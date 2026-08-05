12 kilodan sadece 1 kilo çıkıyor: 91 ülkeye gönderiliyor ama çiftçi kan ağlıyor

Manisa, Gediz Ovası'nda kurutmalık domates mesaisi başladı. Tarlalara serilen binlerce ton domates güneşin altında kuruyarak 91 ülkeye ihraç edilmeye hazırlanırken, üretici artan maliyetler karşısında ayakta kalmakta zorlanıyor.

Türkiye'nin en önemli kurutulmuş domates üretim merkezlerinden Manisa'da hasat edilen domatesler, işçiler tarafından tarlalarda tek tek kesiliyor ve kurutma sergilerine diziliyor. Tuzlanan domatesler yaklaşık 1 hafta boyunca güneşte bekletildikten sonra tesislere taşınarak ihracata hazır hale getiriliyor.

EKİM ALANLARI ÜÇTE BİRE DÜŞTÜ

Saruhanlı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydoğan Okur, geçmiş yıllarda 40 ila 50 bin dekara ulaşan domates ekim alanlarının bu yıl 15 bin dekara gerilediğini açıkladı. Okur, daralmayı artan girdi maliyetleri ve ağırlaşan piyasa koşullarına bağladı.

Okur, "Bu alanın yaklaşık 10 bin dekarında salçalık, 5 bin dekarında ise kurutmalık domates üretimi yapıyoruz. Kurutmalık domateste 12-13 kilogram taze domatesten yaklaşık 1 kilogram kuru domates elde ediliyor" dedi.

MALİYET 160 LİRA, SATIŞ 80-100 LİRA

Üretim maliyetlerinin ciddi boyutlara ulaştığını vurgulayan Okur, tarlada domatesin kilogramının yaklaşık 5 liradan satıldığını belirtti.

Okur, "Sadece kullanılacak domates, tuz, işçilik ve sergi maliyetleri de eklendiğinde 1 kilogram kurutulmuş domatesin maliyeti 150-160 liraya ulaşıyor. Geçmiş yıllarda satış fiyatı 80-100 lira seviyelerindeydi. Bu yıl üreticinin zarar etmemesi için kilogram fiyatının en az 180-200 lira olması gerekiyor. Çiftçimizin ayakta kalabilmesi için destek bekliyoruz" diye konuştu.

AVRUPA'NIN GÖZDESİ 'DOĞAL GÜNEŞ KURUSU'

Kurutulmuş domatesin ihracattaki stratejik önemine dikkat çeken Okur, ürünün Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere dünya genelinde 91 ülkeye gönderildiğini söyledi.

Okur, "Avrupalılar doğal yöntemlerle güneşte kurutulan domatesin lezzetini biliyor ve özellikle kış aylarında yoğun talep gösteriyor" dedi.

(DHA)