10 yılda tuz buz olmuştu: Kuruyan göl doldu, şimdi göçmen kuşlara yuva oldu

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İlçe sakinlerinden Hikmet Kuruçay, bölgedeki değişimi şöyle anlattı:

"Allah'a şükürler olsun bu sene bol yağış ve rahmet verdi. Bol yağışlar aldık, sel felaketleri var ama Ulaş'ın bu şekilde yeşilliğini, güzelliğini bu yaşıma kadar hiç görmedim. Çok muazzam bir yeşillik var, inşallah çiftçimizin ürünleri de bol olur ve yüzümüz güler. Susuz hayat, asfaltsız medeniyet olmaz. Su sadece insanlar için değil, Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu bütün canlılar için hayattır. Tecer Dağı'ndan çıkan sudan üst kısımlarda yaban hayvanları, altta ise insanlar sebepleniyor."