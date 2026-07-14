10'uncu yılında FETÖ'nün yargı bilançosu ortaya çıktı: 2.2 milyon kişiye işlem

Adalet Bakanlığı, FETÖ soruşturmalarına ilişkin güncel istatistikleri paylaştı. Soruşturma süreçlerinin nüfusun geniş bir kesimine yayıldığını gösterdi. 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla savcılıklara toplam 1 milyon 199 bin 434 ihbar geldi. Savcılıklar, bu süreçte ihbar edilen 1 milyon 561 bin 489 kişi hakkında "Soruşturma yapılmasına yer yok" kararı verdi.

Adli işlem yapılanların sayısı 720 bin 580 kişi olarak kayıtlara geçerken, ihbar edilip soruşturma açılmasına yer yok kararı verilenlerle birlikte adli süreçlere dahil edilen toplam kişi sayısı 2 milyon 282 bin 69’a ulaştı.

127 BİN MAHKUMİYET

Yargı süreçlerinde 636 bin 744 kişinin soruşturma ve kovuşturmasında karar aşaması tamamlandı. Çıkan kararların dağılımında takipsizlik ve beraat sayılarının yüksekliği öne çıktı. Savcılıklar 373 bin 642 kişi hakkında takipsizlik kararı verirken, mahkemeler 124 bin 861 kişi hakkında beraat kararına hükmetti. Mahkûmiyet alan kişi sayısı ise 127 bin 102 oldu.

Diğer adli kararlar ise şu şekilde sıralandı:

193 bin 82 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

33 bin 837 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

11 bin 107 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.

Tüm bu süreçlerin sonunda 34 bin 408 mahkûmiyet ile 84 bin 999 beraat kararı kesinleşti.

Halihazırda 83 bin 836 kişinin soruşturma ve kovuşturması devam ediyor. Cezaevlerinde ise 482’si tutuklu, 368’i hükümözlü ve 9 bin 634’ü hükümlü olmak üzere toplam 10 bin 484 kişi bulunuyor.

15 TEMMUZ DAVALARINDA KARAR AŞAMASI VE YARGITAY SÜRECİ

Paylaşılan verilerde, 15 Temmuz darbe girişimi kapsamındaki 289 fiili darbe davasının tamamının ilk derece mahkemelerinde karara bağlandığı duyuruldu. Bu davalarda toplam 8 bin 725 sanık hakkında hüküm kuruldu.

Sanıkların yüzde 56,1'ine denk gelen 4 bin 891 kişi mahkûm edildi. Mahkûmiyet kararlarının detaylarına bakıldığında; 1634 kişiye ağırlaştırılmış müebbet, 1366 kişiye müebbet, 1891 kişiye ise süreli hapis cezası verildi. Yargılananların yüzde 32,9'unu oluşturan 2 bin 870 kişi beraat ederken, yüzde 11,0'lık kesime denk gelen 964 kişi hakkında 'ceza verilmesine yer olmadığına' karar verildi.

Yargıtay aşamasında ise temyize giden 273 davanın 241'i onandı, 16'sı bozuldu, 16 davanın incelemesi sürüyor. Ayrıca 2 dava istinafta bulunurken, 14 dava ilk derece mahkemesindeki çeşitli kararlarla kesinleşti.

CEZAEVİNDEKİ MESLEK DAĞILIMI: ÖĞRENCİLER VE ERLER HÂLÂ LİSTEDE

FETÖ soruşturmaları kapsamında ceza infaz kurumlarında tutulan 10 bin 484 kişinin cinsiyet ve meslek profilleri de netleşti. Bu kişilerin 1242'sini kadınlar (yüzde 11,8), 9242'sini erkekler (yüzde 88,2) oluşturuyor.

Cezaevlerindeki meslek dağılımında en büyük dilimi 4 bin 177 kişi ile "diğer meslek grupları" (yüzde 39,8) oluşturdu. Rütbeli askerlerde alt kademelerin ağırlığı dikkat çekti. 3 bin 27 albay ve alt rütbeli asker (yüzde 28,9) cezaevinde bulunurken, tuğgeneral ve üstü rütbeli askerlerin sayısı 106'da (yüzde 1,0) kaldı. Ayrıca 310 askeri öğrenci (yüzde 3,0) ve 70 er/erbaş (yüzde 0,7) hâlâ cezaevinde tutuluyor.

Listede yer alan diğer meslek grupları ise şöyle sıralandı:

Öğretmen: 1406 (yüzde 13,4)

Polis: 671 (yüzde 6,4)

Emniyet müdürü ve emniyet amiri: 366 (yüzde 3,5)

Hâkim ve savcı: 153 (yüzde 1,5)

Doktor: 83 (yüzde 0,8)

Avukat: 57 (yüzde 0,5)

Ceza ve Tevkifevleri personeli: 21 (yüzde 0,2)

Danıştay ve Yargıtay üyesi: 20 (yüzde 0,2)

Kaymakam/vali yardımcısı: 17 (yüzde 0,2)