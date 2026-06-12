Bu sene İstanbul barajlarından 460 milyon metreküp su uçup gidebilir

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı 12 Haziran itibarıyla yüzde 68,54'e geriledi. Haziran ayının ilk 12 gününde yüzde 2,29 düşüş yaşanırken, barajlardaki toplam su miktarı yaklaşık 595 milyon metreküpe indi. Günlük tüketimin 3,5 milyon metreküp bandına oturması, erime hızını belirleyen temel etken olmaya devam ediyor.

İstanbul barajları 1 Haziran'da yüzde 70,83 ile yaza başlamıştı. Mayıs ayında sıfır net katkıyla kapanan barajlar, haziranda gün be gün stok kaybetmeye devam ediyor.

Geçen yılın aynı döneminde İstanbul barajları yüzde 74-75 bandındaydı ve barajlarda yaklaşık 650 milyon metreküp su bulunuyordu. Bu yıl hem oran hem mutlak su miktarı geçen yılın gerisinde seyrediyor. Geçen yaz haziran sonunda doluluk yüzde 65'e, temmuz sonunda yüzde 53'e, ağustos sonunda yüzde 40'a inmişti. Aralıkta yüzde 17,12 ile son 10 yılın dibine ulaşılmıştı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (12 HAZİRAN 2026)

Ömerli Barajı: %94,34

%94,34 Elmalı Barajı: %91,71

%91,71 Darlık Barajı: %87,86

%87,86 Alibey Barajı: %63,77

%63,77 Terkos Barajı: %57,33

%57,33 Kazandere Barajı: %52,62

%52,62 Büyükçekmece Barajı: %51,10

%51,10 Pabuçdere Barajı: %48,58

%48,58 Sazlıdere Barajı: %41,68

%41,68 Istrancalar Barajı: %22,46

İSTANBUL'UN YAZLIK SU DENKLEMİ ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI

Havaların ısınması ile İstanbul'un su ihtiyacı tırmanmaya başladı. 28 Mayıs'ta 2,65 milyon metreküp olan günlük arıtma tesisi çıkışı, iki hafta içinde 3,38-3,55 milyon metreküp bandına yükseldi.

Melen ve Yeşilçay regülatörleri 2026'nın ilk yarısında barajlara 399,96 milyon metreküp su aktardı. Melen'in yıllık kapasitesi 575 milyon metreküp ve İstanbul'a günlük ortalama su katkısı yaklaşık 2,5 milyon metreküp. İstanbullular günde 3,4-3,5 milyon metreküp su tüketirken Melen yaklaşık 2,5 milyon metreküp su karşılıyor. Aradaki 1-1,5 milyon metreküplük fark her gün baraj stoklarından çekiliyor.

Barajlardaki yaklaşık 595 milyon metreküp su, günlük 3,4 milyon metreküplük net baraj çekimi ve Melen-Yeşilçay regülatörleri hesaba katıldığında kabaca 595 günlük stoğa karşılık geliyor. Ancak bu hesap yazın artan tüketimi ve buharlaşmayı içermiyor.

Geçen yaz hazirandan aralığa kadar barajlardan yaklaşık 460 milyon metreküplük net kayıp yaşanmıştı. Benzer bir kayıp bu yıl tekrarlanırsa aralık başında stok 135 milyon metreküpe, doluluk yüzde 15-16 bandına inebilir.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Bir kentin su güvencesini ölçmenin en doğrudan yolu baraj doluluk oranlarını takip etmektir. Bu veriler su idarelerine yaz planlaması, kesinti takvimi ve kaynak yönetimi konusunda yol gösterir. İstanbul gibi nüfusu 16 milyonu aşan ve yıllık tüketimi baraj kapasitesini geçen şehirlerde doluluk oranlarındaki her puanlık değişim yüz binlerce metreküp suya karşılık gelir.

BARAJ DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Baraj gölünde biriken su, o barajın depolayabileceği en yüksek miktara oranlandığında doluluk yüzdesi ortaya çıkar. İstanbul'un 10 barajının toplam kapasitesi 868 milyon metreküptür. Bugün barajlarda yaklaşık 595 milyon metreküp su bulunduğuna göre ortalama doluluk yüzde 68,54 olarak hesaplanıyor. Yağışlar, mevsimsel buharlaşma, kentsel tüketim ve dış kaynaklardan gelen su bu oranı her gün değiştiren temel etkenlerdir.

AKTİF DOLULUK NEDEN ÖNEMLİ?

Her barajın dibinde, fiziksel yapısı gereği pompalanıp şebekeye aktarılamayan bir su kütlesi bulunur. Buna ölü hacim denir. Toplam doluluk bu kullanılamaz suyu da içerirken, aktif doluluk oranı yalnızca gerçekten çekilebilecek miktarı yansıtır. Dolayısıyla bir kentin su güvenliğini değerlendirmek için toplam doluluk değil, aktif su miktarına bakmak gerekir. İstanbul özelinde bu iki rakam arasındaki fark küçük olsa da Ankara gibi şehirlerde daha büyük olabiliyor.

İSTANBUL BARAJLARI YAZI HANGİ SEVİYEYLE GEÇİRMELİ?

Su yönetimi uzmanları İstanbul'un yaz mevsimine en az yüzde 70 dolulukla girmesi gerektiğini söylüyor. Bu eşiğin altında, artan tüketim ve buharlaşmayla birlikte sonbahar yağışlarına kadar stokların erimesi kaçınılmaz hale geliyor. Yüzde 50 hala yönetilebilir bir seviye olsa da güvenli sayılmıyor. Dahası, İstanbul'un yıllık tüketimi tüm baraj kapasitesini aştığı için sistem Melen ve Yeşilçay gibi dış kaynaklara bağımlı, barajlar tek başına kenti besleyemiyor.

BARAJLARDA SU AZALDIĞINDA VATANDAŞ BUNU NASIL HİSSEDER?

Barajlarda doluluk düştükçe su idaresi önce şebeke basıncını kısar; musluktan gelen suyun debisi azalır, üst katlarda su zayıflar. Eşik daha da aşağı inerse belirli saatlerde veya bölgelerde dönüşümlü kesintiler başlar. Tarımsal sulama kısıtlanır, sanayi tesislerine verilen su azaltılır. 2025 sonunda İstanbul barajları yüzde 17'ye indiğinde şehir ciddi bir kriz eşiğine geldi. İzmir'de ise Tahtalı Barajı yüzde 10'un altına düşünce 13 ilçede altı ay boyunca gece kesintisi uygulandı.

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ SU HANGİ AMAÇLA KULLANILIYOR?

İstanbul'un 10 barajı neredeyse tamamıyla kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere çalışıyor. Enerji üretimi ya da tarımsal sulama işlevi yok denecek kadar sınırlı. Ömerli Barajı 220 milyon metreküplük kapasitesiyle Anadolu Yakası'nın omurgasını oluştururken, Terkos ve Büyükçekmece Avrupa Yakası'nın ana kaynakları arasında yer alıyor. Barajlardan çekilen su İSKİ'nin arıtma tesislerinde işlenerek şebekeye veriliyor. Melen Çayı'ndan aktarılan su da aynı tesislerde arıtılarak sisteme dahil ediliyor.