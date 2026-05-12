Başkent EDAŞ bugün Ankara'nın 22 ilçesini kesintiler için uyardı
Ankara'nın 22 ilçesinde bugün şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 62 farklı noktada elektrik kesintisi yaşanacak. Ayaş, Bala, Çamlıdere, Elmadağ ve Yenimahalle başta olmak üzere pek çok ilçede kesintiler 8 saate ulaşıyor.
12 MAYIS 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
12 Mayıs 2026 Salı günü Ankara’nın 22 ilçesinde 62 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
12 MAYIS 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Altındağ
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: 3089, 3148, Gicik, 3154, 3053, 3078, 3058, 3039, 3146, 3095, 3066, 3096, 3092 Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Altındağ
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 3090, 3040, 3062, 3061, 3044, 3098, 3043, 3097, 3039, Gicik, 3100, 3101, 3103 Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Altındağ
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: 939, 1212, 912, 924, 938, 941, Osmanlı, 929, 518, 937, 928, Şehit Ali Rıza Bulut, Bademlik Yolu, Şehit Uğur Akgündüz, Şehit Ali Ekşioğlu, 936, 940, 942 Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Altındağ
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: 3041, 3085, Gicik, 3043, 3084, 3047, 3053 Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
12 MAYIS 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ayaş
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: A Kümesi Akkaya, Fatih Sultan Mehmet, Köroğlu, Çiğdem, Özçaltı, Harmanlık, Savaşlar, Oğuz, Lale, Ahmet Çavuş, Şehit Ayhan Oğuz, Pamuk Dede, Şehit Necibettin Altay, Mehmet Çavuş, Koca Muhtar, Sancakcılar, 1. Meyvabükü, Kiymir Çayı Sahil (Yukarı), Menekşe, Ankara, Yunus Emre, İmamoğlu, Beğböğrek, Oğuz Kaan, Öksüzler, Gazi Ali Çavuş, Barbaros, Yeni Mahalle, Sorgun, Kiymir Çayı Sahil, Alperenler, Meyvabükü, Yağmur Baba, Sele, Karagöz, 1. Yelli, Atatürk, Semerci, Kökez, Güzel, Çukuryazısı, Ahmet Onbaşı, 2. Yelli, Akçakese Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ayaş
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Murat, Tepe, İmamoğlu, Polatlı 1, Gülami, Mutlu, Şehit Olgun Gökmen (Yeni), Şehit Olgun Gökmen, Emek, Emek (Yeni) Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ayaş
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:30 - 18:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Burhan Demirbaş, Tekke, Ayaş-Polatlı Yolu, Tepe Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
12 MAYIS 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bala
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Atatürk, Yayla Afşar, 19 Mayıs Afşar, Bahçeli, Adnan Kahveci, Cumhuriyet Afşar Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Bala
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Avni Akyol, Bahçeli, Derekışla Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
12 MAYIS 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beypazarı
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 17:30 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Akçalı, Dibeköre, Saray, Haydarlar, Kabalar, Karacaören, Karaören, İmirze Koçak, Mehmet Tezer (Gazi), Mehmet Tezer, Şehit Halil Koçak, Mehmet Yıldırım, Gumete, Yaaplar, Pazarönü, Kozbeli, Celal Bayar, Gazi (Gazi), Atatürk, Hastane, Mehmet Çakır, Dedem Pınarı, 1, 5, Cumhuriyet, Sıtma Çöğteni (Yeni), Cumhuriyet (Yeni), 8, Gökgöz, Çıkmaz, Hafız Baba, İmirze Koçak (Gazi), İsmail İnce, Aktopraklık, Rıza Uysal, Gazi, Umut Çayırı, Eski Karakol, Mezarlık, Kaşharman, Umut Çayırı (Yeni), Kıbrıscık Karaşar, Nadarlar, Malazgirt, Sıtma Çöğteni, Kaldırım, Ammaç Çayırı, 7, Kerbanlar, Köseler, Saray Küme, Uşakgöl, Yiğerler Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
12 MAYIS 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çamlıdere
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Cumhuriyet, Meşeler, Küçük Mahalle, Harman, Sanayi 1, Yurdagül, Barış, Mehmet Şenses, Mustafa Talat Güler, Peşeki, Mehmet Bahattin Dinçmen, Mustafa Karagöz, Ali Özdemir, Özsoy, Mustafa Al, Mustafa Talat Güler, Sanayi 2 Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çamlıdere
