UEDAŞ bugün Bursa'da hem hat hem trafo bakımı yapacak: Etkilenen ilçeler belli oldu
Bursa'nın 8 ilçesinde bugün hat bakımı ve tesis çalışmaları kapsamında 27 farklı noktada elektrik kesintisi yaşanacak. Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım'da kesintiler 8 saate ulaşıyor.
12 MAYIS 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
12 Mayıs 2026 Salı günü Bursa’nın 8 ilçesinde 27 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
12 MAYIS 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İnegöl
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Akıncılar │ Akıncılar Köy, 6053
- Sebep: Abone Bağlama
12 MAYIS 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
Keles
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Pınarcık │ Pınarcık/11, Pınarcık/16, Pınarcık
- Sebep: OG Hat Bakım
Keles
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Epçeler │ Epçeler/9, Epçeler
- Sebep: OG Hat Bakım
Keles
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yenice │ Gül, Bursa
- Sebep: OG Hat Bakım
Keles
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Baraklı │ Büyük, Çatak8, Çatak3, Küçük
- Sebep: OG Hat Bakım
Keles
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Cuma
- Sebep: OG Hat Bakım
Keles
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Dağdibi │ Dağdibi
- Sebep: OG Hat Bakım
Keles
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ertuğrulgazi │ Esenlik
- Sebep: OG Hat Bakım
Keles
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gököz │ Gököz/10, Gököz
- Sebep: OG Hat Bakım
12 MAYIS 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mudanya
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Göynüklü │ Harun Dede, İshakoğulları
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Mudanya
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Aydınpınar │ Güney
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Mudanya
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Göynüklü
- Sebep: AG Tesis Çalışması
12 MAYIS 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Tepecik │ Dereyolu, Tepecik Mustafakemalpaşa, Belediye, Yamanlı Çevre Yolu, Eminağa, Ölmez, Tepecik Panayır, Tepecik Değirmen, Tepecik Meriç, Tepecik Özgür, Azar, Eyüp Çavuş, Tepecik Çeltikçi, Şehit Ali Üzel
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yamanlı
- Sebep: OG Tesis Çalışması
12 MAYIS 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Korubaşı │ 5.Gelemit, 2.Gelemit, 8.Gelemit, 3.Gelemit, 9.Gelemit, Korubaşı Yolu, 10.Gelemit, 4.Gelemit, 7.Gelemit, 1.Gelemit
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Nilüfer
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Fethiye │ Anadolu(240), Sanayi, Papatya(240), Cengiz(240), Feza, Huzur, Naz, Ferhat, Hayat, Ulu, Fenike, Ay(240), Füsun, Aydınlık(240), Bayrak(240), Can(240), Yaşam(240), Karagöz, Feyiz, Günay(240)
- Sebep: OG Tesis Çalışması
12 MAYIS 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orhangazi
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 17:00 - 20:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Hürriyet │ Nilüfer, Soysallar, Yavuzlar, Numan, Dik, Hürriyet Orta, Karaoğlu, Hürriyet 3 Nolu
- Sebep: Abone Bağlama
Orhangazi
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yeniköy │ 1.Nolu, 11. Nolu, 10
- Sebep: Abone Bağlama
Orhangazi
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çeltikçi │ Çeltikçi
- Sebep: OG Hat Bakım
12 MAYIS 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Osmangazi
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Küçükdeliller │ Bıçkı, Altyol, Kadılar, Kabacalar, Kabaotluk, 1.Tınaz, 1.Demirci, 33.Cami, 15.Aslan, Müze, Küçükpınar, Emirler, Arpacık, Seyve, Sayla, 9.Okul, Şükür, Höbelek, Araplar
- Sebep: OG Hat Bakım
Osmangazi
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Büyükdeliller │ 16.Aslan, 19.Yılmaz, Uysal, Simitçi, Güdar, 1.Osmanlı, 1.Dikkaldirim, İmam, 12.Fatih, Ortayol, Peker, Çavdar, Subaşı, 20.Aydın, Keles Yolu, Büyükdeliller Atatürk, 7.Yıldırım, Tanış, Arı, Dağ, Kocaosman
- Sebep: OG Hat Bakım
Osmangazi
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Demirtaş Cumhuriyet │ Demirtaş Yolu, 1252, Müjdat Köstendil, 1254
- Sebep: AG Tesis Çalışması
Osmangazi
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: İsmetiye │ 574, 3.Kiraz
- Sebep: AG Tesis Çalışması
12 MAYIS 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yıldırım
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Eğitim │ 4.Kader, 2.Günay, 2.Papatya, Tozluoğlu, 3.Emir, 2.Emekçi
- Sebep: AG Tesis Çalışması
Yıldırım
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yediselviler │ Sazlı, Park, Harman Çıkmaz, Teyyareci Mehmet Ali, Seven, 8.Yamaç, 6.Sümbül, 13.Okul, 2.Erciyes, 4.Sert, 3.Kuyulu, 7.Sağlık, 2.Harman, 5.Uzun, Cem Çıkmaz, 3.Yemeni, Selviler
- Sebep: Trafo Bakım
Yıldırım
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mehmetakifersoy │ Spor Aralığı, 3.Aydoğan, Teyyareci Mehmet Ali, 1.Şimşir, 5.Yayla, 7.Temiz, 8.Güzel, 1.Pala, Şaşmaz, Şifa, Bağ Aralığı, Bilgiç, 2.Altıntaş, 5.Yiğit, Şahinler, Bilgiç Çıkmaz, 2.Kutlu, Şahinler Çıkmaz, Tezgenler, 1.Mera
- Sebep: Trafo Bakım
Yıldırım
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Eğitim │ 3.Karaca, 1.Bilgin, Balıklı Çıkmaz, 2.Nişan, Menteş
- Sebep: AG Tesis Çalışması
12 MAYIS 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
12 MAYIS 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
12 MAYIS 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
12 MAYIS 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
12 MAYIS 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
12 MAYIS 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
12 MAYIS 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
12 MAYIS 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
12 MAYIS 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.