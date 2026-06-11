Gördes'ten rekor çekim: Günde 200 bin metreküpe ulaştı

İZSU'nun 11 Haziran verilerine göre Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk yüzde 53,85'e geriledi. Kentin omurgası yüzde 54'ün de altına inerken, İZSU'nun kaynak yönetiminde dikkat çekici bir değişim yaşandı.

Gördes Barajı'ndan günlük su çekimi 199 bin metreküpe fırlayarak toplam üretimin yüzde 28,6'sını karşılar hale geldi. Tüm barajlardaki kullanılabilir su 357,8 milyon metreküple geçen yılın aynı döneminin 5,7 katında seyrediyor.

İzmir barajlarında 11 Haziran itibarıyla erime trendi hız kesmeden devam ediyor. Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk yüzde 53,85 seviyesine geriledi. Haziran başındaki yüzde 54,48'den bu yana 11 günde 0,63 puanlık düşüş yaşandı.

Alaçatı mayıs ortasındaki yüzde 75,78'den yüzde 71,08'e inerek 11 günde 4,7 puan kaybetti. Çeşme yarımadasında yaz turizm sezonunun ilerlemesiyle bu düşüşün hızlanması bekleniyor.

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI (11 HAZİRAN 2026)

Tahtalı Barajı: %53,85

%53,85 Balçova Barajı: %88,11

%88,11 Ürkmez Barajı: %97,55

%97,55 Gördes Barajı: %40,57

%40,57 Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %71,08

GÖRDES'TEN ÇEKIM ARTTI, TAHTALI'YA YÜKLENME DE YÜKSELDİ

İZSU'nun 10 Haziran günlük üretim verisi, kaynak yönetiminde belirgin bir değişime işaret ediyor. Toplam 698.903 metreküplük günlük üretimde Gördes Barajı yüzde 28,6 payla 199 bin 651 metreküpe çıktı. Bir önceki gün bu rakam 176 bin 384 metreküpte kalmıştı.

Tahtalı Barajı'ndan çekim de 120 bin 500 metreküpten 156 bin 400 metreküpe yükseldi ve payı yüzde 17,3'ten 22,4'e çıktı. Buna karşın Sarıkız Kuyularından su çekimi durduruldu.

Bu değişkenlikler, İZSU'nun kaynak dağılımını günlük koşullara göre dinamik biçimde ayarladığını gösteriyor. Gördes üzerindeki artan baskı, barajın son iki günde hızlı düşüşünü de açıklıyor.

Tahtalı Barajı'ndaki 154,6 milyon metreküp kullanılabilir su, günlük tüketime bölündüğünde yaklaşık 221 günlük rezerve karşılık geliyor. Tüm barajlardaki 357,8 milyon metreküplük toplam stok ise 698 bin metreküplük günlük üretime göre hesaplandığında yaklaşık 512 günlük güvence sunuyor. Geçen yıl aynı tarihte İzmir'in yalnızca 90 günlük suyu bulunuyordu.

Geçen yazın deneyimi göz önüne alındığında mevcut tablo rahatlatıcı görünse de, Gördes Barajı'ndan çekimin artması bu barajın yaz sonuna kadar ne kadar dayanacağı sorusunu beraberinde getiriyor. 2025'te Gördes yaz sonu ve sonbaharda hızla kurumuş, İZSU ölü hacminden su çekmek zorunda kalmıştı. Bu yıl başlangıç seviyesi çok daha güçlü olmakla birlikte yoğun kullanım bu avantajı hızla tüketebilir.

ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

İzmir su ihtiyacını barajlar ve yer altı kuyuları olmak üzere iki temel kaynaktan karşılıyor. Günlük üretim verileri, bu iki kaynak arasındaki dengenin her gün yeniden kurulduğunu gösteriyor. Barajlardaki doluluk seviyesi hem bugünkü su stoğunu hem de İZSU'nun hangi kaynağa ne kadar yüklenebileceğini belirliyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Barajda biriken suyun o barajın taşıyabileceği maksimum miktara bölünüp yüzle çarpılmasıyla elde edilen değer, bize baraj doluluk oranını veriyor. Yağışlar bu oranı artırırken tüketim ve sıcaklığa bağlı buharlaşma ise düşürüyor.

TOPLAM DOLULUK İLE AKTİF DOLULUK ARASINDAKİ FARK NEREDEN KAYNAKLANIYOR?

Baraj gölünün en derin noktasında kalan su, fiziksel nedenlerle pompalanıp şebekeye aktarılamıyor ve bu katmana ölü hacim deniyor. Toplam doluluk bu kısmı da kapsarken aktif doluluk yalnızca musluklara gerçekten ulaştırılabilecek suyu ölçüyor. İZSU verileri aktif doluluk üzerinden açıklandığından İzmir'in gerçek su durumunu yansıtıyor.

İZMİR'İN SU GÜVENLİĞİNİ HANGİ GÖSTERGE BELİRLİYOR?

Tahtalı Barajı 154,6 milyon metreküplük kullanılabilir suyla kentin en büyük su rezervi olmayı sürdürüyor. Ancak İZSU'nun günlük üretim dağılımı, Gördes ve yer altı kuyularının sistemi taşımadaki payının arttığını gösteriyor. Tüm kaynakların eş zamanlı izlenmesi gerekiyor. Tahtalı'nın doluluk seviyesi yaz güvenliğinin en kritik göstergesi olmayı korusa da tek başına yeterli bir ölçüt değil.

BARAJLARDA SU AZALDIĞINDA İZMİR'DE NELER YAŞABİLİR?

Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 10'un altına düştüğünde geçen sene 13 ilçede gece kesintileri başlamıştı. Bu 6 aylık süreçte Gördes'in ölü hacminden su çekildi, Güzelhisar hattı onarıldı, yer altı kuyuları yenilendi. Tüm olağanüstü önlemlere karşın kentin su ihtiyacının yalnızca yüzde 28'i karşılanabilmişti.

İZMİR BARAJLARINDAKİ SU HANGİ AMAÇLARLA KULLANILIYOR?

Tahtalı, Gördes ve Balçova barajları İzmirliler için içme suyu üretiyor. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı Çeşme yarımadasına hem içme hem sulama suyu sağlıyor. Güzelhisar Barajı ise normalde sulamaya yönelik çalışıyor, kriz dönemlerinde ise içme suyuna destek verebiliyor.