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Beşevler Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çamlıdere
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Hıdırlar, Turgutlar, Menteşeler, Kasımlar Küme, Saraçlar, Sipahiler, İyceler, Yukarıkese Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
12 MAYIS 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çankaya
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:17 │ Süre: 7 saat 47 dakika
- Konum: Kanuni Sultan Süleyman, 3621 Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 15:00 │ Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Kanuni Sultan Süleyman, 3621 Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 12:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Güneypark Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 13:30 - 16:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Güneypark Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
12 MAYIS 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çubuk
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: 1. Kışlacık, 2. Kışlacık Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:15 - 16:45 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Sığırlıhacı Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:45 - 17:15 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Sığırlıhacı, Tuğla Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: A Kümesi Akkaya, Fatih Sultan Mehmet, Köroğlu, Çiğdem, Özçaltı, Harmanlık, Savaşlar, Oğuz, Lale, Ahmet Çavuş, Şehit Ayhan Oğuz, Pamuk Dede, Şehit Necibettin Altay, Mehmet Çavuş, Koca Muhtar, Sancakcılar, 1. Meyvabükü, Kiymir Çayı Sahil (Yukarı), Menekşe, Ankara, Yunus Emre, İmamoğlu, Beğböğrek, Oğuz Kaan, Öksüzler, Gazi Ali Çavuş, Barbaros, Yeni Mahalle, Sorgun, Kiymir Çayı Sahil, Alperenler, Meyvabükü, Yağmur Baba, Sele, Karagöz, 1. Yelli, Atatürk, Semerci, Kökez, Güzel, Çukuryazısı, Ahmet Onbaşı, 2. Yelli, Akçakese Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çitköy, Direkli Mevki, Susuz, Tahtayazı Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
12 MAYIS 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Elmadağ
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Defne, Şehit Miraç Yıldırım, Ilıca, Erdemli, Yıldız, Ağahan, Akkuzulu, Turaç, Erdem, Çetin, Efe, Esen, Ankara-Samsun Asfaltı, Gürbüz, Karaaslan, Kayabaşı, Kurnaz, Sarı Güney, Mavili, Muzaffer, Nar, Okçular, Sakin, Kutlu, Şimşek, Çiğdemli, Mersin, Dengi, Kirazlı, Kibar, Genç, Çalışkan, Ersoy, Zararsız, Adnan Kahveci, Ahmet Dikeç, Asmalı, Darçın, Onur, Sungur, Tekiner, Yasemin, Çerkez, Eren, 19 Mayıs, Zümrüt, Önder, Erdoğan, Şehit Cengiz, Akdoğan, Saygılı, Günaydın, Muşmula, Dağ, Zeki Demir, 19 Mayıs, Korçak, 1818, Akdere, Kanarya, Yardım, Taşlı Arkaç, Süzgün, Bayram Aracı, Sağlıklı, Yavuzlar, Şahin, Koruyolu, İpekçi, Gökmen, Topaç, Göze, Sönmez, Aydınlık, Hasan Tahsin, Kavaklıpınar, Hayırlı, Yaman, Vahit Cansever, Aktaş, Yiğitler, İnceoğlu, Zaman, Kerse, Kayıncak, Gürgen, Özgür, Barış, Oğuz, Şafak Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
12 MAYIS 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Etimesgut
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: 625, 11, 12 Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etimesgut
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Kayı, 346, Bahçeli, Baykan, Behçet Necatigil, Belediye, Cevher, Şehit Burak Türkoğlu, Feyza, 371, Buse, Bilal Habeşi, Ayaş Ankara Yolu Harikalar Park, 370, Baharat, Bildiren, 373, Birtat, Ayaş Ankara Yolu, Bedri, Bayraklı, Menderes, Devrimler, Abdurrahim Karakoç, Bahtişen, Bilal, Canlı Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
12 MAYIS 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gölbaşı
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: 1022, Görgülü Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Avni Akyol, Bahçeli, Derekışla Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çimşit Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Emirler Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: 1847, Ballıkpınar, 1846, Ballıkpınar Küme, Şehit Cüneyt Kandemir Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
12 MAYIS 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güdül
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: A Kümesi Akkaya, Fatih Sultan Mehmet, Köroğlu, Çiğdem, Özçaltı, Harmanlık, Savaşlar, Oğuz, Lale, Ahmet Çavuş, Şehit Ayhan Oğuz, Pamuk Dede, Şehit Necibettin Altay, Mehmet Çavuş, Koca Muhtar, Sancakcılar, 1. Meyvabükü, Kiymir Çayı Sahil (Yukarı), Menekşe, Ankara, Yunus Emre, İmamoğlu, Beğböğrek, Oğuz Kaan, Öksüzler, Gazi Ali Çavuş, Barbaros, Yeni Mahalle, Sorgun, Kiymir Çayı Sahil, Alperenler, Meyvabükü, Yağmur Baba, Sele, Karagöz, 1. Yelli, Atatürk, Semerci, Kökez, Güzel, Çukuryazısı, Ahmet Onbaşı, 2. Yelli, Akçakese Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
12 MAYIS 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Haymana
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Yaprakbayırı Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
12 MAYIS 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kahramankazan
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: 164, 166, 157, 169, 168, 165 Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kahramankazan
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: 679, 680 Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kahramankazan
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 11:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Ciğir Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kahramankazan
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 13:00 - 15:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: 511, Ciğir Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kahramankazan
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 19:00 - 22:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Aksoy, 1500, Fatih Sultan Mehmet, 197, 1501, 1502, 642, 660, 658 Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
12 MAYIS 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Keçiören
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Mahmudiye, Samanyolu Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 12:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Ayvalı Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: 939, 1212, 912, 924, 938, 941, Osmanlı, 929, 518, 937, 928, Şehit Ali Rıza Bulut, Bademlik Yolu, Şehit Uğur Akgündüz, Şehit Ali Ekşioğlu, 936, 940, 942 Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Samanyolu, Kösrelik Küme, Pınar, Feza, Güzelyurt Bağlum, Kalburcu, Yunus, Güllük, Teleferik, Gülle, Uludere, Kevgir, Selcen, Pınar, Lala, Türközü, Laleli Pınar Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
12 MAYIS 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kızılcahamam
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Hıdırlar, Turgutlar, Menteşeler, Kasımlar Küme, Saraçlar, Sipahiler, İyceler, Yukarıkese Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kızılcahamam
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Güvem Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
12 MAYIS 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mamak
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Eyüp Sabri Tuncer, Yukarı Köyü, Samsun Devlet Yolu, Gökçeyurt, 19 Mayıs Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Mamak
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 3037, Yukarı Köyü, Gökçeyurt, 3054 Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Mamak
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: 939, 1212, 912, 924, 938, 941, Osmanlı, 929, 518, 937, 928, Şehit Ali Rıza Bulut, Bademlik Yolu, Şehit Uğur Akgündüz, Şehit Ali Ekşioğlu, 936, 940, 942 Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Mamak
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 15:30 - 17:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 2113, 2188, 2106, 2144, 2167, 2166, Kışladere, 2112, Kazım Karabekir Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
12 MAYIS 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nallıhan
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Bahar, Pınarbaşı, Okul Sarıyar, Baraj 1, Gölbaşı 1, Gölbaşı 2, Gölbaşı 3, Serçe, Evcik, Baraj Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
12 MAYIS 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Polatlı
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yukarı Kocahacılı, Yaralı, Merkez, Sarıkaya Türktaciri, Aşağı Türktaciri, Kabak Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Polatlı
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: A, Karailyas, Yaralı, Merkez, Sarıkaya Türktaciri, Aşağı Türktaciri, Beşköprü, Yukarı Kocahacılı, Kabak, Aşağı Kocahacılı Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
12 MAYIS 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pursaklar
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: 3089, 3148, Gicik, 3154, 3053, 3078, 3058, 3039, 3146, 3095, 3066, 3096, 3092 Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pursaklar
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Mahmudiye, Samanyolu Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pursaklar
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Samanyolu, Kösrelik Küme, Pınar, Feza, Güzelyurt Bağlum, Kalburcu, Yunus, Güllük, Teleferik, Gülle, Uludere, Kevgir, Selcen, Pınar, Lala, Türközü, Laleli Pınar Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
12 MAYIS 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sincan
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Erkeksu, Atatürk, 392, 415, 383, 397, 411, 390, 387, 389, 396, 416, 386, 398, 412, 413, 29, 393, 400 Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sincan
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Yenikayı, 36, Turgut Özal, Kayı, 35, Ramis Tuncel, 359, 409, 27 Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sincan
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Kayı, 346, Bahçeli, Baykan, Behçet Necatigil, Belediye, Cevher, Şehit Burak Türkoğlu, Feyza, 371, Buse, Bilal Habeşi, Ayaş Ankara Yolu Harikalar Park, 370, Baharat, Bildiren, 373, Birtat, Ayaş Ankara Yolu, Bedri, Bayraklı, Menderes, Devrimler, Abdurrahim Karakoç, Bahtişen, Bilal, Canlı Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sincan
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 11:00 - 12:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Aşık Veysel, 2077, Alcı, Atasoy, Kızılçam, Çengel, İrfan Efe, 2070, Yurdanur, Eti, Bağ Yolu, Zübeyde Hanım Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sincan
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 13:00 - 15:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: İlyakut Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
12 MAYIS 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şereflikoçhisar
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:20 - 17:20 │ Süre: 8 saat
- Konum: E 90 Karayolu, Karamollauşağı Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
12 MAYIS 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenimahalle
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 00:45 - 05:45 │ Süre: 5 saat
- Konum: İvedik, 967, 1566, 2450, Anadolu, Seddülbahir Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Yenimahalle
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: 1587, 1567, 1592, 1594, 1595, 1597, 1599, 1598 Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Yenimahalle
- Tarih: 12 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Defne, Şehit Miraç Yıldırım, Ilıca, Erdemli, Yıldız, Ağahan, Akkuzulu, Turaç, Erdem, Çetin, Efe, Esen, Ankara-Samsun Asfaltı, Gürbüz, Karaaslan, Kayabaşı, Kurnaz, Sarı Güney, Mavili, Muzaffer, Nar, Okçular, Sakin, Kutlu, Şimşek, Çiğdemli, Mersin, Dengi, Kirazlı, Kibar, Genç, Çalışkan, Ersoy, Zararsız, Adnan Kahveci, Ahmet Dikeç, Asmalı, Darçın, Onur, Sungur, Tekiner, Yasemin, Çerkez, Eren, 19 Mayıs, Zümrüt, Önder, Erdoğan, Şehit Cengiz, Akdoğan, Saygılı, Günaydın, Muşmula, Dağ, Zeki Demir, 19 Mayıs, Korçak, 1818, Akdere, Kanarya, Yardım, Taşlı Arkaç, Süzgün, Bayram Aracı, Sağlıklı, Yavuzlar, Şahin, Koruyolu, İpekçi, Gökmen, Topaç, Göze, Sönmez, Aydınlık, Hasan Tahsin, Kavaklıpınar, Hayırlı, Yaman, Vahit Cansever, Aktaş, Yiğitler, İnceoğlu, Zaman, Kerse, Kayıncak, Gürgen, Özgür, Barış, Oğuz, Şafak Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
12 MAYIS 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Akyurt ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
12 MAYIS 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
12 MAYIS 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Kalecik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.