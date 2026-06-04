10 yılda tuz buz olmuştu: Kuruyan göl doldu, şimdi göçmen kuşlara yuva oldu
Sivas'ın Ulaş ilçesinde kuraklıkla kuruyup tuz tabakasına dönen Tecer Gölü, bu yılki yoğun yağışlarla 10 yıl aradan sonra tamamen doldu. Göçmen kuşlar da gölü yeniden keşfetti.
Ulaş ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Tecer Gölü, yörede Kellah Gölü olarak da biliniyor. Tecer Dağı'ndaki doğal kaynaklarla beslenen göl, yaklaşık 10 yıl boyunca süren kuraklık döneminde tamamen kurudu. Göl yüzeyi tuz tabakasıyla kaplandı ve bölgedeki canlı yaşam büyük ölçüde sona erdi.
2000'li yıllarda gölün eski canlılığına kavuşması için dönemin belediyesi Tecer Dağı'ndan borularla su getirmişti. Ancak ülke genelinde devam eden kuraklık hem yeraltı sularını hem gölleri etkiledi. Tecer Gölü de bu çabaya rağmen kurumaya devam etti.
Bu yıl etkili olan ilkbahar yağışları Ulaş'ta uzun süredir görülmeyen bir bolluk getirdi. Tecer Gölü 10 yıl aradan sonra tamamen doldu. Yalnızca göl değil, bölgedeki gözeler, göletler ve yeraltı kaynakları da yeniden suyla buluştu.
Göç yolunun üzerinde yer alan Tecer Gölü, su tutmasının ardından uzun bir aradan sonra göçmen kuşlara yeniden ev sahipliği yapmaya başladı. Angut başta olmak üzere yaban ördeği ve sakarmeke gibi türler göle konaklamaya geldi.
İlçe sakinlerinden Hikmet Kuruçay, bölgedeki değişimi şöyle anlattı:
"Allah'a şükürler olsun bu sene bol yağış ve rahmet verdi. Bol yağışlar aldık, sel felaketleri var ama Ulaş'ın bu şekilde yeşilliğini, güzelliğini bu yaşıma kadar hiç görmedim. Çok muazzam bir yeşillik var, inşallah çiftçimizin ürünleri de bol olur ve yüzümüz güler. Susuz hayat, asfaltsız medeniyet olmaz. Su sadece insanlar için değil, Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu bütün canlılar için hayattır. Tecer Dağı'ndan çıkan sudan üst kısımlarda yaban hayvanları, altta ise insanlar sebepleniyor."
Kuruçay, gölün kuşlarla birlikte yeniden canlandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"10 yıldır su olmadığı için göçmen kuşlarımız bile buraya gelemiyordu. Yıllardır bu susuzluğu çektik ama bu sene Cenab-ı Allah insanoğluna öyle bir su verdi ki bırakın gözelerin, göletlerin dolmasını, yeraltında biten kaynak suları bile doldu. Tecer Dağı'nın her deresinden su fışkırıyor, gölümüzde canlılık var. Göçmen kuşlar bu sene gelmeye başladı, konuyor, dinleniyor, karnını doyuruyor ve buradan kalkıp gideceği yere gidiyor." (AA)