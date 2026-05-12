BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: 32 ilçede 105 noktada elektrikler kesildi
İstanbul'un 32 ilçesinde bugün bakım, yatırım ve şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 105 farklı noktada elektrik kesintisi yaşanacak. Gaziosmanpaşa'da 10, Sarıyer ve Sultangazi'de 9 saate ulaşan kesintiler öne çıkıyor.
12 MAYIS 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
12 Mayıs 2026 Salı günü İstanbul’un 32 ilçesinde 105 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
12 MAYIS 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Arnavutköy
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Karlıbayır │ Alaaddin, Arif, Avniye, Aydilek, Bal, Bayrak, Cebeci, Cemre, Cerrah, Danişment, Erçelik, Eski Edirne Asfaltı, Felah, Günpınar, Gürsoy, Hardal, Hikmet, Karadere, Karlıbayır, Kenan, Kovan, Pertev, Rıza Bey, Sadık, Sema, Sıhhat, Tanpınar, Tanyeli, Topkapı, Titiz, Uygar, Çoban Çeşme, Özaydın, Özderme, Ünsiyet, Şendoğan
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Haraççı │ Adil, Ahmer, Akça, Atabek, Aygül, Aypare, Bahtiyar, Berksu, Bindallı, Dostluk, Ela, Emek, Erkılıç, Fevzi, Göldere, Göçmenkent, Gümüşçay, Giray, Haraççı, Haraççı-Hadımköy Yolu, Harika, Kandıra, Karagöz, Kural, Kutlu, Meneviş, Mor Menekşe
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Deliklikaya │ Meşetopu, Narin
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Hacımaşlı │ Şimşek / Karlıbayır │ Sema
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Deliklikaya │ Deliklikaya, Hızır, Hizmet, Kayabaşı, Marangoz, Sabır, Sahra
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Bolluca │ Akdal, Baki, Bilim, Cemile, Cihangir, Göktepe, İliman, Mavigöl, Mukaddes, Nurdan, Reşat, Saray Bosna, Tuncay, Şahit
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Haraççı │ Nuh, Sahabiler, Sakız Gülü, Sanem, Sarı Mimoza, Saruhan, Selanik, Seyitgazi, Sıraevler, Sunar, Temiz, Tezcan, Uçankuş, Yavuztürk, Yenihamam, Yeniyil, Zekat, Zerrin, Çatalçeşme, İnkişaf, İstemihan
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
12 MAYIS 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ataşehir
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Halk, Başaran Çıkmazı, Sütçü Yolu, Şenel
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
12 MAYIS 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Avcılar
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Denizköşkler │ Muhtar Kazım Akgül
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Avcılar
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Denizköşkler │ Nazır, Tel / Merkez │ Denizköşkler, Çayır
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Avcılar
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ambarlı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
12 MAYIS 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bağcılar
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Göztepe │ 2270, 2271, 2272, 2273, 2280, 2287
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bağcılar
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:05 - 17:00 │ Süre: 7 saat 55 dakika
- Konum: Mahmutbey │ 2537, 2538, 2656, 2657, 2658
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bağcılar
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 12:00 - 15:30 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Barbaros │ 169, 173, 175, 176, 177, 178, 180, 186, 187, Mahmutbey
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bağcılar
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 12:05 - 18:00 │ Süre: 5 saat 55 dakika
- Konum: Hürriyet │ 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, Atatürk
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bağcılar
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Güneşli │ 1273, 1274, 1275, 1276 / Kirazlı │ 1209, 1212, 1213, 1215, 1216, Mahmutbey
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Bağcılar
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 08:30 - 12:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Fevzi Çakmak │ 1963, 2005, 2035, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2095, 2098, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2108, 2109, 2110, 2111
