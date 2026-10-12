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11 işçi ölümün kıyısından döndü

Düzce’nin Çilimli ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 11 kişi yaralandı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Düzce’nin Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen köyünde meydana geldi. Köy yolunda seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen traktörün römorkunda 11 kişinin bulunduğu belirtildi. Traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

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RÖMORK DEVRİLDİ, 11 KİŞİ YOLA SAVRULDU

Devrilmenin etkisiyle römorkta bulunan 11 kişi yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 11 kişiye, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, kaza yerindeki müdahalelerinin tamamlanmasının ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan ekipler, 11 kişinin yaralanmasına neden olan kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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