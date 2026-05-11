10 yıldır baktığı felçli annesini Anneler Günü'nde kaybetti

Artvin'in Borçka ilçesinde Emine Yüksek, 10 yıl önce felç geçirip konuşma ve kol hareketlerini kaybetti. Yaşamını yatağa bağımlı geçiren Yüksek’in bakımını oğlu Aytekin Yüksek üstlendi.

Ölümlü kazada acı detay: Anneler gününü kutladıktan sonra dönüşte dereye uçtu

ANNELER GÜNÜ’NDE ACI KAYIP

Yüksel, hayatını adadığı annesinin beslenmesi, kişisel bakımı, çamaşır ve bulaşık dahil tüm ev işlerini 10 yıl boyunca özveriyle yaptı. Annesine olan sevgisi ve bağlılığıyla çevresinde tanınan Aytekin Yüksek, Anneler Günü'nde Emine Yüksek'i kaybetti.

Aytekin Yüksek, "İçimde hiç keşke yok. Anneme hep hizmet ettim. Mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

Emine Yüksek'in cenazesi, Borçka Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi. (DHA)