sk., Börekçi Sk., Uluselvi Sk., Demir Baba Cd., Dumlupınar Sk., Fatih Mehmet Bey Cd., Hacı Abdullah Efendi Sk., Hıdırbey Sk., Karaoğlu Sk., Kenar Sk., Derviş Ağa Sk., Onur Sk., Güdük Minare Sk., Gökçen Sk., Üç Eylül Sk., Kocaçeşme Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Üç Eylül, İzmir Yolu Güzergahı Küme Evleri, Ordu Cd. │ Türkmen, İzmir Ödemiş Yolu, İzmir Yolu, Tombaklı Mevkii Küme Evleri
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
12 MAYIS 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Seferihisar
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: İhsaniye (İhsaniye Küme Evleri) │ Ulamış, 1434, 1435, 1436, 1436/1 Sokak │ Turgut (Bozyer Küme Evleri)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Seferihisar
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 12:00 - 18:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Turabiye, 28/1 Sokak, Turabiye Cd., Fabrika Cd., 28/2, 22/4, 22/6, 27/4, 10, 20/8, 21. Çk. Sk., 22, 22/1, 22/2, 24, 25, 26, 28 Sokak
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
12 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Selçuk
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 20:00 - 04:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Belevi
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
12 MAYIS 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tire
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 20:00 - 04:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yenioba │ Yeniçiftlik │ Işıklar (Rahmanlar Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
12 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Torbalı
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 20:00 - 04:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kuşçuburun, 9402, 9407/1 Sokak, Taşocağı Küme Evleri, Seyrantepe Cd., Yazıbaşı İzmir Cd., 9431, 9425, 9424, 9423, 9421, 9419, 9411, 9407, 9405, 9404, 9403, 9400/1, 9400, 564, 563/1, 563, 562, 561, 557, 555 Çıkmaz Sk., 553, 552 Çıkmaz Sk., 551, 515, 514 Çıkmaz Sk., 513, 509, 9435, 511, 9409 Sokak, Başmimar Sinan Cd., 9421/2, 9425/1, 9435/1 Sokak │ Arslanlar, 6131/1 Sokak, Arslanlar Sk., Pamuk Sk., Torbalı Asfaltı Cd., Trafo Cd., Çevik Sk., Özkan Sk., Şehit Atilla Sunar 1. Çk., Şehit Atilla Sunar 2. Çk., Şehit Atilla Sunar Cd., 6130/3, 6131, 6130/2 Sokak, Harmanlar Cd., İstasyonaltı Cd., Ekoten Cd., Atik Sk., Ağa Sk., Bayram İsa Sk., Becer Sk., Bodor Sk., Değirmenaltı Sk., Efe Cd., Kahvealtı Sk., Kaya Sk., Kemal Alan Sk., Kemal Atatürk Cd. │ Yeniköy, Değirmenci Sk., Bayrak Cd. │ Yeni, 540, 535 Sokak, 1. Cd., Menderes Cd., 589, 581, 579/1, 560, 558/1, 558 Sokak │ Yedi Eylül, Ümit Tunçağ Cd., 5646, 5601, 5551, 5542, 5562, 5549 Sokak │ Torbalı │ Şehitler, Şehitler 1. Küme Evleri, 7521 Cd., 7516, 7513, 7507, 7504, 7502, 2500/1, 2500, 7514/1, 7108, 7108/1, 7514 Sokak │ Pamukyazı, 2007/2 Sokak │ Naime, Taşlı Tarla Küme Evleri │ Mustafa Kemal Atatürk, 7017 Sokak, Aydın Cd., 7022, 7021, 7019, 7018, 7016, 7014, 7013, 7012, 7011, 7008, 7007, 7006, 7004, 7002 Sokak, 4. Cd., 2. Cd., 1024, 1017/1, 1017, 1011/1, 1010/1, 7000, 3660, 1007/1, 1007/3, 7018/1 Sokak │ Muratbey, 3666, 1007/2 Sokak │ Kırbaş │ Karşıyaka, Karşıyaka 1. Küme Evleri, 7319, 7311, 7306, 1519 Sokak, Eğerci 1. Küme Evleri │ Çaybaşı, 7132, 7100 Sokak, Çaybaşı 2. Küme Evleri, Ziya Güler Sk., Fevzi Çakmak Cd., 95/1, 81, 7139, 7137, 7136, 7135, 7133, 7131, 7130, 7128, 7127, 7126, 7125, 7120, 7119, 7118, 7116, 7113, 7112, 7110, 