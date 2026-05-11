Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye 10 yıldır baktığı felçli annesini Anneler Günü'nde kaybetti

10 yıldır baktığı felçli annesini Anneler Günü'nde kaybetti

Artvin'in Borçka ilçesinde 30 yaşındaki Aytekin Yüksek'in 10 yıldır bakımını tek başına üstlendiği 60 yaşındaki felçli annesi Emine Yüksek Anneler Günü’nde hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:

Artvin'in Borçka ilçesinde Emine Yüksek, 10 yıl önce felç geçirip konuşma ve kol hareketlerini kaybetti. Yaşamını yatağa bağımlı geçiren Yüksek’in bakımını oğlu Aytekin Yüksek üstlendi.

10-yildir-baktigi-annesini-anneler-gunu-1305112-388003.jpg

Ölümlü kazada acı detay: Anneler gününü kutladıktan sonra dönüşte dereye uçtuÖlümlü kazada acı detay: Anneler gününü kutladıktan sonra dönüşte dereye uçtu

ANNELER GÜNÜ’NDE ACI KAYIP

Yüksel, hayatını adadığı annesinin beslenmesi, kişisel bakımı, çamaşır ve bulaşık dahil tüm ev işlerini 10 yıl boyunca özveriyle yaptı. Annesine olan sevgisi ve bağlılığıyla çevresinde tanınan Aytekin Yüksek, Anneler Günü'nde Emine Yüksek'i kaybetti.

10-yildir-baktigi-annesini-anneler-gunu-1305118-388003.jpg

Aytekin Yüksek, "İçimde hiç keşke yok. Anneme hep hizmet ettim. Mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

10-yildir-baktigi-annesini-anneler-gunu-1305124-388003.jpg

Emine Yüksek'in cenazesi, Borçka Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Artvin
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro