10 yıl önce öldürülen Mezdeke üyesi Aynur Kanbur cinayetinde 3 gözaltı

24 Mart 2016'da İstabul'un Şişli ilçesine bağlı Fulya, Mahallesi Narçiçeği Sokak'ta bulunan Mimozai Apartmanı giriş katında kimliği belirsiz bir kişi 'Mezdeke' dans ekibi üyesi Aynur Kanbur'a evinde 6 el ateş etti.

CİNAYETİN ARDINDAN KAYIPLARA KARIŞTI

Saldırganın kurşunlarından 5'i Kanbur'un vücuduna, 1'i de yüzüne isabet etti. Aynur Kanbur olay yerinde yaşamını yitirdi. Katil ise kayıplara karıştı.

10 YIL SONRA YENİDEN İNCELEME

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 'kasten öldürme' suçunun aydınlatılması ve saldırganların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; Aynur Kanbur'un vurularak hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili faili meçhul dosyanın aydınlatılmasına yönelik 10 yıl sonra yeniden inceleme başlattı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar ile olayı gerçekleştirdiği düşünülen B.G. ile olayı azmettirdikleri düşünülen F.K. ve S.K. isimli şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından bugün yapılan operasyonda B.G., F.K. ve S.K. isimli toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)

İKİ ŞÜPHELİ AKRABASI ÇIKTI

Habertürk'te yer alan bilgiye göre olayı azmettirdikleri F. K. ile S.K.’nin Aynur Kanbur’un akrabası olduğu ortaya çıktı.