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
12 MAYIS 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bahçelievler
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yenibosna Merkez │ Başağa, Kaya 1, Konuşuk, Köksal, Meryem Ana, Muştu, Mithatpaşa, Yıldırım 2, Zafer 2, Çakar, Çiğ / Çobançeşme │ Destek, Meltem 1, Mithatpaşa, Sınırlı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Zafer │ Bingöl, Emir Sultan, Sarmaşık 1
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
12 MAYIS 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakırköy
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yenimahalle │ 10 Temmuz / Yeşilköy │ Ahmet Taner Kışlalı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bakırköy
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yeşilköy
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
12 MAYIS 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayrampaşa
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Yıldırım │ Avasköy Yolu, Mor, Nazar, Saray, Sarı, Şehit Kamil Balkan
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bayrampaşa
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Terazidere │ 60. Yıl, Nergis
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bayrampaşa
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Kartaltepe │ 50. Yıl, Nazif Efendi, İrem / Kocatepe │ 50. Yıl
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
12 MAYIS 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beşiktaş
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Etiler │ Cengiz Topel, Gülal, Hilal, Mineli Çıkmazı, Sarıoba, Özden
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
12 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beykoz
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 16:30 │ Süre: 7 saat
- Konum: Hazreti Yuşa, Şimşek, Hoşgör, Taflan, Aydınlar, Şehit Erol Marangoz, Avare, Şişman Çıkmazı, Şehit Yasin Yılmaz, Bahar, Soğuksu, Tunalı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Şefkat Çıkmazı, Ayazma, Sarkaç Çıkmazı, Hicret, Çapa, Dereici, Bayram, Gezgin, Serinpınar, Şişmanoğlu, Korubaşı Camii
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Şehit Cemil Çakır, Gelişim Çıkmazı, Riva, Bulanık Çıkmazı, Feride, Alsancak Çıkmazı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kaside, Sincap, Maraşal Mustafa Kemal
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Menderes
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
12 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beylikdüzü
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kavaklı │ Ay, Bağlar, Bereket, Burgaz, Bilgi, Can, Damlapınar, Define, Demokrasi, Didem, Kahraman, Marmara, Meltem, Oğuz, Samet, Çağdaş, Çim
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Beylikdüzü
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yakuplu │ Birlik, Dereboyu
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
12 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çatalca
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Karacaköy Merkez │ Karacaköy, Peker, Sonbahar, Çırçır, İzzet Cinser, Şahin Çıkmazı, Şen, Şerife Acar
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
12 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenler
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Fevzi Çakmak │ 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1135, 1136, Bülbül, Orhangazi, Şehit Mustafa Dündar / Kemer │ 903, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 924/1, 925, 926, 926/1, Bülbül, Kemer, Şehit Mustafa Dündar
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
12 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenyurt
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Namık Kemal │ / Zafer
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenyurt
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akçaburgaz
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenyurt
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Zafer │ Haramidere Yolu, Tonguç Baba
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenyurt
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akevler │ 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, Fatih Sultan Mehmet
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
