11 yaşındaki kız 6. katın penceresinden düştü: Hayati tehlikesi var!

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 11 yaşındaki Elif Zümra M., 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AİLESİ EVDEYKEN PENCEREDEN DÜŞTÜ

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Kızılcalar Mahallesi 153392 Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. 11 yaşındaki Elif Zümra M., ailesinin de evde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle 6'ncı kattaki dairelerinin penceresinden aşağı düştü.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Elif Zümra M., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Buradaki ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi devam eden küçük kız, ileri tetkik ve tedavi için Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. (DHA)