Ankara barajlarında haftalar sonra ilk kez görüldü: Yükseliş durdu

Haftalardır yüzde 50 hedefine doğru kademeli yükselen Ankara barajlarında doluluk oranı ilk kez geriledi. ASKİ'nin 10 Haziran verilerine göre toplam doluluk yüzde 49,20, aktif doluluk yüzde 43,29 seviyesine indi. Günlük su tüketiminin 1,48 milyon metreküpe çıkması, barajlara ulaşan suyla tüketim arasındaki makası kapattı.

Ankara barajlarında toplam doluluk 9 Haziran'da yüzde 49,22 ile en yüksek seviyesine ulaşmıştı. 10 Haziran'da bu oran 0,02 puan gerileyerek yüzde 49,20'ye indi. Aktif doluluk da aynı hareketi izleyerek yüzde 43,31'den yüzde 43,29'a düştü. Barajlardaki kullanılabilir su miktarı 564 milyon metreküp olarak ölçüldü.

Geçen yılın aynı tarihinde toplam doluluk yüzde 29, aktif doluluk yüzde 17,88 seviyesindeydi ve barajlarda yalnızca 233 milyon metreküp kullanılabilir su bulunuyordu. Bu yıl aktif kullanılabilir su miktarı geçen yılın 2,4 katına ulaştı.

Öte yandan tüketim tarafında da belirgin bir sıçrama yaşanıyor. Kente verilen günlük su miktarı 1 milyon 483 bin metreküpe yükseldi. Mayıs başındaki 1,23 milyon metreküple kıyaslandığında yüzde 20'yi aşan bir artış söz konusu.

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI (11 HAZİRAN 2026)

Çamlıdere Barajı: %43,86

%43,86 Eğrekkaya Barajı: %81,50

%81,50 Akyar Barajı: %84,11

%84,11 Kavşakkaya Barajı: %71,47

%71,47 Çubuk 2 Barajı: %70,25

%70,25 Kurtboğazı Barajı: %34,57

%34,57 Kesikköprü Barajı: %100

%100 Kargalı Barajı: %100

%100 Peçenek Barajı: %30,41

%30,41 Türkşerefli Barajı: %10,14

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARINDA YÜKSELİŞ NEDEN DURDU?

Ankara barajları haziran ayının ilk haftasında günde ortalama 0,05 puanlık artış kaydediyordu. 8 ve 9 Haziran'da bu artış sıfıra yaklaştı, bugün ise ilk kez eksi yöne döndü. Sıcaklarla birlikte artan kentsel tüketim ve kar erimesinin bitmesi, barajlara gelen usya çıkan suyu dengelemeye başladı.

Kente verilen toplam su miktarı 1 milyon 483 bin metreküpe ulaştı. Bu rakamın 1 milyon 354 bin metreküpü İvedik Arıtma Tesisi'nden, geri kalanı Pursaklar ve Çubuk tesislerinden karşılanıyor. İvedik'e besleme yapan iki ana kaynak Çamlıdere ve Kurtboğazı Barajları. Çamlıdere'den günde 870 bin, Kurtboğazı'ndan 484 bin metreküp çekiliyor.

Haziran ayının ilk 10 gününde barajlara toplam 21,2 milyon metreküp su ulaştı. Geçen yıl haziranın tamamında bu rakam yalnızca 5,6 milyon metreküptü, dolayısıyla su girişi geçen yılla kıyaslanamayacak kadar güçlü.

Yılbaşından bu yana barajlara gelen toplam su yaklaşık 720 milyon metreküpe ulaştı. Bu rakam 1992'den bu yana kaydedilen en yüksek değer oldu. Bu yıl, kurak geçen geçen yıla kıyasla beş kattan fazla su girişi gerçekleşti.

Mevcut 564 milyon metreküplük aktif su, günlük 1,48 milyon metreküplük tüketimle bölündüğünde yaklaşık 380 günlük rezerve karşılık geliyor.

Ankara'nın su güvencesi geçen yılla kıyaslanamayacak kadar güçlü olsa da, yüzde 50 hedefine 0,80 puan kala duran tırmanış, yazın geri sayımının başladığını gösteriyor. Temmuz ve ağustosta tüketimin 1,6 milyon metreküpü aşması beklenirken, su girişi daha da azalacak. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda doluluk oranları düşüşe geçecek.

ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranları, büyük şehirlerin su planlaması için en temel referans noktasıdır. Bu oranlar yalnızca anlık durumu değil, önümüzdeki aylarda su sıkıntısı yaşanıp yaşanmayacağını da öngörmeye yarar. Özellikle yaz öncesinde doluluk seviyeleri, su idarelerinin kesinti planlamasından tarımsal sulama kararlarına kadar birçok kritik adımı belirler.

BARAJ DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIR?

Bir barajın doluluk oranı, o an baraj gölünde biriken suyun barajın azami depolama kapasitesine bölünmesiyle elde edilir. Örneğin Ankara'nın toplam baraj kapasitesi 1 milyar 454 milyon metreküptür, barajlarda 716 milyon metreküp su varsa doluluk yüzde 49,20 olarak hesaplanır. Bu oran mevsimsel yağışlar, kentsel tüketim, buharlaşma ve havzadaki kar erimesi gibi faktörlere bağlı olarak her gün değişir.

TOPLAM DOLULUK İLE AKTİF DOLULUK NEDEN FARKLI RAKAMLAR GÖSTERİR?

ASKİ verileri iki ayrı doluluk yüzdesi sunar. Toplam doluluk barajdaki tüm suyu hesaba katarken, aktif doluluk yalnızca pompalanıp şehre verilebilecek kısmı kapsar. Aradaki fark, barajların dip noktasında kalan ve fiziksel olarak çekilemeyen ölü hacimden kaynaklanır. Bu nedenle kentin gerçek su güvencesini değerlendirirken aktif doluluk rakamı daha güvenilir bir göstergedir.

ANKARA BARAJLARI YAZ AYLARINDA HANGİ SEVİYEDE OLMALI?

Ankara'nın baraj kapasitesi İstanbul'un yaklaşık iki katı olduğu için düşük görünen oranlar aslında yüksek miktarda suya karşılık gelebilir. Yine de uzmanlar yaz dönemine toplam dolulukta en az yüzde 40-50 bandında girilmesini öngörüyor. Aktif dolulukta ise yüzde 20'nin altı alarm noktası sayılıyor. Şu anda aktif doluluk yüzde 43,29 ile güvenli bölgede, ancak geçen yıl aynı dönemde yüzde 18 olan aktif doluluk aralıkta yüzde 1,60'a kadar gerilemişti. Yaz aylarındaki tüketim artışı ve su girişinin azalması bu hesabı hızla değiştirebilir.

BARAJLARDAKİ SU AZALINCA GÜNLÜK HAYAT NASIL ETKİLENİR?

Doluluk oranları düştükçe su idareleri önce şebekedeki basıncı kısarak tüketimi yavaşlatmaya çalışır. Bu önlem yetersiz kalırsa belirli saatlerde planlı kesintiler devreye girer. Daha ileri aşamada tarımsal sulama kısıtlanır, sanayiye tahsis azaltılır, gıda fiyatlarına yansımalar başlar. Ankara'da geçen yıl barajlarda aktif doluluk aralıkta yüzde 1,60'a düşünce şehir pratik olarak tükenme noktasına geldi. İzmir'de ise benzer bir kriz 2025 yazında 13 ilçede altı ay boyunca gece kesintisine yol açtı.

ANKARA BARAJLARINDAKİ SU NE İŞE YARIYOR?

Ankara'nın 10 barajı ağırlıklı olarak kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere işletiliyor. Sistemin yükünü büyük ölçüde Çamlıdere taşıyor, çekilen su Türkiye'nin en büyük içme suyu arıtma tesisi olan İvedik'te işlenerek şebekeye veriliyor. Kesikköprü Barajı bir istisna olarak aynı zamanda yılda yaklaşık 250 gigavatsaat hidroelektrik enerji üretiyor. Kurtboğazı'nın ise sınırlı düzeyde tarımsal sulama kapasitesi bulunuyor, ancak öncelik her zaman içme suyunda.