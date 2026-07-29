100 bin lira maaşla şoför arıyorlar: 24 saatte 9 saat çalışacak

Türkiye’de otobüs şoförlüğü yapan binlerce çalışanın arasına yeni isimlerin eklenmesi bekleniyor. Bir seyahat firması, açtığı otobüs şoförü ilanında aylık 100 bin lira maaş teklif ettiğini duyurdu.

Özgür Kocaeli'nin haberine göre, firmanın aradığı koşullar şöyle:

30-55 yaş aralığında olmak,

Sigara kullanmamak,

Araç kullanırken telefonla meşgul olmamak,

Sabıka kaydı ve icra kaydı bulunmamak,

Herhangi bir kazaya karışmamış olmak,

Diksiyonu düzgün olmak,

Ceza puanı 40’ın altında kalmak,

Peron tecrübesine sahip olmak,

İstanbul, İzmir veya Mersin’de ikamet etmek

Geçerli bir sağlık raporu sunmak

EN FAZLA 9 SAAT ÇALIŞABİLİR

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında otobüs şoförleri, en fazla 4,5 saat kesintisiz araç kullanabiliyor. Bu sürenin ardından en az 45 dakika mola verilmesi zorunlu tutuluyor. Gerekli durumlarda bu mola, belirli kurallar çerçevesinde parçalara bölünerek de kullanılabiliyor.

Yasal düzenlemeye göre bir şoför, 24 saatlik süre içinde en fazla 9 saat direksiyon başında kalabiliyor. Bu sürenin aşılması halinde hem sürücülere hem de işletmelere ceza uygulanabiliyor. Sürücülerin her 24 saatte en az 11 saat kesintisiz dinlenmesi de yasal zorunluluk olarak uygulanıyor.