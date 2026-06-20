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Halk TV Türkiye 1100 yıl önce kayaları oyarak yaptılar: Geriye bakın ne kaldı

1100 yıl önce kayaları oyarak yaptılar: Geriye bakın ne kaldı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 9'uncu yüzyılda Gürcüler tarafından kayaya oyulan Solomon Kilisesi'nin duvar resimleri silinmek, çıkış merdivenleri ise yıkılmak üzere. Mahalleli tarihi yapının restore edilip turizme açılmasını bekliyor.

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1100 yıl önce kayaları oyarak yaptılar: Geriye bakın ne kaldı

Erzurum'un Şenkaya'ya bağlı Evbakan (Somon) Mahallesi'nin kuzeyinde, 1874 rakımlı bir kayalığın içine oyulmuş Solomon Kilisesi sahipsiz kaldı. 9'uncu yüzyılda Gürcüler tarafından inşa edildiği bilinen yapı, bakımsızlık yüzünden yok olma noktasına geldi.

Mahalle ilçe merkezine 36 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Mağara biçimindeki kiliseye girebilmek için önce kayanın tepesine tırmanmak gerekiyor.

1100 yıl önce kayaları oyarak yaptılar: Geriye bakın ne kaldı - Resim : 1

İKİ BÖLÜMDEN OLUŞAN MAĞARA KİLİSE

Yapının içi iki ayrı bölüme ayrılıyor. Duvarlarda ağırlıklı olarak koyu mavi tonların kullanıldığı resimler dikkat çekiyor.

Hz. Meryem'i ve din adamlarını betimlediği aktarılan resimlerin büyük bölümü artık seçilemiyor. Yazı ve figürler önemli ölçüde tahrip olmuş durumda.

1100 yıl önce kayaları oyarak yaptılar: Geriye bakın ne kaldı - Resim : 2

MERDİVENLER ÇÜRÜMÜŞ HALDE

Yaklaşık 1100 yaşındaki kiliseye çıkan yol ve taş merdivenler çoğunlukla yıkıldı. Ziyaretçiler yapıya ancak çürümüş ahşap merdivenlerden ulaşabiliyor.

Yöre halkı, Şenkaya'nın en önemli tarihi miraslarından sayılan kilisenin hem koruma altına alınmasını hem de yerli ve yabancı turistlere açılmasını istiyor.

1100 yıl önce kayaları oyarak yaptılar: Geriye bakın ne kaldı - Resim : 3

"BİLİNÇSİZ TAHRİBAT YAPIYI YEDİ BİTİRDİ"

Mahalle sakinlerinden Selçuk Vural, yapının ivedilikle elden geçirilmesini istedi.

"Burası 9'uncu yüzyıldan kalma manastır ya da Solomon Kalesi olarak biliniyor. İçerisinde Hz. Meryem'e ait olduğu söylenen resimler ve din adamlarının tasvirleri bulunuyor. Ancak bilinçsizce yapılan tahribatlar nedeniyle bu eserler büyük zarar görmüş. Buranın restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz. Yetkililerin bir an önce çalışma başlatmasını bekliyoruz."

1100 yıl önce kayaları oyarak yaptılar: Geriye bakın ne kaldı - Resim : 4

Aynı mahalleden İrfan Uçak da kilisenin onarılmasının bölge turizmine ciddi katkı sağlayacağını söyledi.

"Manastırımızın restore edilip turizme açılmasını istiyoruz. Bu tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılması için gerekli çalışmaların yapılmasını bekliyoruz."

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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