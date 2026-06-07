Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye 11 yaşındaki kız 6. katın penceresinden düştü: Hayati tehlikesi var!

11 yaşındaki kız 6. katın penceresinden düştü: Hayati tehlikesi var!

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 11 yaşındaki Elif Zümra M., 6’ncı kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
11 yaşındaki kız 6. katın penceresinden düştü: Hayati tehlikesi var!

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 11 yaşındaki Elif Zümra M., 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AİLESİ EVDEYKEN PENCEREDEN DÜŞTÜ

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Kızılcalar Mahallesi 153392 Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. 11 yaşındaki Elif Zümra M., ailesinin de evde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle 6'ncı kattaki dairelerinin penceresinden aşağı düştü.

21 aylık bebek balkondan düştü: O anlar kamerada21 aylık bebek balkondan düştü: O anlar kamerada

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Elif Zümra M., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Buradaki ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi devam eden küçük kız, ileri tetkik ve tedavi için Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Konya Yaralı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro