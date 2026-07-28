12 bin yıllık Göbeklitepe için ezber bozan tartışma! Bilim insanları farklı bir ihtimali konuşuyor

Şanlıurfa’da bulunan Göbeklitepe, uzun yıllardır dünyanın bilinen en eski anıtsal yapılarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak son bilimsel değerlendirmeler, alanın işlevine ilişkin yerleşik görüşlerin yeniden gözden geçirilmesine yol açtı.

SADECE İBADET EDİLEN BİR YER OLMAYABİLİR

Uzun yıllar boyunca Göbeklitepe’nin ağırlıklı olarak ritüeller için inşa edildiği düşünülüyordu. Son araştırmalar ise bölgede bulunan yapıların ve diğer arkeolojik verilerin, insanların burada günlük yaşam da sürdürmüş olabileceğine işaret edebileceğini ortaya koyuyor. Bu nedenle araştırmacılar, Göbeklitepe’nin aynı zamanda bir yaşam alanı olabileceği ihtimalini tartışıyor.

YENİ KEŞİFLER ESKİ TEORİLERİ SORGULATIYOR

Göbeklitepe’nin yanı sıra Karahantepe ve Taş Tepeler Projesi kapsamındaki diğer kazılardan elde edilen bulgular da Neolitik Çağ’a ilişkin bilgileri yeniden değerlendirmeyi gerektiriyor. Uzmanlara göre her yeni keşif, yaklaşık 12 bin yıl önce yaşayan toplulukların yaşam biçimine dair daha net bir tablo oluşturuyor.

KAZILAR DEVAM EDİYOR

Bölgedeki kazılar sürerken, araştırmacılar yeni bulguların Göbeklitepe’nin gerçek işlevini daha iyi anlamaya yardımcı olacağını belirtiyor. Bilim dünyası, önümüzdeki kazı sezonlarında elde edilecek sonuçları merakla bekliyor.