12 MAYIS 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Eyüpsultan
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Düğmeciler │ Akasya, Ayten, İnan / Rami Cuma │ Topçular Değirmeni
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Esentepe │ 1.Esen Çıkmazı, 1.Yasemin, 1.Merdivenli, 2.Cihan, 2.Güneş, 3.Başak, 3.Hilal, 3.Lale, 6.Karanfil, Akar, Battalgazi, Beşirgazi, Beşirgazi Alt, Didem, Güntepe, Kartopu, Kervan, Kuyu, Mimarsinan, Nergis, Sebil, Sultan, Yıldız Tabya Alibeyköy, Çetinkaya, İkiköşeli, Şadan, Şenpınar
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Sakarya │ 1.Bahçeli, 1.Merdivenli, 2.Cihan, 2.Güneş, 3.Başak, 3.Hilal, 3.Lale, 6.Karanfil, Akar, Battalgazi, Beşirgazi, Beşirgazi Alt, Didem, Güntepe, Kartopu, Kervan, Kuyu, Mimarsinan, Nergis, Sebil, Sultan, Yıldız Tabya Alibeyköy, Çetinkaya, İkiköşeli, Şadan, Şenpınar
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
12 MAYIS 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Cibali │ Haydar Yokuşu, Karadeniz, Müstakbel Şair Baki, Sinan Camii, İrfan Ahmet / Hobyar │ Aşirefendi / Yavuz Sultan Selim │ Altı Bohça, Hanedan, Kadı Çeşmesi, Karadeniz, Kıvrım, Kopça, Müftü Hamamı, Mihri Kelam, Çeşmizade, Şair Nabi / Zeyrek │ Yesarizade
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Fatih
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Aksaray │ Abdüllatifpaşa, Başbaki, Cerrahpaşa, Hobyar Mektebi, Hobyar Mektebi Aralığı, Kargı, Kargı Çıkmazı, Katip Muslahattin, Kürkçübaşı Külhanı, Kürkçübaşı Külhanı Çıkmazı, Kürkçübaşı Çeşmesi, Kürkçübaşı Çeşmesi 3. Çıkmazı, Kürkçübaşı Çeşmesi 5. Çıkmazı, Müezzin, Nazımber, Recep Yazıcıoğlu
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Fatih
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Topkapı │ Bican Bağcıoğlu Yokuşu, Fatma Sultan Camii, Şeyhülislam
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Fatih
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 16:30 │ Süre: 7 saat
- Konum: Yedikule │ Hacı Evhaddin, Yedikule
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Fatih
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Aksaray │ Sancaktar Baba, Sancaktar Baba Çıkmazı, Sorguçcu, Sulu Bostan, Sinekli Bahçe, Sinekli Bahçe Aralığı, Yokuş Çeşmesi, Şemi Molla Mektebi, Şemi Molla Çıkmazı / Cerrahpaşa │ Emirler Çıkmazı, Eski Araplar, Kasapbaşı, Koca Mustafapaşa
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Fatih
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Haseki Sultan │ Ahmet Kâhya Camii, Cerrahpaşa, Dr. Adnan Adıvar, Hacı Bayram Mektebi, Haseki, Kafesçi İsmail, Küpeşteciler, Turgut Özal Millet, Tütüncü Hasan
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Fatih
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Aksaray │ Yenikapı Kumsalı / Balabanağa │ Ahmet Şuayip, Zeynep Kamil
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
12 MAYIS 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Bağlarbaşı │ 48/1, Aydınlar, Bağlık, Gönenli Cami, Kavaklidere, Keçesuyu, Keçeyolu, Kırçeşme, Küçükköy, Narlı, Parlak, Plevne Kahramanları, Pullu, Sapan / Merkez │ Ahlat, Bağlar, Büyük Yıldız, Cevizli, Dolunay, Feza, Havuzlu, Kavaklı, Kırlangıç, Kubilay, Kuyulu, Küçükköy, Sümbül, Tikveşli, Yonca, Çayırlı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 08:00 - 18:00 │ Süre: 10 saat
- Konum: Barbaros Hayrettin Paşa │ 1062, 1062/2, 1181, 1182, Cebeci / Yeni Mahalle │ Cebeci
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
12 MAYIS 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kadıköy
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Feneryolu, Hatboyu, İstasyon Arkası, Fahrettin Kerim Gökay, Güleç Çıkmazı, 2. Hatboyu, Yıldız Rona, 1. Hatboyu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
12 MAYIS 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kağıthane
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Sultan Selim │ Banu, Batanay / Çeliktepe │ Alaca, Bayır, Dar, Eyalet, Figen, Gayretli, Göl, Gülbahçe, Kalem, Kalem Çıkmazı, Kanca, Karaşahin, Kartanesi, Kıvılcım, Kıvılcım Çıkmazı, Kubilay, Kuytu, Mevlüt Bakırtaş, Mutlu, Suadiye, Ulubatlı, Çakır, Çemenzar, Çiçek, Şehit Karakuşlar, Şerefe
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Kağıthane
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Merkez │ Ceylan, Himmet, Çınar