7107, 7104, 7102, 7101, 51/1, 46/2, 41/1, 7132/1 Sokak, Çaybaşı 1. Küme Evleri, 7141/3, 7141/2, 7111, 7127/2, 7122, 7129, 7140 Sokak, Çaybaşı 3. Küme Evleri │ 19 Mayıs │ Yazıbaşı, Karabağ Sk. │ Atalan, 610, 606, 601, 602, 603 Sokak, Tire Cd., Kurtuluş Cd., 609, 608, 607, 605, 604 Sokak │ Taşkesik, Gar Sk., Demiryolu Sk., 6377, 6376/1, 6376, 6375 Cd., 6374, 6373, 6372, 6371, 6370, 6130 Sokak, Eres Sk., Bayındır Asfaltı Cd. │ Göllüce, Büyük Menderes Cd., 729, 727, 725, 723, 722, 721, 720, 719, 718, 717, 716, 715, 714, 713, 712, 711, 709, 706, 705, 704, 703, 702, 701, 728 Sokak │ Gazi Mustafa Kemal │ Eğerci, Eğerci 2. Küme Evleri, 7211, 7208, 7206, 7205, 7204, 7203, 3009, 3005, 3000, 2503 Sokak, 11. Cd., 10. Cd., 7211/1 Sokak, Killik Küme Evleri, Eğerci 3. Küme Evleri, Eğerci 4. Küme Evleri, 7206/1 Sokak, 12. Cd. │ Çapak, 2586, 2595 Sokak │ Bülbüldere, Yunus Emre Cd., 823, 821, 819, 817, 815, 813, 811, 809, 807, 806, 804, 803, 801 Sokak
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Torbalı
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Kaplancık │ Pancar
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
12 MAYIS 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Urla
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: İskele, 2110/4, 2018, 2018/8, 2110, 2110/1, 2110/2 Sokak
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Urla
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Bademler, 15014/2, 15029, 15035/1, 15006, 15009/1, 15011/1, 15000, 15006/3, 15003/1, 15009, 15010, 15011, 15012, 15013, 15014, 15015, 15016, 15017, 15018, 15019, 15020, 15021, 15022, 15023, 15024, 15001/1, 15024/1, 15025, 15026, 15027, 15028, 15030, 15031, 15033, 15034, 15035, 15035/3, 15036, 15037, 15035/2, 15000/1, 15006/2, 15003, 15007 Sokak, Seferihisar Cd., 15008, 15032, 15014/3, 15005/1 Sokak, Bademler Cd. │ Ovacık (İhsaniye)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Urla
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Balıklıova, 13033, 13040, 13045, 13039, 13038, 13037, 13042, 13041/1, 13041, 13036, 13035, 13043, 13046, 13051, 13031, 13033/1, 13032, 13047, 13030/2, 13046/1, 13052, 13030/1, 13030, 13043/1, 13048, 13049, 13044, 13034 Sokak
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Urla
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Yaka, Meltem Sk., Rüya Sk., Rana Sk., Ufuk Sk., Saydam Sk., 2. Üyükalan Sk., Erdoğan Ker Cd., Esentepe Sk. │ Altıntaş, Babacan Sk., Altınkuğu Sk., 1. Üyük Alan Sk., Ahmet Besim Uyal Cd., Atmaca Sk., Avuçalan Sk., Zafer Cd., Bicek Sk., Altıntaş Sk., 2. Üyükalan Sk., Safir Sk., Damlı Sk., Merve Sk., Erdek Sk., Bozkurt Sk., Büke Sk., Cevizli Sk., Kırlangıç Sk., Avcar Sk., Manolya Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
12 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Aliağa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
12 MAYIS 2026 İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Balçova ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
12 MAYIS 2026 İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Beydağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
12 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Çiğli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
12 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Gaziemir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
12 MAYIS 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Kınık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.