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Kağıthane
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yeşilce │ Demirbaş, Denizatı, Devir, Değirmen, Dolunay, Donatım, Dostluk, Dumanlı, Durgun, Ulubaş, Yıldırım
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
12 MAYIS 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Küçükçekmece
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Cennet │ Alparslan, Mevlana
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Cumhuriyet │ Dr. Sadık Ahmet
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Kartaltepe │ 2.Şeker, 5.Gül, Yaldız, Şenel
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Atakent │ 221
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
12 MAYIS 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Maltepe
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 08:30 - 10:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Tınaztepe, Fatih, Sema, Tansel, Orhan Gazi, Adalarönü
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Dik, Fesleğen, Ak Güvercin, Keklik, Tepe, Fundalar Çıkmazı, Rıfkı Tongsir, Avcılar, Bıldırcın, Dağçiçeği
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Nakış, İnönü, Açelyacı, Kooperatif, Girneli, Sağlıklı, Yücelen, Tolga, Feyzullah
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
12 MAYIS 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 15:00 │ Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Zambak, Vatan, Elibol, Cesur, Kızılırmak, Basın, Ok, Yücel, Alparslan Türkeş, Pınar, Kütüphane, Esbap, Cümle, Numune, İstiklal, Keklik Pınarı, Preveze, Mızrak, Velayet, Eskişehir, Osmangazi, Türkeli, Zeliş, Narlı, Mezkur, Neşe, Çaldıran, Memleket, Doğu, Çağ, Akpınar, Pervaz
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Nutuk
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Fidan, Cumhuriyet, Erdem
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Reyhan, Tuba
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Nebi
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 13:30 - 15:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Kemençe, Aheste, Rıfat Ilgaz
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
12 MAYIS 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sancaktepe
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 16:30 │ Süre: 7 saat
- Konum: Gülennur, Ulus, Mehter, Rızalı, Cengaver, Alparslan, Hayrat, Emreli, Osman Paşa, Müslüm
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
12 MAYIS 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sarıyer
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Cumhuriyet │ Ak Çiğdem, Akkaya, Aksu Yokuşu, Akçınar, Altan, Araba Yolu, Aras, Ateş, Aydoğan, Burç, Dalgıç, Doğru, Duman, Elmalık, Fahrettin Aslan Okulu, Fatih Sultan Mehmet, Fizan Çıkmazı, Gaziler, Gülden, Hasret
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Maslak │ Büyükdere / Çamlıtepe │ Büyükdere
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Cumhuriyet │ Kalkancı, Kanlıca, Kazım Karabakir, Kefeli Bayırı, Köroğlu, Mekkenur Cami, Murat Sitesi, Murat Çavuş, Okul, Okul Bayırı, On Kasım, Rüzgarlık, Selvi Çamı, Sultan, Tabya, Topoyan, Turna, Özşahinler, İklim, Şahinim / Kumköy │ Güzel Geçit
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Rumeli Hisarı │ Bebek Yolu, Ferşat, Özden
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: İstinye │ Bostan Koru Üstü, Bostan Üstü, Boğaziçi, Fidanlık Çıkmazı, Hamam, Hamam Üstü, Koru, Menzil Çıkmazı, Metanet Çıkmazı, Mısra, Nadide Çıkmazı, Ozan Çıkmazı, Çim Çıkmazı, Şehit Cavit Uçan
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Maslak
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
12 MAYIS 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Silivri
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Alibey │ Ali Bostancı / Balaban │ Abdi İpekçi, Ali Balcıoğlu, Balaban Çeşme, Büyük Önder Atatürk, Göktürk, Gülhatmi, Hacegan, Halk, Hasan Güneş, Kaktüs, Kandil, Karbeyaz, Kasımpatı, Kırsal, Kübra, Mimar Hayrettin, Soğanlı, Yetenekli, Yol, İsmet İnönü
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Silivri
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mimar Sinan │ Mimar Sinan, İnönü / Sancaktepe │ Abdullah Akbulut, Büyük Önder Atatürk, Hüsnü Albayrak, Kuzguncuk, Lüle, Mart, Muhterem, Rüstembey, Şah
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Silivri
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mimar Sinan │ Özgürlük
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Silivri
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Balaban │ Akçakent, Atasözü, Ağrı Dağı, Böğürtlen, Iğdır, Kalekapı, Kalite, Mutlugül, Muzaffer, Spor, Uludağ, Ural, Varış, Yorulmaz, Yusuf, Ziyafet, Ömer Seyfettin, Üzümbağı, Şamdan / Mimar Sinan │ Damla
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Silivri
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Büyük Çavuşlu │ Mersinağacı, Mısır, Mukaddes, Münevver, Milli Mücadele, Nadiren, Nakil, Nalbant, Nargile Çıkmazı, Narlıkapı, Narlıtepe, Nato, Nazlı, Ocak, Peri, Pıtır, Piyade, Safahat, Saklıbahçe, Sakin Çıkmazı, Sarıdağ, Sariefe, Sarıçam, Sarraf, Sazlık, Selen, Sencer, Seramik, Serin, Sevdali
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Silivri
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Selimpaşa │ 201, 2157, 2159, 2161
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Silivri
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Büyük Kılıçlı │ Pamuklar / Büyük Çavuşlu │ Aldemir, Alem, Arılı, Arşimet, Atik, Bayındır, Başpınar, Boş, Büyükçavuşlu, Birlik, Birinci, Cemşit, Coşku, Cingöz, Dargeçit, Demokrasi, Denizyıldızı, Durgun, Ergenekon, Esaret, Fen Çıkmazı, Fırfır, Fiyonk, Gazi Mustafa Kemalpaşa, Gök, Gölbaşı, Gölet, Gölyani, Gülpembe
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Silivri
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Büyük Çavuşlu │ Güven, Girgin, Hancıoğlu, Haritacılar, Harşit, Hasfırın, Havancı, Hayırlı, Hayrabolu, Hızıroğlu, Hükümdar, Hüzün, Hisarönü, Kanun, Karakartal, Katibim, Kestirme, Ketendere, Kocayemiş, Kuvvet, Köyaltı, Kültürlü, Kimya, Martıkuşu, Mehmet Ali Üzer, Mekan, Merhamet
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Silivri
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Büyük Çavuşlu │ Sezon, Subaşı, Sungur Alp, Süphan, Tahtalı, Tan, Tane, Tarlabaşı, Tepeli Çıkmazı, Tercüman, Tesk.Ereci, Tohum, Topağacı, Toptancı, Toya, Trablus, Truva, Turallar, Tuğraberk, Tuğralı, Türkler, Ticaret, Uzer, Uçuk, Uğurkan, Veda, Vefa, Yahya Kemal Beyatlı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Silivri
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Büyük Çavuşlu │ Yavuzcan, Yelkovan, Yeşerti, Yolaçar, Yüzüncüyil, Zeki, Zemin, Zerde, Çavuş, Çavuşoğlu, Öz Kanarya, Ümit, İlke, İşletme, Şans Çıkmazı, Şemdin, Şükrü
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
12 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultanbeyli
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Metin, Konuk, Aksa, Nurtopu, Kuşak, Yaz, Kosova, Biberlik, Ahenk, Yıldırım, Yunus Emre
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
12 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultangazi
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Cebeci │ 2606, 2607, Eski Edirne Asfaltı / Malkoçoğlu │ Eski Edirne Asfaltı / İsmetpaşa │ 80, Eski Edirne Asfaltı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sultangazi
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Malkoçoğlu │ 301, 302, 303, 303/1, 304, 305, 306/1, 308, 309, 310, 311, 312, Mahmutbey, Mehmet Akif Ersoy, Namık Kemal
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sultangazi
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Cebeci │ 1. Cebeci, Eski Edirne Asfaltı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sultangazi
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: 50. Yıl │ 2014, 2015, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023, 2062, 2071, 2167, 2176, 2177, A, B
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sultangazi
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gazi │ 1380, 1381, 1382, 1384/3, 1384/4, 1416, Kıbrıs / Yunus Emre │ 1383/1, 1384, 1384/1, 1384/2, 1385, 1386, 1386/1, 1387/1, 1387/2, 1388/1, 1389/1, 1390, 1392/5, Kıbrıs, İsmetpaşa
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
12 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şile
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Soğuksu, Çalıçeşme, Ahmetli, Göçe, Ziyafet, Songül, Şile Yolu, Sevindik, Gündüz, İhtisas, Balkaya, Kural, Kenar, Uyar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Şile
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Şahinkaya, Sevinç, Yudum, Ahmetli, Şenkaya, Sabır
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
12 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şişli
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kuştepe │ Mecidiyeköy Yolu, İnönü / İzzet Paşa │ Ayazma Yolu, Aydın, Açelya, Cami 2, Denizgülü, Fırın Arkası, Güneş 1, Gürün, Hudut, Kamelya, Kuyu, Mandıra, Orkide, Pırlanta, Rüzgar, Seçkin, Türkmen, Vefa Poyraz, Yıldız, Çam, Ölçek
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Şişli
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Merkez │ Hanımefendi, Hasat, Huzur, Kocamansur, Perihan, İskete, Reha Yurdakul, Sıra Cevizler, İskenderoğlu, Abide-i Hürriyet, Hanımefendi, Kocamansur
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Şişli
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Bozkurt │ Sadri Maksudi Arsal / Eskişehir │ Aktaş, Değirmen, Peşkir Ağası
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
12 MAYIS 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tuzla
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 11:00 - 16:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Barış, Yeniçeri, Hakikat, Sarnıç, Özaydın, Karaoğlan, Nesligül, Vatan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
12 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ümraniye
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 12:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Hisar, Çukur, Gülsüm, Süzer, Vatan, Atabey
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ümraniye
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 14:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: İlkkurşun, Selvi, Alyans, Dürüst, Tan, Nasip, Vatan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
12 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Üsküdar
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Bülbül, Kanarya, Kumrulu, Çağla, Hamdibey, Besim Çeçener, Seyran, Köprü, İrfan, Gülnar, Keban, İsmetpaşa, Maslak, Gülfer, Güzelce, Çemen, Ruşen, Mithatpaşa, Üsküdarlı Yunusbey, Şahlan, Kainat
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 14:30 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Atlas, Bereketli, İcadiye
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Dadaşlar, Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay, Oymak Çıkmazı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 11:00 - 14:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Kaldırım, Gülşefde
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 15:00 - 18:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Akın, Kardelen, Yabangülü, Dereboyu, Kargı, Kocaman, Namlı, Dereici, Fenerbahçe, Demirkol, Caddeboyu, Vatanperver, Mızrak, Özen Çıkmazı, Bağatur, Bağdaşım, Eryiğit, Sarıyayla, Ege, Sultan Murat, Özen, Suboyu, Akı, Ayça, Bağıt
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
12 MAYIS 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Zeytinburnu
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Seyitnizam │ Demirciler Sitesi 1, Demirciler Sitesi 2, G/4, G/6, G/7 / Çırpıcı │ Seyitnizam
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Telsiz │ Akasya / Veliefendi │ 277, 278, 279, G/2, Hakşinaz, Yeni Karakol, Yeşilyol, Yeşilyol E / Çırpıcı │ 1. Taşocağı, 1. Taşocağı (G/1), 2. Taşocağı, 298, 299, 3. Taşocağı, 3. Taşocağı (G/4), 302, 306, Modabağ 1, Modabağ 1 Ara, Modabağ A, Sefa, Taşocağı (G/2), Yeni Karakol, Yeşilyol, Yeşilyol F, Yeşilyol G, Çınar 11
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
12 MAYIS 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
12 MAYIS 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Başakşehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
12 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
12 MAYIS 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
12 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Çekmeköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
12 MAYIS 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Güngören ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
12 MAYIS 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Kartal ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.